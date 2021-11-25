Обычно серьезные возрастные изменения люди начинают замечать только после пятидесяти лет. Появляются хорошо заметные морщины, обостряются хронические заболевания, вы начинаете быстрее уставать, возможно, появляются новые причины обратиться к врачу.
Чтобы сохранить свое здоровье и хорошо себя чувствовать, нужно приучать организм к полезным ежедневным ритуалам, говорят американские диетологи. Они помогут укрепить сердце, иммунитет, суставы и в целом окажут позитивное влияние на организм.
Нелюбовь к овощам
О пользе фруктов и овощей знают все. Однако многие забывают, что необходимо ежедневно есть яблоки, огурцы, помидоры, груши и далее по списку. Главное — в меру. Овощи можно добавлять к горячим блюдам и гарнирам, а фруктами дополнить завтрак или заменить десерты.
«Регулярное употребление овощей и фруктов может уберечь вас от хронических заболеваний. Речь идет о диабете, высоком артериальном давлении, повышенном холестерине. Люди, которые регулярно ели овощи и фрукты, реже страдали от деменции и различных видов рака», — рассказала изданию
Недосыпание
Когда мы спим, то наш организм восстанавливается, отдыхает, а это очень важные процессы что для физического, что для психического состояния. Человек должен спать не меньше 8 часов в сутки — только тогда он будет хорошо себя чувствовать и не страдать от усталости, головных болей, сниженной работоспособности.
Однако многие игнорируют этот факт, считая, что недосып не может разрушить здоровье. Однако чем вы старше, тем важнее больше спать, говорят врачи.
«Исследование 2021 года, опубликованное в британском журнале Nature Communications, показало, что люди, которые спят менее шести часов в сутки в возрасте от 50 до 70 лет, на 30% чаще страдают от деменции в старости», — пояснил доктор Стейси Стивенсон.
Отсутствие физической активности
Физические упражнения прекрасно помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, суставы, избавить от накопившейся за день усталости и почувствовать себя лучше и счастливее.
«После 50 лет у вас могут появиться сильные боли в суставах из-за артрита, усталость, потеря мышечного тонуса, слабость, могут начаться проблемы с памятью. Поэтому так важно укреплять организм с помощью спорта. Кардиоупражнения помогут вашему мозгу бороться с деменцией, силовые — укрепят мышцы и суставы», — говорит доктор Стейси Стивенсон.
Выделяйте на спорт по 30 минут 5 раз в неделю. Идеально, если вы сможете увеличить время до 1 часа.
Выбирайте любой спорт, который вам по душе: аэробика, йога, танцы, скандинавская ходьба, лыжи. В сети можно найти множество видеороликов, тренера на которых понятно и доступно объясняют, как выполнять упражнения.
Сидячий образ жизни
Даже если вы 2-3 раза в неделю занимаетесь спортом, то привычка много сидеть все равно будет разрушать ваше здоровье. Старайтесь вставать хотя бы раз в час и проводить на ногах по 5-10 минут, если вы вынуждены долго сидеть за компьютером. Не поднимайтесь на лифте — приучите себя к лестнице. Пару остановок проходите пешком. Такие простые правило сильно помогут улучшить общее состояние.
Разрыв социальных контактов
Одиночество негативно сказывается как на нашем физическом, так и на психическом состоянии. Старайтесь чаще общаться с друзьями, коллегами, семьей, приглашайте их к себе в гости, устраивайте совместные походы в кино и музеи. Общение, позитивные эмоции — один из главных залогов счастья. Люди, которые ежедневно общаются с другими людьми, живут гораздо дольше, говорят ученые.
Откладывание посещение врача «на потом»
Чем вы старше, тем важнее чаще посещать специалистов, если вас что-то беспокоит. Некоторые серьезные заболевания на ранних стадиях не выглядят как опасные, но могут аукнуться страшным диагнозом через несколько лет.
Любовь к сахару
Есть столько шоколадок, печенья и пирожных, как в юности, без вреда для фигуры и здоровья после 50 уже не получится, говорят диетологи.
«Чем старше вы становитесь, тем больше сахара откладывается в виде жира и вызывает сильное воспаление, — объясняет доктор Стивенсон. — Это может состарить вашу кожу, спровоцировать набор веса, усилить боль в суставах и даже подвергнуть вас большему риску хронических заболеваний, таких как диабет, ожирение, болезни сердца и рак».
Отказ от углеводов
Многие ошибочно считают, что углеводы вредны для организма, нужно обязательно исключить углеводную пищу, особенно, если вы хотите похудеть. На самом деле это не так. Все вещества, включая углеводы, необходимы для нормальной работы нашего организма. Отказываться от них нельзя, а вот контролировать их количество — можно.
Чтобы следить за балансом жиров, белков и углеводов, диетологи рекомендуют питаться по методу тарелки. Он поможет не только разнообразить рацион, но и снизить вес.
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