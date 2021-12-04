Последние новости про «омикрон»
3 декабря у двух прилетевших в Москву из ЮАР пассажиров выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирус, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре. Всех пассажиров рейса изолировали на 14 дней. Но если учесть, какими темпами новый штамм распространяется по ЮАР и вытесняет «дельту», вероятность, что в Россию завезли именно «омикрон», довольно высока.
То ли «плато», то ли затишье перед бурей. В последние недели заболеваемость пошла на снижение в некоторых регионах, однако смертность за падением не устремилась. Некоторые эксперты и вовсе предполагают, что в Москве и Петербурге вновь появился тренд на рост заболеваемости.
Со статистикой не все так просто, признают независимые эксперты. Особенно, что касается реальных масштабов эпидемии.
Алексей Ракша
независимый демограф, бывший советник Росстата
- Ситуация, к сожалению, очень печальная, — говорит Алексей Ракша. — В ноябре умерло больше людей, чем когда бы то ни было, не можем сравнить только с войной, так как тогда статистики не было.
До этого самым тяжелым по избыточной смертности считался октябрь 2021 года. До него — ноябрь — 2020 и октябрь — 2020.
- Накопленный итог уже 950 тысяч смертей с апреля прошлого года, до миллиона мы дойдем в 20 числах декабря, — предположил Алексей Ракша.
Демограф объясняет, что если бы не было COVID-19, то умерло бы на миллион меньше людей, а естественная убыль составила бы 300 тысяч, а не больше миллиона человек.
- Есть небольшой процент в этой статистике людей, которые умерли из-за того, что не хотели попасть в больницу, увеличились смерти от алкоголя и наркотиков, но если мы сложим все побочки, не связанные с ковидом, то получим максимум десятки тысяч, — озвучил данные Ракша.
Кривая смертности и заболеваемости должна резко снизиться в новогодние каникулы. Это аксиома — праздники всегда снижают заболеваемость, а начало рабочих или учебных дней — резко поднимают.
Омикрон уже в России, поэтому вопрос не в том, когда он придет, а вопрос в том, как быстро вытеснит Дельту. Вероятно, к новому году должен начаться взрывной рост, но наступившие каникулы сгладят ситуацию.
О том, что Омикрон уже в России, говорит и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко
Медицина
Врач-эпидемиолог, бывший главный государственный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН.
- Официально Омикрона у нас нет, но я не исключаю, что он есть, — заявил Онищенко в эфире
Санитарный врач уверен, что нам надо бояться не Южную Африку, а Европу. Ведь первые завозы новой коронавирусной инфекции в 2019 году тоже произошли не из Китая, а из Европы.
- Омикрон более контагиозен (заразен), но по вирулентным свойствам (тяжести течения) внятных данных на сегодня нет, — говорит Онищенко. — Вероятность, что он более опасный не исключена. Перед нами с вами стоит одна задача, мы должны защищать себя вакциной, которая у нас, к счастью есть.
Чтобы сократить число завозов штамма в страну, Геннадий Онищенко предлагает поставить туризм на паузу, за границу пускать только в деловые поездки, сделать исключения для бизнеса и дипломатии.
- А когда мы добьемся достаточного уровня иммунитета, получим новые данные по модификации вируса, будем принимать решения, — говорит врач.
Константин Северинов
молекулярная биология, генетика
молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН.www.facebook.com/konstantin.severinov.5
- То, что новый штамм вируса не детектирован в России, не значит, что его нет, — говорит биолог Константин Северинов. — Когда его обнаружат, он уже будет в большой частоте. И это факт. Мы проглядели, откуда взялась Дельта в мае-июне, ситуация повторяется.
Северинов признает, что мы до сих пор не имеем понятия, насколько Омикрон для нас опасен.
- Он резко увеличил свою частоту, возможно, это обозначает, что он более приспособленный, чем Дельта, — предположил биолог. — Возможно, он вытеснит предыдущий штамм, но в этом процессе нет ничего необычного. Это типичный пример дарвиновской эволюции, вирус отвечает на изменяющиеся условия. Вирусы конкурируют между собой и процесс этот вечный. У вирусов нет цели стать смертельнее, им важно оставить после себя как можно больше потомства. Они учатся заражать больше, но быть менее вирулентными. Вирус будет мягче, когда мы все вакцинируемся или переболеем, — дал прогноз Северинов.
Комментарии7