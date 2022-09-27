Часто ли вы едите гранаты? Многие недооценивают этот фрукт — уж больно неудобно его чистить. А между тем есть множество причин полюбить его. Благодаря своему составу он укрепляет организм, защищает от ряда смертельно опасных болезней, помогает восстановиться после тренировок и отлично подходит для тех, кому нужно работать головой.
Разберемся, что произойдет с вашим организмом, если вы будете есть гранат каждый день.
Что полезного в гранате?
В одном среднем плоде весом примерно в 280 грамм будет:
234 ккал;
4,7 грамма белка;
3,3 грамма жиров;
52 грамма углеводов;
28,2 миллиграмма кальция;
0,85 миллиграмма железа;
33,8 миллиграмма магния;
102 миллиграмма фосфора;
666 миллиграмм калия;
28,8 миллиграмма аскорбиновой кислоты.
Вы будете получать дозу полезных антиоксидантов
В гранате множество антиоксидантов и полифенольных соединений, которые защитят ваш организм от повреждений, вызванных свободными радикалами. Пуникалагины, антоцианы, дубильные вещества — все это делает фрукт отличным десертом для тех, кто хочет круглый год поддерживать свое здоровье.
Вы укрепите сердце
Ученые доказали: экстракт граната помогает уменьшить окислительный стресс и воспаление в артериях. Кроме того, фрукт работает как профилактическое средство от гипертонии. Наконец, гранат помогает снизить уровень вредного холестерина в крови и защищает от образования бляшек.
Есть исследования, авторы которого установили: если пить по стакану гранатового сока ежедневно пять дней подряд, сердце станет болеть меньше и реже.
Однако тут есть важный нюанс. С гранатом и гранатовым соком нужно быть осторожней тем, кто страдает от сахарного диабета или находится в преддиабетном состоянии.
Вообще лучше гранатовый сок разбавлять водой. В нем много танинов, из-за которых в чистом виде такой напиток может привести к изжоге и отрыжке.
Вы защититесь от рака
Гранат регулярно попадает в списки антираковых продуктов. И неспроста: есть исследования, которые доказывают, что соединения в плодах способны уничтожать раковые клетки и замедлять их распространение.
Есть данные, что этот фрукт действует как противоопухолевое при раке легких, груди, простаты, кожи и толстой кишки. Кроме того, ученые выяснили, что гранат помогает замедлить рост опухолей на ранней стадии рака печени.
Вы станете более выносливым
Раздумываете, чем бы перекусить перед тренировкой? Попробуйте съесть гранат. Полифенолы в его составе сделают вас более выносливым и придадут сил для упражнений. Ученые установили: всего грамм экстракта граната за полчаса до забега отдаляют спортсмена от состояния истощения на 12%.
А еще фрукт помогает вашим мышцам восстанавливаться, так что такой продукт всегда должен быть на кухне спортсменов.
Вы укрепите свой мозг
Впрочем, для тех, кто занят умственным трудом, гранат тоже будет очень полезен. В нем есть эллагитаннины — вещества, которые уменьшают воспаление в организме и защищают мозг от болезни Альцгеймера и Паркинсона. Работает это так: антиоксиданты защищают от окислительного повреждения, помогают увеличить выживаемость клеток головного мозга и способствуют их восстановлению.
Вы улучшите пищеварение
В гранате много клетчатки, которая помогает вашему пищеварению работать как надо. Поэтому если есть фрукт каждый день, можно забыть о запорах и геморроя. Кроме того, этот продукт позволяет увеличить количество полезных кишечных бактерий.
Вы продлите молодость
Соединения в плодах граната помогают остановить процесс старения. Когда фрукт попадает в кишечник, в процессе его переваривания синтезируется вещество уролитин А. Это вещество влияет на энергетические станции клетки — митохондрии. Клетки обновляются активней, благодаря чему и достигается анти-age эффект, пишет издание