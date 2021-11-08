Альпака уже давно стали любимцами Интернета: пушистые домашние зверюшки — заслуженные герои мемов, их фотографии постоянно постят различные паблики, а пользователи соцсетей пишут, что эти животные такие же милые, как котята и щенки. В некоторых городах есть фермы с альпака — они пользуются большой популярностью как у местных, так и у туристов.
Популярные альпака весьма неожиданно стали участниками борьбы с пандемией коронавируса. Специалисты из Бостонской детской больницы разработали белковую вакцину от COVID-19 на основе антител этих животных. Об этом сообщает портал
«В отличие от нынешних вакцин COVID-19, новая конструкция полностью основана на белке, что облегчает производство на многих предприятиях. Она состоит из двух компонентов: антител, полученных из альпака, известных как нанотела, и части белка-шипа коронавируса, который связывается с рецепторами на клетках человека», — говорится в сообщении.
Нанотела — ключевая часть технологии вакцины. К нанотелу реально прикрепить белок-шип целиком, а также возможно присоединить другие части вируса. Это позволит менять вакцину в случае необходимости. Также сегмент белка-шипа попадает в те самые клетки, которые «показывают» вирус иммунитету, тем самым усиливая иммунный ответ.
Ученые уже опробовали вакцину на грызунах. Эксперимент оказался удачным: препарат с антителами альпака вызвал у мышей сильный иммунный ответ к коронавирусу. Еще одно преимущество разработки: вакцину не нужно хранить в особых условиях, она остается эффективной в течение недели при комнатной температуре.
Изобретатели также заявили, что производство белковых конструкций легко масштабируется — вакцину смогут производить на площадках в разных странах. Ученые уже подали заявку, чтобы запатентовать свой продукт.
Тем временем
В России на подходе четыре новые вакцины от коронавируса, три из них — из Петербурга. Так, некоторые ученые решили сделать свою разработку в виде спрея для носа, еще одни использовали сферические наночастицы, третья разработка — векторная, как и «Спутник», но в ней используется не аденовирус, а аденоассоциированный вирус. В чем особенности каждого препарата, разбирался «Доктор Питер».
Комментарии0