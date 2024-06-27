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Не носите это летом с 11 до 16 часов: 4 варианта небезопасной одежды

В ближайшие месяцы обещают переменчивую погоду: жара может сменяться холодом, а солнце — ливнями. Значит, надо позаботиться о подходящем гардеробе, чтобы случайно не подхватить простуду или не получить тепловой удар.

27 июня 2024Обсудить
витамин D от солнца как получить
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Погода может меняться не только в течение недели, но и в течение одного дня — об этом стоит помнить. Днем обычно температура выше, а ранним утром, вечером и ночью — ниже.

Быть уверенными на сто процентов в планах небесной канцелярии мы не можем. Найти универсальный наряд, в котором будет комфортно и в полуденный зной, и в ночную прохладу, тоже вряд ли получится. Остается предусмотреть все более-менее вероятные варианты при выходе из дома: дождь, жару, ветер, прохладу.

Как не заболеть ОРВИ

По словам Ольги Крыловой, врача-терапевта «Инвитро — Северо-Запад», если вы планируете долго находиться на улице, желательно заранее подстраховаться на случай возможных изменений погоды и солнечной активности. В прогнозе стоит обращать внимание не только на температуру воздуха, но и на скорость ветра: она может влиять на субъективное ощущение тепла.

Для этого летом будет не лишним взять с собой:

  • нечто, что можно и снять, и надеть, — легкую ветровку или компактную кофту, которая легко убирается в сумку;

  • на случай дождя — зонт или полиэтиленовый карманный дождевик.

Ольга Крылова
Терапия

Терапевт «Инвитро — Северо-Запад»

«Чаще других риску заразиться ОРВИ летом больше подвержены люди с измененным иммунитетом, а также те, кто работает в закрытых многолюдных помещениях с плохой вентиляцией и притоком свежего воздуха», — предупредила Ольга Крылова, отметив, что ОРВИ требует лечения независимо от сезона.

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Как не перегреться в жару

Помимо простуды, летние капризы погоды опасны тепловым ударом, если перегреться на солнышке. Чтобы этого не случилось, старайтесь ограничить время пребывания на солнце в периоды его пиковой активности — с 11 до 16 часов. Кстати, стоит учитывать, что сейчас, по словам астрономов, наша звезда идет к пику своей активности — растет количество и мощность солнечных вспышек.

Также для защиты от теплового удара терапевт советует по возможности не носить с 11 до 16 часов следующую одежду и обувь:

  • слишком теплую, не по сезону,

  • платья из синтетических материалов,

  • плотные брюки,

  • закрытые кроссовки.

«Предпочтительнее останавливать выбор на свободной одежде из легких натуральных тканей и босоножках или сандалиях», — уточнила доктор.

Кроме того, летом полезно носить головной убор, а при ярком солнце можно использовать солнечный зонтик.

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И обязательно не забывайте пить достаточное количество воды. А вот от алкоголя и сладких напитков на жаре точно стоит отказаться. Что пить летом кроме воды и почему лед в стакане — плохая идея, читайте ЗДЕСЬ.

Если же почувствуете недомогание, срочно найдите прохладное место для отдыха, а при необходимости обратитесь к врачу. Врач еще раз напомнила первые признаки перегрева:

  • головная боль,

  • сильная потливость,

  • слабость,

  • головокружение.

Автор текста:Анастасия Романова
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