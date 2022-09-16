В Роскачестве назвали марки сметаны с кишечной палочкой, растительным жиром и дрожжами
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Многие считают, что сметана из супермаркета — это не совсем честный продукт. В ней может быть что угодно: крахмал и прочие загустители, консерванты, растительные жиры. А еще антибиотики — ведь в корм для коров их добавляют. Эксперты Роскачества решили это проверить, все-таки сметана — популярный продукт, ее покупают почти также часто, как молоко и яйца.

Для исследования специалисты выбрали 40 самых популярных марок сметаны, жирность которой составляет 20%. Большая часть продукции произведена в России, и несколько товаров изготовлены в Республике Беларусь. 

В Роскачестве назвали марки сметаны с кишечной палочкой, растительным жиром и дрожжами
Под проверку попала сметана этих марок

Что выяснили эксперты

Некоторые производителя заменяют молочный жир растительным — распознать это помогает тест на фитостерины. Наличие незаявленных фитостеринов в продукте говорит о его фальсификации, поэтому он не может называться сметаной. Добавляя растительные жиры в сметану и не указывая это на упаковке, производитель не только нарушает права потребителей на достоверную информацию, но и получает сверхприбыль.

Эксперты обнаружили фитостерины в продуктах 2 торговых марок:

  • «Вятская»,

  • «Новая деревня».

В сметанном продукте «Альпийская коровка» массовая доля молочного жира оказалась менее 1%, то есть его в продукте нет совсем. Чтобы сделать продукт более густым, в него добавили крахмал.

Справка

- Сметанный продукт (молокосодержащий продукт) — это продукт, произведенный с использованием заменителя молочного жира в соответствии с технологией, которая предусматривает, что в сметану добавят заменители, но не более 50%, — говорит Лилия Котельникова, начальник отдела испытаний Роскачества.

Про бактерии и дрожжи

Начнем с хорошей новости: во всех марках эксперты не выявили бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов.

А теперь плохая новость: некоторая сметана, которая продается в магазинах, «богата» бактериями кишечной палочкой и дрожжами, которых в продукте больше, чем допустимо по санитарным нормам.

Так, бактерии группы кишечной палочки обнаружили в сметане:

  • «Калужская зорька»,

  • «Киржачский молочный завод»,

  • «Козельская»,

  • «Молочный домик»,

  • «Просто Азбука».

Что касается дрожжей, то их норма превышена в сметане:

  • «Вятская» — в 3,2 раза;

  • «Каждый день» — в 420 раз,

  • «Маруся» — в 8,4 раза,

  • «Родная природа» — в 1,4 раза,

  • «Сметана из Талицы» — в 4, 4 раза.

Если в продукте превышена норма дрожжей, значит, были нарушены санитарные условия на производстве, сама технология изготовления, или же сметану неправильно перевозили и хранили.

Кстати

Сметану, в которой обнаружили кишечную палочку и превышения по содержанию дрожжей, закупали:

  • в сетевых магазинах «Ашан», «Азбука вкуса», «Глобус», «Магнолия»;

  • в торговой сети «Куриный дом», «У дома»;

  • в интернет-магазине moloko-express.ru, «Перекресток Впрок».

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Из 40 исследованных торговых марок сметаны 19 товаров отвечают требованиям законодательства, из них 17 даже опережают требования Роскачества.

На российский Знак качества претендует сметана:

  • «Агрокомплекс Выселковский»,

  • «Вкуснотеево»,

  • «ВкусВилл»,

  • «Домик в деревне»,

  • «Ермолино»,

  • «Коровка из Кореновки»,

  • «Лебедянь молоко»,

  • «Молочная культура»,

  • «Наша корова»,

  • «Простоквашино»,

  • «Самокат»,

  • «ЭкоВакино»,

  • «Экомилк»,

  • Metro Chef,

  • Spar.

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Фото:
Роскачество РФ

Про молоко

Недавно Роскачество проверило состав 69 марок ультрапастеризованного молока, произведенного в 27 регионах России и Белоруссии. Как выяснилось, каждое пятое оказалось подделкой. В каком молоке обнаружили антибиотики и бактерии, а также растительные жиры, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Софья Хромова