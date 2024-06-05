Ни мерить, ни пить не надо: опубликованы новые рекомендации по витамину D

«Американская ассоциация эндокринологов высказалась по вопросу витамина D. Выводы такие: поскольку польза витамина D начинается с очень маленьких значений, а на больших значениях никаких дополнительных преимуществ нет, то пить его не надо и мерить тоже не надо, — комментирует ученый-биолог Анча Баранова. — Но стоит обратить внимание на то, что главный, как говорится, бенефициар этой рекомендации — страховые компании (речь об американских компаниях. — Прим. ред.). Потому что анализ на витамин D дорогой, а каждая пришедшая на ежегодный осмотр девица-красавица норовит себе D3 померить за счет страховки. От этого бюджет стартовых компаний страдает… Это не „бадоборческая“ рекомендация, а „анализоборческая“».