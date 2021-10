В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который выпускает «Спутник V» в этом, фактически, уверены.

- Информационные атаки начались после того, как официальные исследования показали, что эффективность зарубежных вакцин мНРК против Дельта-варианта вируса падает ниже 50 процентов всего лишь через пять месяцев, — сообщили в РФПИ. — В то же время, даже однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» показала более высокую эффективность защиты от Дельта-варианта на третий месяц вакцинации, чем двухкомпонентные мРНК.