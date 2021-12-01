Опросы и сейчас показывают, что Новый год возглавляет рейтинг самых любимых россиянами праздников. Но с приближением этого праздника некоторые с грустью вспоминают, с каким трепетом ждали его в детстве и молодости, как задолго начинали готовиться, думать о программе развлечений, наряде, подарках.
С каждый следующим годом ожидание притупляется — вдруг ты уже идешь по городу, смотришь в украшенные елочками и снежинками витрины, видишь милые огонечки разноцветных гирлянд и пытаешься уловить внутри чувство скорого праздника. А его почему-то нет. Иногда и вовсе начинаешь ворчать, зачем так рано украшают город, когда до праздника еще далеко. А во время пандемии преград для праздничного настроя прибавилось — могут помешать проблемы со здоровьем, на работе, невозможность провести каникулы как и где хотел.
Надо ли искусственно стимулировать у себя новогоднее настроение? По мнению Татьяны Караваевой, руководителя отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, настраиваться на праздник важно.
Татьяна Караваева
психотерапия
психотерапевт, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, доктор медицинских наук
- Глобально праздник нужен для того, чтобы человек испытывал положительные эмоции. Это время, которое отличается от рутины и будней, когда день за днем мы выполняем фактически одни и те же задачи, действия. Но чтобы праздник отличался от обычных дней, к нему надо готовиться. Ведь на самом деле праздник внутри нас. При этом не надо ждать от него нечто фейеричное, грандиозное — иначе вместо хорошего настроения можно остаться с чувством обманутых ожиданий. Новый год всегда считался семейным праздником, и его вполне можно провести дома, в кругу самых близких — это время для общения и тех милых, приятных мелочей, которые окружают Новый год. И чтобы он состоялся, чтобы мы получили тот самый новогодний заряд позитива, необходимо, прежде всего, наше настроение, — говорит Татьяна Караваева.
Психотерапевт перечислила 5 шагов, которые помогут настроиться на Новый год и вернуть ожидание любимого праздника.
Для начала вспомните, что скоро будет Новый год.
Заранее начните думать о том, где и с кем вы его проведете. Чтобы не получилось так, что 31 декабря наступило, а вы еще ничего не решили. Подготовка к празднику, его предвкушение — это иногда даже больше и приятнее, чем сам праздник. Подумайте, какие подарки купить близким и когда это лучше сделать, когда поставить елку, что будет на вашем праздничном столе. Купить баночку зеленого горошка для традиционного оливье можно уже сейчас — горошек не испортится, но это станет маленьким шажочком навстречу Новому году.
Украсьте дом гирляндами, свечками, мишурой. Это желательно делать не в последний момент, а тоже заранее. Новогодние атрибуты в квартире поднимают настроение.
Подумайте о том, как именно вы будете встречать сам Новый год, чем будете заниматься, кроме застолья. Лучше придумать несколько вариантов интересного и приятного для всех досуга — конкурсы, настольные игры, прогулка, караоке или что-то другое.
Не забудьте под бой курантов загадать новогоднее желание. Конечно, его надо тоже придумать заранее, после того как вы проведете внутреннюю «инвентаризацию», решите, что хотите взять с собой в новый год, а что оставить в старом (как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось, читайте здесь). Еще одна важная деталь — желание обязательно должно быть на 2022 год, а не на 10 лет вперед.
- Хороший способ развеять собственное уныние — устроить праздник своим самым родным и близким людям. Когда мы что-то делаем для другого, вкладываем в это душу и силы, стараемся его порадовать, то радуемся сами. Когда вы купили подарки, украсили их и положили под елку, а ваши дети потом радостно их обнаруживают и начинают разворачивать — это и для вас радость и праздник, — говорит Татьяна Караваева.
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