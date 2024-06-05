Ни мерить, ни пить не надо: опубликованы новые рекомендации по витамину D

Мировое эндокринологическое сообщество выпустило
Спустя 13 лет врачи признали, что решение было принято на основании минимума данных и недостаточного количества исследований на эту тему. Принималась в расчет только оценка влияния витамина D на кости, не на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В итоге, как признали врачи, нормы по витамину D тогда были выведены исключительно на основании здоровья костной ткани.
Новые данные
К 2024 году появились новые работы ученых о влиянии витамина D на здоровье,
Основываясь на этих данных, эндокринологи решили пересмотреть рекомендации 2011 года. Выводы получились такими: при показателе 12 нг/мл можно говорить о серьезном недостатке витамина D в организме, при уровне 30 и больше — о достаточном количестве.
Принимать добавки взрослым людям в возрасте до 75 лет не имеет смысла. Для восполнения в организме витамина D достаточно еды (он содержится в жирной рыбе) и солнца. Не рекомендуется делать на постоянной основе и анализы на витамин D.
Чистая польза приема витамина D есть только у людей с исходной концентрацией 25(OH)D менее 20-24 нг/мл (50-60 нмоль/л), делают выводы врачи.
Они дали рекомендации пить добавки с витамином D в низких концентрациях лишь людям в некоторых группах.
Кому надо принимать витамин D: новые данные
Детям до 18 лет для профилактики рахита. Но анализы при этом делать необязательно.
Людям старше 75 лет, поскольку витамин D способен снизить риск смертности, причем, что важно, лучше малые дозы, но каждый день, чем редко, но в больших количествах. Анализы сдавать при этом тоже не нужно.
Беременным — без сдачи анализов. Витамин D снижает риск развития преэклампсии, внутриутробной смертности, преждевременных родов.
Взрослым с высоким риском развития преддиабета — одновременно с изменением образа жизни. Витамин D может снизить риски прогрессирования диабета.
«Не против БАДов, а против анализов»
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
«Американская ассоциация эндокринологов высказалась по вопросу витамина D. Выводы такие: поскольку польза витамина D начинается с очень маленьких значений, а на больших значениях никаких дополнительных преимуществ нет, то пить его не надо и мерить тоже не надо, — комментирует ученый-биолог Анча Баранова. — Но стоит обратить внимание на то, что главный, как говорится, бенефициар этой рекомендации — страховые компании (речь об американских компаниях. — Прим. ред.). Потому что анализ на витамин D дорогой, а каждая пришедшая на ежегодный осмотр девица-красавица норовит себе D3 померить за счет страховки. От этого бюджет стартовых компаний страдает… Это не „бадоборческая“ рекомендация, а „анализоборческая“».