В Роскачестве назвали марки сметаны с кишечной палочкой, растительным жиром и дрожжами

Многие считают, что сметана из супермаркета — это не совсем честный продукт. В ней может быть что угодно: крахмал и прочие загустители, консерванты, растительные жиры. А еще антибиотики — ведь в корм для коров их добавляют. Эксперты Роскачества решили это проверить, все-таки сметана — популярный продукт, ее покупают почти также часто, как молоко и яйца.
Для исследования специалисты выбрали 40 самых популярных марок сметаны, жирность которой составляет 20%. Большая часть продукции произведена в России, и несколько товаров изготовлены в Республике Беларусь.
Что выяснили эксперты
Некоторые производителя заменяют молочный жир растительным — распознать это помогает тест на фитостерины. Наличие незаявленных фитостеринов в продукте говорит о его фальсификации, поэтому он не может называться сметаной. Добавляя растительные жиры в сметану и не указывая это на упаковке, производитель не только нарушает права потребителей на достоверную информацию, но и получает сверхприбыль.
Эксперты обнаружили фитостерины в продуктах 2 торговых марок:
«Вятская»,
«Новая деревня».
В сметанном продукте «Альпийская коровка» массовая доля молочного жира оказалась менее 1%, то есть его в продукте нет совсем. Чтобы сделать продукт более густым, в него добавили крахмал.
Справка
- Сметанный продукт (молокосодержащий продукт) — это продукт, произведенный с использованием заменителя молочного жира в соответствии с технологией, которая предусматривает, что в сметану добавят заменители, но не более 50%, —
Про бактерии и дрожжи
Начнем с хорошей новости: во всех марках эксперты не выявили бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов.
А теперь плохая новость: некоторая сметана, которая продается в магазинах, «богата» бактериями кишечной палочкой и дрожжами, которых в продукте больше, чем допустимо по санитарным нормам.
Так, бактерии группы кишечной палочки обнаружили в сметане:
«Калужская зорька»,
«Киржачский молочный завод»,
«Козельская»,
«Молочный домик»,
«Просто Азбука».
Что касается дрожжей, то их норма превышена в сметане:
«Вятская» — в 3,2 раза;
«Каждый день» — в 420 раз,
«Маруся» — в 8,4 раза,
«Родная природа» — в 1,4 раза,
«Сметана из Талицы» — в 4, 4 раза.
Если в продукте превышена норма дрожжей, значит, были нарушены санитарные условия на производстве, сама технология изготовления, или же сметану неправильно перевозили и хранили.
Кстати
Сметану, в которой обнаружили кишечную палочку и превышения по содержанию дрожжей, закупали:
в сетевых магазинах «Ашан», «Азбука вкуса», «Глобус», «Магнолия»;
в торговой сети «Куриный дом», «У дома»;
в интернет-магазине moloko-express.ru, «Перекресток Впрок».
Какая сметана — самая лучшая
Из 40 исследованных торговых марок сметаны 19 товаров отвечают требованиям законодательства, из них 17 даже опережают требования Роскачества.
На российский Знак качества претендует сметана:
«Агрокомплекс Выселковский»,
«Вкуснотеево»,
«ВкусВилл»,
«Домик в деревне»,
«Ермолино»,
«Коровка из Кореновки»,
«Лебедянь молоко»,
«Молочная культура»,
«Наша корова»,
«Простоквашино»,
«Самокат»,
«ЭкоВакино»,
«Экомилк»,
Metro Chef,
Spar.
Про молоко
Недавно Роскачество проверило состав 69 марок ультрапастеризованного молока, произведенного в 27 регионах России и Белоруссии. Как выяснилось, каждое пятое оказалось подделкой. В каком молоке обнаружили антибиотики и бактерии, а также растительные жиры, можно прочитать ЗДЕСЬ.