Обычно серьезные возрастные изменения люди начинают замечать только после пятидесяти лет. Появляются хорошо заметные морщины, обостряются хронические заболевания, вы начинаете быстрее уставать, возможно, появляются новые причины обратиться к врачу.

Чтобы сохранить свое здоровье и хорошо себя чувствовать, нужно приучать организм к полезным ежедневным ритуалам, говорят американские диетологи. Они помогут укрепить сердце, иммунитет, суставы и в целом окажут позитивное влияние на организм.

Нелюбовь к овощам

О пользе фруктов и овощей знают все. Однако многие забывают, что необходимо ежедневно есть яблоки, огурцы, помидоры, груши и далее по списку. Главное — в меру. Овощи можно добавлять к горячим блюдам и гарнирам, а фруктами дополнить завтрак или заменить десерты.