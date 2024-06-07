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В мае солнечная активность достигла максимума за 15 лет. Астрономы сказали, когда ждать пика

В мае на нашей звезде произошло много вспышек, а на Земле в первой декаде — мощнейшая магнитная буря уровня G5. Оказывается, в последний месяц весны индекс солнечной активности зашкаливал.

7 июня 2024Обсудить
солнце вспышки магнитные бури
Источник:
iStockphoto

Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в мае 2024 года индекс активности Солнца достиг максимального значения за два последних солнечных цикла — это 24-й цикл, продолжавшийся с 2008 по 2018 год, и текущий 25-й, начавшийся в 2019 году.

«В предыдущем 24-м цикле максимальные значения индекса были достигнуты в ноябре 2011 года (значение — 139) и в феврале 2014 года (146). В текущем 25-м цикле солнечная активность уже превышала эти значения летом 2023 года, когда вырастала до уровня около 160. Измерения в прошедшем мае показали, что Солнце превысило и этот уровень. Поступившее значение индекса активности за май составило около 172», — говорят астрономы.

В мае солнечная активность достигла максимума за 15 лет. Астрономы сказали, когда ждать пика
Источник:

xras.ru

И это при том, что пик текущего цикла еще не пройден. Согласно общемировому прогнозу, сформированному на основе 50 прогнозов разных научных центров, его пика стоит ждать в июле 2025 года, то есть только через год. Каким он будет, по словам специалистов лаборатории, сейчас сказать «совершенно невозможно».

Сообщается, что индекс солнечной активности постоянно рассчитывается с 1749 года и обновляется раз в календарный месяц. Основу его составляют так называемые числа Вольфа, учитывающие количество групп солнечных пятен на видимой стороне Солнца, а также число отдельных пятен в этих группах. За всю историю наблюдений максимальное значение индекса составляло около 300.

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Согласно онлайн-графику астрономов, геомагнитная обстановка на данный момент спокойная, активность магнитосферы пока в «зеленой зоне». Не предвидится никаких волнений и в ближайшие выходные.

Долгосрочный прогноз магнитных бурь на июнь на сегодня тоже показывает полный штиль до самого начала июля.

Автор текста:Анастасия Романова
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