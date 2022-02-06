Возрастные изменения зрения начинают происходить в среднем после 40 лет. Коварство глазных болезней заключается в том, что многие из них на начальных стадиях протекают бессимптомно. Поэтому людям старше 40 лет при отсутствии жалоб рекомендуется один раз в год планово проходить осмотры офтальмолога.
Игорь Маляцинский
офтальмология, офтальмохирургия
врач- офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.
Пресбиопия — после 40 лет
Или так называемая возрастная дальнозоркость. Из-за потери эластичности хрусталика и сдерживающих его мышц пациент вблизи видит хуже, и вынужден искать фокус путем отодвигания руки с предметом или текстом на более далекое расстояние.
Наблюдается это, как правило, у людей начиная с 40 лет. Оптимальное решение этой проблемы — это подбор очков и коррекция. Пациент у офтальмолога подбирает очки для близи и пользуется ими для чтения и работы вблизи.
Существует также хирургическая коррекция этой ситуации. Как правило она рекомендована пациентам с дальнозоркостью, то есть если они имеют плюс вдаль помимо плюса для близи. В таких случаях пациенту придется использовать двое очков. Чтобы этой ситуации избежать, рекомендуют хирургические методы коррекции, а именно — операцию по замене хрусталика на искусственный мультифокальный хрусталик. В этом случае пациент будет хорошо видеть без очков как вблизи, так и вдаль.
Глаукома — после 50 лет
Обычно наблюдается у людей в более зрелом возрасте. Глаукома — это заболевание, которое сопровождается повышением внутриглазного давления, сужением поля зрения, изменением на сетчатке, изменением диска зрительного нерва. В конечном итоге эти симптомы приводят к снижению остроты зрения.
Лечение глаукомы зависит от стадии заболевания и степени его проявления. Консервативное лечение включает назначение лекарственных средств, капель антиглаукомных и антигипотензивных, снижающих внутриглазное давление. Может быть рекомендовано оперативное лечение с использованием лазерных технологий и хирургическое лечение. Выбор метода определяет офтальмолог в зависимости от имеющихся симптомов, стадии заболевания и степени его проявления.
Возрастная макулярная дегенерация — после 50 лет
Изменение на сетчатке может проявляться по-разному: появление перед глазами пятен разной степени интенсивности и разного характера, искажение предметов. Например, линии, которые раньше при взгляде на них были прямыми, стали приобретать неправильный, неровный контур.
Проблема возникает из-за аномального роста кровеносных сосудов и поражения сетчатки. В некоторых случаях развивается стремительно и может привести к слепоте. Если вы заметили у себя похожие симптомы — это повод незамедлительно обратиться к врачу и провести соответствующее исследование для диагностики. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов остановить развитие недуга или даже восстановить зрение.
Катаракта — после 60 лет
Помутнение хрусталика, как правило, возникает в среднем с 60-70 лет. Хотя в настоящее время есть немало и молодых пациентов, все же это заболевание чаще встречается у старшей возрастной группы. В этом случае показано только хирургическое лечение.
Средств, которые вылечили бы катаракту консервативно, не существует. Лечение заключается в замене хрусталика: помутневший удаляют и имплантируют искусственный.
Симптомы катаракты:
снижение зрения,
снижение контрастной чувствительности,
снижение цветовой чувствительности.
Характерный симптом, на который обычно жалуются пациенты — пелена или дымка перед глазами.
Комментарии0