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Что пить летом кроме воды и почему лед в стакане — плохая идея

В жаркую погоду обезвоживание переносить особенно тяжело. Поэтому лучше заранее изучить вопрос и выяснить, сколько конкретно жидкости вам нужно для хорошего самочувствия и как эту норму правильно считать.

17 июня 20242
напиток
Источник:
iStockphoto

В жару жажда дает о себе знать гораздо быстрее, чем в морозные деньки. Так что летом потребность тела в жидкости сильно возрастает.

Даже легкие степени обезвоживания могут серьезно ударить по вашему здоровью. Головная боль, проблемы с памятью, сухая кожа и сложности с пищеварением, кровь становится более вязкой, тошнота — в общем, ничего хорошего.

Про важность достаточного количества воды вы наверняка в курсе. А чем еще можно утолить жажду в знойную пору? Алкоголь, энергетики и сладкие лимонады точно выбывают из этого списка.

Однако здоровые альтернативы здоровой чистой воде все-таки существуют.

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Налейте это в свою кружку

В первую очередь обратите внимание на обычный зеленый чай. Главное — не добавляйте в него сахар. Отлично для утоления жажды подойдут минеральная вода, морсы, кисломолочные напитки, отвары из сухофруктов.

Можно использовать натуральные соки, только лучше разбавлять их водой.

Если хотите попробовать что-то необычное, попробуйте смешать сок сельдерея и лимонный сок, разбавленные водой в пропорции 1:10.

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Ледяные напитки — не лучшая идея

В жаркую погоду очень важно следить за температурой своих напитков. Многие добавляют в стакан солидные порции льда и стараются сделать питье максимально холодным, однако в идеале все-таки даже в жару пить жидкость комнатной температуры. Эксперты советуют придерживаться температуры напитков не холоднее примерно 12-15 градусов выше нуля.

Будет отлично, если вы сможете возместить потерю солей и микроэлементов, которые испаряются вместе с потом. Для этого отлично подойдут слегка соленая вода или щелочная минералка.

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Сколько на самом деле нужно пить

Никто не может сказать, сколько точно воды нужно именно вам. Однако в среднем человеку в сутки нужно 2-2,5 литра воды, и в это количество, отмечают эксперты Роспотребнадзора, входят как вода в чистом виде, так и жидкость, которая поступает в тело вместе с едой.

Но есть несколько важных нюансов.

  • В условиях жары лучше пить примерно 5 литров в сутки.

  • Питьевой режим должен меняться не только из-за погоды, но и с учетом вашей активности. Во время физической работы пить нужно больше — до 4 литров. Если день выдался особенно утомительным и вам пришлось долгие часы работать на открытом воздухе, то вам лучше выпить около 6-6,5 литра воды.

  • Когда за окном погода больше 20 градусов тепла, каждый час лучше выпивать примерно 100-200 миллилитров жидкости. Впрочем, это правило неактуально для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией и тех, у кого есть проблемы с почками.

А как понять, что вы пьете слишком мало? Узнать ответ на этот вопрос можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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