Высокое или низкое? Симптомы, которые помогут вычислить без тонометра ваше давление

Принято считать, что показатели 120/80 — это самое идеальное давление. С такими цифрами можно даже в космос лететь, шутят некоторые врачи. Однако стоит понимать, что каждый организм индивидуален, поэтому не стоит стремиться к золотому стандарту. Например, человек может себя прекрасно чувствовать с пониженным давлением и при этом не страдать от различных хронических заболеваний.
«Артериальное давление само по себе величина непостоянная, оно может меняться каждые две минуты. Поэтому увидеть на тонометре 120/80 — большая редкость», — говорит врач.
Чаще всего показатели меняются у людей с гипертонией — состоянием, при котором показатели систолического (верхнего) артериального давления от 140 мм ртутного столба и выше и одновременно или самостоятельно — диастолического (нижнего) АД ≥ 90 мм ртутного столба.
Нельзя наверняка сказать, что хуже — высокое или низкое давление. Оба эти состояния могут быть опасными, поэтому их надо держать под контролем. Порой для хорошего самочувствия человеку нужно скорректировать образ жизни и пищевые привычки, но в некоторых случаях может потребоваться и медикаментозное лечение, говорит Алексей Жито.
Как отличить высокое давление от низкого
У вас не всегда будет тонометр под рукой. Поэтому важно знать ключевые симптомы.
Гипертония или повышенное давление проявляется:
головной болью,
тошнотой,
шумом в ушах,
учащенным сердцебиением,
снижением остроты зрения,
потливостью,
сильной раздражительностью.
Гипотонию или пониженное давление можно заподозрить по следующим симптомам:
слабость,
потеря сознания,
нарушение координации,
бледность кожи,
учащенный и замедленный пульс.
Важно: у некоторых людей симптомы могут накладываться друг на друга, то есть при пониженном давлении вполне себе может появиться тошнота и головная боль. Все индивидуально, этот факт всегда стоит учитывать.
Самый верный способ узнать, что с вашим давлением, — это все же воспользоваться тонометром. Прибор не занимает много места, поэтому его стоит брать с собой на дачу, в путешествие и просто положить в домашнюю аптечку, говорит Алексей Жито.
Когда точно пора к врачу
Зачастую люди не обращаются к кардиологу, ведь можно отлежаться или принять лекарства. Иногда это действительно уместно, ведь каждый может перенервничать, провести много времени на жаре или же просто сильно устать.
В некоторых случаях прием врача при проблемном давлении все же необходим:
если ранее у вас была выявлена артериальная гипертензия и доктор обозначил сроки контрольного визита на прием;
когда давление постоянно скачет — или низкое, или высокое.
Помните, что низкое (ниже 90/60) артериальное давление негативно воздействует на организм, в частности на сердце и внутренние органы. Повышенное или высокое (выше 120/80) давление может спровоцировать инфаркты, инсульты, ишемическую болезнь сердца. И это при том, что на момент измерения АД вы можете чувствовать себя хорошо. Поэтому не тяните с визитом к кардиологу или терапевту, если состояние постоянно меняется, заключил эксперт.