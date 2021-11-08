Альпака уже давно стали любимцами Интернета: пушистые домашние зверюшки — заслуженные герои мемов, их фотографии постоянно постят различные паблики, а пользователи соцсетей пишут, что эти животные такие же милые, как котята и щенки. В некоторых городах есть фермы с альпака — они пользуются большой популярностью как у местных, так и у туристов.

Популярные альпака весьма неожиданно стали участниками борьбы с пандемией коронавируса. Специалисты из Бостонской детской больницы разработали белковую вакцину от COVID-19 на основе антител этих животных. Об этом сообщает портал Medical Xpress .

«В отличие от нынешних вакцин COVID-19, новая конструкция полностью основана на белке, что облегчает производство на многих предприятиях. Она состоит из двух компонентов: антител, полученных из альпака, известных как нанотела, и части белка-шипа коронавируса, который связывается с рецепторами на клетках человека», — говорится в сообщении.