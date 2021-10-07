- Часто благотворительным проектам не помогают, так как уверены — это сделают другие, — поясняет психолог Екатерина Огарева. — Причем чем больше людей вокруг, тем меньше желание включиться в ситуацию. Приведу простой пример. Во время прогулки человек замечает тонущего ребенка. Если поблизости нет взрослых, то скорее всего он бросится в воду, не задумываясь о погодных условиях и испорченной одежде. Вместе с тем в многолюдном парке герой выберет роль наблюдателя. Ведь зачем рисковать, когда рядом есть те, кто справится с миссией лучше? Согласно исследованиям, жертва в такой ситуации нередко погибает на глазах свидетелей драмы. Облечь свой призыв о спасении в личную форму — пожалуй, единственный способ обойти этот эффект.

Эксперт называет и еще одну причину, почему мы не торопимся стать благотворителями — многие считают, что их усилия микроскопические.

- Потенциальные жертвователи обычно думают: «Что толку от моих ста рублей, когда лечение требует пятнадцати миллионов?», — говорит психолог. — Однако какой бы ни был размер суммы, он всегда будет эффективен. Истории масштабных сборов блогеров и центральных телеканалов только подтверждают этот аргумент. Свою лепту вносят и мошеннические схемы, к сожалению, сейчас процветающие, потому что культура благотворительности в нашей стране еще формируется.

Психолог рекомендует тщательно изучать списки проверенных и «черных» фондов, чтобы ваш перевод был безопасен.

- Советую насторожиться, если организация собирает деньги в метро, на улице или использует личные банковские карты и электронные кошельки.