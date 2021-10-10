- Стоит купить отбеливающую зубную пасту или специальную пасту для эффективного удаления налета курильщика или кофе со средним показателем абразивности, — советует стоматолог-гигиенист центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile. — На упаковке пасты вы увидите английские буквы — RDA=? и значение. Это и есть показатель абаразивности. Для ежедневного использования подходят пасты с индексом НЕ больше 80! Все, что выше — можно применять только один раз в неделю.

Примеры:

Зубная паста Lundenilona White&Strong — безабразивная,

Зубная паста для курящих Smokers, PresiDENT RDA=120 — не для ежедневного применения,

Зубная паста для интенсивного удаления пятен Intensive Stain Removal, Blanx Med RDA=39,

Отбеливающая зубная паста APAGARD Smokin' — паста для особого ухода за эмалью для курильщиков,

Зубная паста ROCS (РОКС) Кофе и Табак RDA=99 — не для ежедневного применения,

Зубная паста ROCS (РОКС) Антитабак RDA=110 — не для ежедневного использования,

Зубная паста S PLAT Extreme White отбеливающая — RDA=75,

Зубная паста отбеливающая Pro White, BioRepair RDA=50.

- При ежедневном использовании пасты с высоким индексом RDA>80 возможно появление гиперчувствительности зубов, — поясняет врач. — Также если вы имеете композитные реставрации на передних зубах использование отбеливающих паст приведет к потере глянца реставрации.