Убежденные кофеманы наносят своему здоровью не такой урон, как любители сигарет, но и те, и другие не могут похвастаться красивой улыбкой и белизной зубов. Табак, кофе, красное вино и даже крепкий чай содержат красящие вещества, способствующие потемнению эмали и образованию пигментированного коричневого или черного налета. Если свои привычки менять не хочется, то вот советы стоматолога, какие зубные пасты стоит покупать, чтобы отбелить зубы.⠀
Екатерина Довгаль
медицина
Стоматолог-гигиенист
- Стоит купить отбеливающую зубную пасту или специальную пасту для эффективного удаления налета курильщика или кофе со средним показателем абразивности, — советует стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile. — На упаковке пасты вы увидите английские буквы — RDA=? и значение. Это и есть показатель абаразивности. Для ежедневного использования подходят пасты с индексом НЕ больше 80! Все, что выше — можно применять только один раз в неделю.
Примеры:
Зубная паста Lundenilona White&Strong — безабразивная,
Зубная паста для курящих Smokers, PresiDENT RDA=120 — не для ежедневного применения,
Зубная паста для интенсивного удаления пятен Intensive Stain Removal, Blanx Med RDA=39,
Отбеливающая зубная паста APAGARD Smokin' — паста для особого ухода за эмалью для курильщиков,
Зубная паста ROCS (РОКС) Кофе и Табак RDA=99 — не для ежедневного применения,
Зубная паста ROCS (РОКС) Антитабак RDA=110 — не для ежедневного использования,
Зубная паста SPLAT Extreme White отбеливающая — RDA=75,
Зубная паста отбеливающая Pro White, BioRepair RDA=50.
- При ежедневном использовании пасты с высоким индексом RDA>80 возможно появление гиперчувствительности зубов, — поясняет врач. — Также если вы имеете композитные реставрации на передних зубах использование отбеливающих паст приведет к потере глянца реставрации.
К сожалению, не на всех упаковках паст указан этот индекс, в этом случае стоит либо самостоятельно изучить состав и посмотреть в интернете, либо проконсультироваться со стоматологом.
Какие пасты нельзя покупать, чтобы не навредить зубам
- Не стоит покупать пасты с показателем выше RDA 150. Если на упаковке пасты RDA не указан, лучше не рисковать. Такая паста может нанести вред и навредить эмали, усилить ее стираемость, — говорит врач. — Также не рекомендуется покупать пасты, содержащие хлоргексидин (Lacalut aсtive), пасты на основе трав («Лесная», «Лесной бальзам»). Они вызывают пожелтение эмали. Обычно зубы желтеют при постоянном использовании таких паст на 5-7 день. Сначала эмаль становится бледно-желтой, затем налет уже становится более выраженным.
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