Группа американских ученых решила выяснить, какие животные могут переносить коронавирус и заражать им. Для своего исследования эксперты отобрали 5 400 видов млекопитающих. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Эксперты применили метод машинного обучения, с помощью которого построили трехмерные модели белковых взаимодействий между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-хозяевами млекопитающих. Из 5 400 животных они отобрали только 500, которые могут каким-либо образом контактировать с человеком.

Исследователи выяснили, что у позвоночных животных есть фермент 2 (ACE2), который помогает дольше «выживать» вирусу в организме. Это превращает их в переносчиков.