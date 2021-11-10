Большинство наших домашних питомцев так и норовят запрыгнуть на кровать, когда вы ложитесь спать. Собаки могут тихонько скулить возле постели, пытаться как бы невзначай поставить лапы на матрас, а потом, невинно помахивая хвостом и прижав уши, удобно устроиться рядом с хозяином. Кошки же предпочитают сразу улечься там, где им хочется (некоторые любят растянуться на груди, голове или в ногах). Но полезно ли человеку спать рядом с питомцем? А животному с человеком? Давайте разбираться.
Полезно ли питомцу спать вместе с хозяином
Если говорить о животных, то они как раз-таки весьма комфортно себя ощущают.
«В целом, домашним животным очень хорошо спать рядом с человеком», — цитирует
Эксперт также добавила, что когда ваша кошка или собака целенаправленно идет к вам, чтобы поспать, то это можно расценивать как доверительный жест.
«Так питомец демонстрирует, что готов быть рядом с вами уязвимым. Собаки и кошки, которые засыпают рядом с хозяином, получают дополнительную пользу для здоровья: у них вырабатывается больше гормонов счастья, таких как окситоцин и дофамин», — пояснила ветеринар.
Полезно ли человеку спать вместе со своим питомцем
Если с пользой для питомца все просто и понятно, то в случае с человеком все не так очевидно. Мнения экспертов разделились.
Аргументы «за»
Сон с домашним питомцем будет полезен тем, кто страдает от депрессии. «Людям, страдающим депрессией или тревожным расстройством будет полезно засыпать с домашним животным. Кошек или собак можно сравнить с мягкой подушкой или одеялом, которое тебя греет, дарить чувство защищенности и существо снижает беспокойство», — пояснил доцент клинической медицины в Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии, сомнолог Радж Дасгупта.
Также засыпать с собакой или кошкой пойдем на пользу детям, считают сомнологи. Животное рядом поможет ребенку избавиться от кошмаров (дети часто боятся монстров под кроватью), быстрее уснуть и крепче проспать до самого утра.
Еще один аргумент «за»: засыпать с питомцем полезно людям с посттравматическим расстройством. Причем помочь могут именно служебные собаки. Кинологи обучают животное распознавать у пострадавшего панику и кошмары, а потом успокаивать человека.
Постоянный контакт с собакой и кошкой усиливает иммунную систему человека (особенно это касается детей). Присутствие животного существенно влияет на состав бактерий в доме, что, в свою очередь, усиливает иммунитет людей, живущих в нем. Исследователи предполагают, что воздействие разнообразных микроорганизмов приносит пользу здоровью и иммунитету человека.
Постоянные игры, ласки и объятия с питомцами благоприятно влияют на нервную, сердечно-сосудистые системы, тем самым помогают выработке гормонов счастья и снижают риск некоторых заболеваний.
Стоит учитывать, что нельзя брать в кровать щенков и котят. Малыши еще не умеют контролировать свои естественные потребности, поэтому утром вас может ждать неприятный сюрприз. К тому же они могут принять вас за «маму» и в будущем уже не смогут засыпать без хозяина.
И, конечно же, не стоит засыпать с животными, которые живут в клетках или же слишком малы по размеру. Пусть хорьки, хомяки, кролики остаются на своих местах.
Аргументы «против»
Однако сон с домашним животным может спровоцировать аллергическую реакцию у человека, считают эксперты. При постоянном контакте со слюной и перхотью (которые остаются в постели) риски значительно увеличиваются. Также исследования показали, что если у человека в зрелом возрасте появляется кошка или собака, то он может начать страдать от экземы или других кожных заболеваний.
Домашние животные — это переносчики паразитов. Не стоит забывать про инфекционные заболевания, ведь риску подвержены все члены семьи. И этот риск сильно возрастает, когда животное спит с вами в одной кровати. Чтобы ничем не заразиться, регулярно водите питомца на профилактические осмотры к ветеринару, мойте руки после игр с животным, не позволяйте ему облизывать себя и спать с вами в одной кровати.
Собаки и кошки могут часто просыпаться, пинаться, издавать резкие звуки во сне. Это может сильно повлиять на качество сна хозяина. Если говорить только о кошках, то они любят ночью ходить по человеку, садиться ему на грудь, могут и удобно устроиться на голове. Собаки же сразу после пробуждения очень уязвимы, если к ним резко полезть с играми, они могут испугаться, зарычать или даже укусить.
Если вы все-таки очень любите засыпать вместе со своим питомцем, то не забывайте про простые правила: часто стирайте постельное белье, перед сном выгуливайте, а потом обязательно мойте собаку, не позволяйте животному вылизывать вас (особенно те места, где есть царапины или раны) и не пускайте животного к совсем маленьким детям.
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