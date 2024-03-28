Стоит ли переживать, если верхнее давление на 10 единиц выше нормы

Если тонометр показал давление 140 на 90 мм рт. ст., это повод заподозрить начальную степень гипертонии, говорят врачи. Нормой же для большинства людей считается давление 120 на 80. Однако бывают люди, для которых и 90 на 60 тоже привычное АД. Поэтому свои обычные показатели давления человеку нужно знать.
Однако бывает, что нижний показатель (давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы) в норме, а верхнее значение (давление в сосудах в момент сердечных сокращений) повышено. Стоит ли в данном случае переживать? И насколько критично, если верхнее, или систолическое, давление выше нормы на 10 единиц?
Кандидат медицинских наук, кардиолог Европейского медицинского центра, специалист по функциональной диагностике
«В соответствии с российскими рекомендациями от 2020 года и более новыми европейскими рекомендациями от 2023 года, повышенным артериальным давлением считается показатель от 140/90 мм рт. ст., выявленный при повторном измерении», —
Однако, по словам эксперта, уже начиная с показателя более 115/75 мм рт. ст существует прямая связь между АД и инфарктом, инсультом, хронической болезнью почек или даже летальным исходом.
«Уровень давления 140/90 мм рт. ст. взяли, чтобы упростить диагностику для принятия решения о начале лечения. При таких показателях АД начало медикаментозной терапии дает существенную пользу по снижению рисков сердечно-сосудистых катастроф, чем если бы мы не предпринимали никакого лечения», — говорит Глаголев.
Как отражается на организме разница давления в 10 единиц
«Согласно результатам исследований, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта увеличивается вдвое при значении систолического давления 130 по сравнению с тем, если оно ниже 120 мм рт. ст. А при наличии повышенного уровня липидов крови, глюкозы данные риски возрастают еще больше», — подчеркивает кардиолог.
«Если артериальное давление при измерении дома или в больнице составляет 130/80 и выше, можно говорить о гипертонии, так гласит версия Американской ассоциации кардиологов, — говорит врач общей практики, кардиолог Александр Мясников. — А вот в Европе нормы немного другие: гипертонию ставят, если измерение дома показало 140/90 или измерение в клинике дало 135/85».
Поэтому даже превышение верхнего давления на 10 единиц — повод для беспокойства.
«Тем, кто при измерении давления отметил на тонометре показатели 130/80 мм рт. ст., следует изменить свой образ жизни. Увеличить физическую активность, скорректировать вес, перейти на здоровое питание и есть меньше соленого, а также отказаться от вредных привычек», — советует кардиолог Глаголев.
Кроме того, стоит проконсультироваться с врачом, который оценит все риски и в случае необходимости подберет правильную тактику лечения.
Однако учтите, что неправильная поза во время измерения давления может завышать показатели: верхнее АД — на 7,0 мм рт. ст., нижнее — на 4,5 мм рт. ст.
Чтобы точно измерить давление, нужно сесть, опираясь на стул всей спиной. Ноги не скрещиваем, ступни плотно прижимаем к полу. Руку с манжетой кладем на стол на уровне сердца. Перед первым измерением сидим в состоянии покоя не менее 5 минут.