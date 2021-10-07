Отложенная помощь
В глубине души каждый из нас мечтает стать меценатом и помогать тем, кому это необходимо, но в реальности благие дела находятся в «режиме ожидания». На это есть несколько причин, говорит психолог.
Екатерина Огарева
психология
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук
- Часто благотворительным проектам не помогают, так как уверены — это сделают другие, — поясняет психолог Екатерина Огарева. — Причем чем больше людей вокруг, тем меньше желание включиться в ситуацию. Приведу простой пример. Во время прогулки человек замечает тонущего ребенка. Если поблизости нет взрослых, то скорее всего он бросится в воду, не задумываясь о погодных условиях и испорченной одежде. Вместе с тем в многолюдном парке герой выберет роль наблюдателя. Ведь зачем рисковать, когда рядом есть те, кто справится с миссией лучше? Согласно исследованиям, жертва в такой ситуации нередко погибает на глазах свидетелей драмы. Облечь свой призыв о спасении в личную форму — пожалуй, единственный способ обойти этот эффект.
Эксперт называет и еще одну причину, почему мы не торопимся стать благотворителями — многие считают, что их усилия микроскопические.
- Потенциальные жертвователи обычно думают: «Что толку от моих ста рублей, когда лечение требует пятнадцати миллионов?», — говорит психолог. — Однако какой бы ни был размер суммы, он всегда будет эффективен. Истории масштабных сборов блогеров и центральных телеканалов только подтверждают этот аргумент. Свою лепту вносят и мошеннические схемы, к сожалению, сейчас процветающие, потому что культура благотворительности в нашей стране еще формируется.
Психолог рекомендует тщательно изучать списки проверенных и «черных» фондов, чтобы ваш перевод был безопасен.
- Советую насторожиться, если организация собирает деньги в метро, на улице или использует личные банковские карты и электронные кошельки.
Кому чаще жертвуют
Доказано, люди склонны более всего помогать адресно. Здесь срабатывают жалость, чувство вины и страх, что подобное может случиться с тобой и твоими близкими, отмечает психолог. То же самое касается и пожертвований. Именно поэтому социальные ролики посвящают историям конкретного человека, а не, к примеру, борьбе с онкозаболеваниями в целом.
- Активнее перечисляют средства тем, кого ассоциируют с собой, своим окружением, а также на подопечных, вызывающих явную симпатию, — говорит Екатерина Огарева. — Не случайно для реабилитации наркозависимых или поддержки ВИЧ-положительных собирать деньги сложнее. Этот опыт кажется многим нерелевантным и отчасти табуированным. Да и рассказать подобные личные истории гораздо сложнее.
С высокой долей вероятности вы пожертвуете на ребенка, одного возраста и пола с вашим собственным. То же самое с пенсионерами, напоминающими нам о наших бабушках и дедушках. А бездомных животных часто опекают, потому что «они хорошие», «милые» и «добрее людей».
Но, конечно, не стоит забывать, что чувствительность сугубо индивидуальна. То, что побуждает одного творить благо, у другого вызовет защитную реакцию отрицания.
Пятьдесят рублей на счастье
— Не ошибусь, если скажу, что, помимо сострадания, в благотворительности доминирует оптимизм, так как помощь, оказанная нуждающимся, делает счастливее в первую очередь нас самих, — обращает внимание психолог.
Это подтверждают многочисленные эксперименты. Вот лишь некоторые их результаты.
Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Нортон предположил, что «счастье не в деньгах», а в том, как и на что они тратятся. Испытуемые получили от пяти до двадцати долларов. Одной группе предложили потратить средства на себя, а второй — на других людей. В тот же вечер участники рассказали, на что они использовали свой «бюджет» и что при этом чувствовали. Одно и то же действие эмоционально оценивалось ими по-разному. Так, в обеих группах были, купившие кофе, но тот, кто заплатил за чужой напиток, ощущал большее удовлетворение, чем тот, кто выпил его сам.
- Как ни парадоксально это прозвучит, но, проявляя заботу, отдавая, мы становимся внутренне богаче и сильнее, — говорит Екатерина Огарева. — Наверняка здесь хочется возразить: легко жертвовать, когда у тебя много денег. Но когда подобное исследование провели в Уганде, где финансовое положение населения гораздо хуже, выводы были схожими.
Важно помнить, что любая помощь требует усилия над собой и должна быть осознанной, иначе в долгосрочной перспективе она не принесёт пользы, а только навредит всем участникам процесса. Потому что благотворительность — это про активное созидающее действие. Только так можно изменить себя и мир к лучшему.
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