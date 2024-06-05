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Ни мерить, ни пить не надо: опубликованы новые рекомендации по витамину D

Американская ассоциация эндокринологов высказалась о том, что необходимости делать анализ на витамин D нет, как и специально пить добавки. Выводы врачей вызвали большой резонанс. Разбираемся с учеными.

5 июня 20243
Ни мерить, ни пить не надо: опубликованы новые рекомендации по витамину D

Мировое эндокринологическое сообщество выпустило новые рекомендации по приему витамина D, они отличаются от тех, что были приняты в 2011 году. Тогда врачи решили, что при уровне 30 нг/мл и ниже необходимо назначать прием витамина D.

Спустя 13 лет врачи признали, что решение было принято на основании минимума данных и недостаточного количества исследований на эту тему. Принималась в расчет только оценка влияния витамина D на кости, не на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В итоге, как признали врачи, нормы по витамину D тогда были выведены исключительно на основании здоровья костной ткани.

Дарья Карташева-Эберц
Иммунология

Ученый-иммунолог института Пастера (Париж, Франция)

Новые данные

К 2024 году появились новые работы ученых о влиянии витамина D на здоровье, комментирует рекомендации врачей ученый-иммунолог Дарья Карташова. Например, выводы ученых клиники Мейо, что у здоровых людей нет явной чистой пользы от приема витамина D.

Основываясь на этих данных, эндокринологи решили пересмотреть рекомендации 2011 года. Выводы получились такими: при показателе 12 нг/мл можно говорить о серьезном недостатке витамина D в организме, при уровне 30 и больше — о достаточном количестве.

Принимать добавки взрослым людям в возрасте до 75 лет не имеет смысла. Для восполнения в организме витамина D достаточно еды (он содержится в жирной рыбе) и солнца. Не рекомендуется делать на постоянной основе и анализы на витамин D.

Чистая польза приема витамина D есть только у людей с исходной концентрацией 25(OH)D менее 20-24 нг/мл (50-60 нмоль/л), делают выводы врачи.

Они дали рекомендации пить добавки с витамином D в низких концентрациях лишь людям в некоторых группах.

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  • Детям до 18 лет для профилактики рахита. Но анализы при этом делать необязательно.

  • Людям старше 75 лет, поскольку витамин D способен снизить риск смертности, причем, что важно, лучше малые дозы, но каждый день, чем редко, но в больших количествах. Анализы сдавать при этом тоже не нужно.

  • Беременным — без сдачи анализов. Витамин D снижает риск развития преэклампсии, внутриутробной смертности, преждевременных родов.

  • Взрослым с высоким риском развития преддиабета — одновременно с изменением образа жизни. Витамин D может снизить риски прогрессирования диабета.

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«Не против БАДов, а против анализов»

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

«Американская ассоциация эндокринологов высказалась по вопросу витамина D. Выводы такие: поскольку польза витамина D начинается с очень маленьких значений, а на больших значениях никаких дополнительных преимуществ нет, то пить его не надо и мерить тоже не надо, — комментирует ученый-биолог Анча Баранова. — Но стоит обратить внимание на то, что главный, как говорится, бенефициар этой рекомендации — страховые компании (речь об американских компаниях. — Прим. ред.). Потому что анализ на витамин D дорогой, а каждая пришедшая на ежегодный осмотр девица-красавица норовит себе D3 померить за счет страховки. От этого бюджет стартовых компаний страдает… Это не „бадоборческая“ рекомендация, а „анализоборческая“».

Автор текста:Анна Майская
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