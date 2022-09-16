В Роскачестве назвали марки сметаны с кишечной палочкой, растительным жиром и дрожжами

Многие считают, что сметана из супермаркета — это не совсем честный продукт. В ней может быть что угодно: крахмал и прочие загустители, консерванты, растительные жиры. А еще антибиотики — ведь в корм для коров их добавляют. Эксперты Роскачества решили это проверить, все-таки сметана — популярный продукт, ее покупают почти также часто, как молоко и яйца.

Для исследования специалисты выбрали 40 самых популярных марок сметаны, жирность которой составляет 20%. Большая часть продукции произведена в России, и несколько товаров изготовлены в Республике Беларусь.