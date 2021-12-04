- Ситуация, к сожалению, очень печальная, — говорит Алексей Ракша. — В ноябре умерло больше людей, чем когда бы то ни было, не можем сравнить только с войной, так как тогда статистики не было.

До этого самым тяжелым по избыточной смертности считался октябрь 2021 года. До него — ноябрь — 2020 и октябрь — 2020.

- Накопленный итог уже 950 тысяч смертей с апреля прошлого года, до миллиона мы дойдем в 20 числах декабря, — предположил Алексей Ракша.

Демограф объясняет, что если бы не было COVID-19, то умерло бы на миллион меньше людей, а естественная убыль составила бы 300 тысяч, а не больше миллиона человек.