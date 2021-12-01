Опросы и сейчас показывают, что Новый год возглавляет рейтинг самых любимых россиянами праздников. Но с приближением этого праздника некоторые с грустью вспоминают, с каким трепетом ждали его в детстве и молодости, как задолго начинали готовиться, думать о программе развлечений, наряде, подарках.

С каждый следующим годом ожидание притупляется — вдруг ты уже идешь по городу, смотришь в украшенные елочками и снежинками витрины, видишь милые огонечки разноцветных гирлянд и пытаешься уловить внутри чувство скорого праздника. А его почему-то нет. Иногда и вовсе начинаешь ворчать, зачем так рано украшают город, когда до праздника еще далеко. А во время пандемии преград для праздничного настроя прибавилось — могут помешать проблемы со здоровьем, на работе, невозможность провести каникулы как и где хотел.