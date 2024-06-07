В мае солнечная активность достигла максимума за 15 лет. Астрономы сказали, когда ждать пика

И это при том, что пик текущего цикла еще не пройден. Согласно общемировому прогнозу, сформированному на основе 50 прогнозов разных научных центров, его пика стоит ждать в июле 2025 года, то есть только через год. Каким он будет, по словам специалистов лаборатории, сейчас сказать «совершенно невозможно».