Фото №1 - Ученые США выяснили, какие животные могут переносить коронавирус
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Группа американских ученых решила выяснить, какие животные могут переносить коронавирус и заражать им. Для своего исследования эксперты отобрали 5 400 видов млекопитающих. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Эксперты применили метод машинного обучения, с помощью которого построили трехмерные модели белковых взаимодействий между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-хозяевами млекопитающих. Из 5 400 животных они отобрали только 500, которые могут каким-либо образом контактировать с человеком.

Исследователи выяснили, что у позвоночных животных есть фермент 2 (ACE2), который помогает дольше «выживать» вирусу в организме. Это превращает их в переносчиков.

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Переносить коронавирус могут:

Высокий риск заражения и передачи исследователи выявили у большинства приматов, некоторых непарнокопытных (бараны, буйволы, косули, кабаны олени, яки), ленивцев, муравьедов, панголинов, а также у домашних кошек.

Так как  SARS-CoV-2 — это зоонозный вирус, то необходимо минимизировать все контакты между возможными переносчиками, напомнили ученые. Это правило распространяется как на контакты между животными, так и между животным и человеком.

Авторы исследования также выяснили, что мутации вируса могут быть опасны и для животных. Так, новые штаммы смогли атаковать организм лабораторных мышей, которых ранее не смог поразить первоначальный, уханьский штамм инфекции.

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Софья Хромова