Пресбиопия — после 40 лет

Или так называемая возрастная дальнозоркость. Из-за потери эластичности хрусталика и сдерживающих его мышц пациент вблизи видит хуже, и вынужден искать фокус путем отодвигания руки с предметом или текстом на более далекое расстояние.

Наблюдается это, как правило, у людей начиная с 40 лет. Оптимальное решение этой проблемы — это подбор очков и коррекция. Пациент у офтальмолога подбирает очки для близи и пользуется ими для чтения и работы вблизи.

Существует также хирургическая коррекция этой ситуации. Как правило она рекомендована пациентам с дальнозоркостью, то есть если они имеют плюс вдаль помимо плюса для близи. В таких случаях пациенту придется использовать двое очков. Чтобы этой ситуации избежать, рекомендуют хирургические методы коррекции, а именно — операцию по замене хрусталика на искусственный мультифокальный хрусталик. В этом случае пациент будет хорошо видеть без очков как вблизи, так и вдаль.