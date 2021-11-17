Группа американских ученых решила выяснить, какие животные могут переносить коронавирус и заражать им. Для своего исследования эксперты отобрали 5 400 видов млекопитающих. Результаты
Эксперты применили метод машинного обучения, с помощью которого построили трехмерные модели белковых взаимодействий между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-хозяевами млекопитающих. Из 5 400 животных они отобрали только 500, которые могут каким-либо образом контактировать с человеком.
Исследователи выяснили, что у позвоночных животных есть фермент 2 (ACE2), который помогает дольше «выживать» вирусу в организме. Это превращает их в переносчиков.
Переносить коронавирус могут:
пятнистые олени;
азиатские буйволы (они, как и олени, выращиваются и содержатся в неволе);
приматы;
ленивцы;
муравьеды;
домашние кошки.
Высокий риск заражения и передачи исследователи выявили у большинства приматов, некоторых непарнокопытных (бараны, буйволы, косули, кабаны олени, яки), ленивцев, муравьедов, панголинов, а также у домашних кошек.
Так как SARS-CoV-2 — это зоонозный вирус, то необходимо минимизировать все контакты между возможными переносчиками, напомнили ученые. Это правило распространяется как на контакты между животными, так и между животным и человеком.
Авторы исследования также выяснили, что мутации вируса могут быть опасны и для животных. Так, новые штаммы смогли атаковать организм лабораторных мышей, которых ранее не смог поразить первоначальный, уханьский штамм инфекции.
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