Согласно исследованию, которое проводил британский Фонд здоровья полости рта, у людей с кровоточащими деснами в 2 раза повышается риск развития инсульта. Ученые обнаружили, что когда десны кровоточат и воспаляются, кровь с кислородом начинают не так активно насыщать мозг.

Национальная служба здравоохранения заявила, что заболевание десен также может увеличить риск развития диабета. Опухшие или кровоточащие десны могут быть и предвестником инфаркта. Считается, что воспаление десен в течение долгого времени медленно повреждает кровеносные сосуды в сердце и головном мозге.

Еще одно заболевание, которое может скрываться за кровоточивостью десен — ревматоидный артрит. Помимо этого, профессор Университета Западной Австралии в Перте Роджер Харт заявил, что подобные проблемы с деснами могут быть признаком бесплодия.

Чтобы это выяснить, ученый провел исследования, в котором приняли участие 3400 женщин. Результаты показали: те женщины, которые страдали от кровоточивости десен, в течение нескольких месяцев не могли забеременеть, в отличие от тех, у кого такой проблемы не было.