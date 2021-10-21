На днях британский таблоид пустил по Европе слух, якобы, производители «Спутника V» украли формулу своего препарата с «AstraZeneca». Новость тут же растиражировали даже крупные уважаемые издания. Фактически, сообщалось, что ничего уникального в «Спутник V» нет, это всего лишь калька с вакцины, которая и так активно используется в мире, и уже получила все соответствующие согласования и разрешения.

Тем временем, вопрос признания российского препарата в ВОЗ дошел до финальной стадии. Есть вероятность, что «Спутник V» попадет в список рекомендованных вакцин еще до нового года. Вероятно, в этом причина информационной атаки? Так фармкомпании избавляются от сильного конкурента, дискредитируя его на старте?