Большинство наших домашних питомцев так и норовят запрыгнуть на кровать, когда вы ложитесь спать. Собаки могут тихонько скулить возле постели, пытаться как бы невзначай поставить лапы на матрас, а потом, невинно помахивая хвостом и прижав уши, удобно устроиться рядом с хозяином. Кошки же предпочитают сразу улечься там, где им хочется (некоторые любят растянуться на груди, голове или в ногах). Но полезно ли человеку спать рядом с питомцем? А животному с человеком? Давайте разбираться.

Полезно ли питомцу спать вместе с хозяином

Если говорить о животных, то они как раз-таки весьма комфортно себя ощущают.

«В целом, домашним животным очень хорошо спать рядом с человеком», — цитирует CNN ветеринарного врача Дану Варбл.

Эксперт также добавила, что когда ваша кошка или собака целенаправленно идет к вам, чтобы поспать, то это можно расценивать как доверительный жест.

«Так питомец демонстрирует, что готов быть рядом с вами уязвимым. Собаки и кошки, которые засыпают рядом с хозяином, получают дополнительную пользу для здоровья: у них вырабатывается больше гормонов счастья, таких как окситоцин и дофамин», — пояснила ветеринар.