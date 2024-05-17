Высокое или низкое? Симптомы, которые помогут вычислить без тонометра ваше давление

Помните, что низкое (ниже 90/60) артериальное давление негативно воздействует на организм, в частности на сердце и внутренние органы. Повышенное или высокое (выше 120/80) давление может спровоцировать инфаркты, инсульты, ишемическую болезнь сердца. И это при том, что на момент измерения АД вы можете чувствовать себя хорошо. Поэтому не тяните с визитом к кардиологу или терапевту, если состояние постоянно меняется, заключил эксперт.