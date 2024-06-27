Не носите это летом с 11 до 16 часов: 4 варианта небезопасной одежды

Помимо простуды, летние капризы погоды опасны тепловым ударом, если перегреться на солнышке. Чтобы этого не случилось, старайтесь ограничить время пребывания на солнце в периоды его пиковой активности — с 11 до 16 часов. Кстати, стоит учитывать, что сейчас, по словам астрономов, наша звезда идет к пику своей активности — растет количество и мощность солнечных вспышек.