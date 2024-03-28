Стоит ли переживать, если верхнее давление на 10 единиц выше нормы

«Если артериальное давление при измерении дома или в больнице составляет 130/80 и выше, можно говорить о гипертонии, так гласит версия Американской ассоциации кардиологов, — говорит врач общей практики, кардиолог Александр Мясников. — А вот в Европе нормы немного другие: гипертонию ставят, если измерение дома показало 140/90 или измерение в клинике дало 135/85».