Чаще всего наши десна начинают кровоточить, когда мы покупаем слишком жесткую щетку и во время чистки травмируем нежную слизистую. Также вы можете страдать от этой проблемы, когда начинаете пользоваться зубной нитью. Но в этом случае не стоит переживать, говорят стоматологи. Десне нужно привыкнуть к новым манипуляциям, поэтому первую неделю они могут немного кровоточить (чтобы перестраховаться, попросите стоматолога показать, как правильно пользоваться зубной нитью).
Кроме того, десны могут кровоточить из-за пародонтита, гингивита, пародонтоза. Поставить точный диагноз и назначить лечение поможет стоматолог.
Первые признаки того, что вам нужно обратиться к специалисту:
постоянный неприятный запах изо рта;
у вас начали шататься зубы;
вы чувствуете неприятный привкус во рту;
у вас появились гной, отек, покраснение на деснах.
Однако кровоточащие десны могут сигналить о других опасных заболеваниях, пишет издание
Согласно исследованию, которое проводил британский Фонд здоровья полости рта, у людей с кровоточащими деснами в 2 раза повышается риск развития инсульта. Ученые обнаружили, что когда десны кровоточат и воспаляются, кровь с кислородом начинают не так активно насыщать мозг.
Национальная служба здравоохранения заявила, что заболевание десен также может увеличить риск развития диабета. Опухшие или кровоточащие десны могут быть и предвестником инфаркта. Считается, что воспаление десен в течение долгого времени медленно повреждает кровеносные сосуды в сердце и головном мозге.
Еще одно заболевание, которое может скрываться за кровоточивостью десен — ревматоидный артрит. Помимо этого, профессор Университета Западной Австралии в Перте Роджер Харт заявил, что подобные проблемы с деснами могут быть признаком бесплодия.
Чтобы это выяснить, ученый провел исследования, в котором приняли участие 3400 женщин. Результаты показали: те женщины, которые страдали от кровоточивости десен, в течение нескольких месяцев не могли забеременеть, в отличие от тех, у кого такой проблемы не было.
Чтобы десны были здоровыми, стоматологи советуют покупать мягкую щетку, ежедневно пользоваться зубной нитью, отказаться от курения и не забывать про профессиональную чистку и профилактические осмотры раз в полгода. А что происходит с зубами тех, кто не собирается бросать курить, смотрите в видео ниже.
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