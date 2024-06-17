Никто не может сказать, сколько точно воды нужно именно вам. Однако в среднем человеку в сутки нужно 2-2,5 литра воды, и в это количество, отмечают эксперты Роспотребнадзора, входят как вода в чистом виде, так и жидкость, которая поступает в тело вместе с едой.