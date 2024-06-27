Не носите это летом с 11 до 16 часов: 4 варианта небезопасной одежды

Погода может меняться не только в течение недели, но и в течение одного дня — об этом стоит помнить. Днем обычно температура выше, а ранним утром, вечером и ночью — ниже.
Быть уверенными на сто процентов в планах небесной канцелярии мы не можем. Найти универсальный наряд, в котором будет комфортно и в полуденный зной, и в ночную прохладу, тоже вряд ли получится. Остается предусмотреть все более-менее вероятные варианты при выходе из дома: дождь, жару, ветер, прохладу.
Как не заболеть ОРВИ
По словам Ольги Крыловой, врача-терапевта «Инвитро — Северо-Запад», если вы планируете долго находиться на улице, желательно заранее подстраховаться на случай возможных изменений погоды и солнечной активности. В прогнозе стоит обращать внимание не только на температуру воздуха, но и на скорость ветра: она может влиять на субъективное ощущение тепла.
Для этого летом будет не лишним взять с собой:
нечто, что можно и снять, и надеть, — легкую ветровку или компактную кофту, которая легко убирается в сумку;
на случай дождя — зонт или полиэтиленовый карманный дождевик.
Терапевт «Инвитро — Северо-Запад»
«Чаще других риску заразиться ОРВИ летом больше подвержены люди с измененным иммунитетом, а также те, кто работает в закрытых многолюдных помещениях с плохой вентиляцией и притоком свежего воздуха», — предупредила Ольга Крылова, отметив, что ОРВИ требует лечения независимо от сезона.
Как не перегреться в жару
Помимо простуды, летние капризы погоды опасны тепловым ударом, если перегреться на солнышке. Чтобы этого не случилось, старайтесь ограничить время пребывания на солнце в периоды его пиковой активности — с 11 до 16 часов. Кстати, стоит учитывать, что сейчас, по словам астрономов, наша звезда идет к пику своей активности — растет количество и мощность солнечных вспышек.
Также для защиты от теплового удара терапевт советует по возможности не носить с 11 до 16 часов следующую одежду и обувь:
слишком теплую, не по сезону,
платья из синтетических материалов,
плотные брюки,
закрытые кроссовки.
«Предпочтительнее останавливать выбор на свободной одежде из легких натуральных тканей и босоножках или сандалиях», — уточнила доктор.
Кроме того, летом полезно носить головной убор, а при ярком солнце можно использовать солнечный зонтик.
И обязательно не забывайте пить достаточное количество воды. А вот от алкоголя и сладких напитков на жаре точно стоит отказаться. Что пить летом кроме воды и почему лед в стакане — плохая идея, читайте ЗДЕСЬ.
Если же почувствуете недомогание, срочно найдите прохладное место для отдыха, а при необходимости обратитесь к врачу. Врач еще раз напомнила первые признаки перегрева:
головная боль,
сильная потливость,
слабость,
головокружение.