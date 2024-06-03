«Будто пьяная была»: история 39-летней женщины о необычных симптомах инсульта

В тот день пять лет назад 39-летняя Дженна Гибсон чувствовала себя прекрасно. Она гуляла по парку со своей мамой и рассказывала, как готовится к Детройтскому марафону. Этим забегом на 42 км Дженна хотела отметить свое 40-летие.
«А потом внезапно, ни с того ни с сего, я почувствовала, будто меня ударили тонной кирпичей», — рассказывает Дженна.
Женщина остановилась и вдруг рухнула на траву. Мать Дженны сначала подумала, что дочь шутит. Даже сфотографировала ее лежащей на траве. Но Дженна не двигалась с места.
«Давай вставай! Что ты делаешь?» — уже без смеха в голосе сказала мама женщины. Она помогла ей подняться, но Дженна шла пошатываясь — прямо идти не могла.
«Я чувствовала себя пьяной, что-то было не так», — рассказывала мать двоих детей порталу
Женщины вернулись домой, и Дженна решила, что у нее просто мигрень. Выпила таблетку от головной боли и легла спать. Позже она будет вспоминать, что у нее не было никаких классических симптомов инсульта: ни сильной головной боли, ни нарушения зрения, ни опущения уголков рта или проблем с речью.
«А через пару часов я проснулась и поняла, что не могу встать с кровати, даже просто пошевелиться», — говорит Дженна.
Женщину увезли на скорой в больницу. Мать Дженны сообщила медицинской бригаде, что у ее дочери проблемы с ходьбой — возможно, инсульт. Но врачи осмотрели пациентку, изучили анализы и признаков инсульта не нашли. После компьютерной томографии врачи решили, что у Дженны, скорее всего, глазная мигрень.
Она провела ночь в больнице, а на следующее утро, когда состояние так и не улучшилось, ей сделали еще одно КТ, но уже с контрастом. Тогда врачи и увидели, что в левом полушарии мозга закупорка сосуда: у женщины был инсульт.
Дженну тут же доставили на вертолете в другую больницу, где ей экстренно сделали операцию по удалению тромба.
«Когда меня везли на операцию, я думала о том, что никогда не увижу, как мои дочери вырастут и выйдут замуж или что я на всю жизнь останусь овощем. Я думала: достаточно ли говорила своим девочкам, что люблю их? Говорила ли мужу, как горжусь им?» — рассказывает женщина.
Проснувшись после операции, Дженна не могла говорить, не могла пошевелить правой стороной.
«Я будто была поймана в ловушку — видела, что происходит, слышала, как люди задают мне вопросы, но не могла ответить», — вспоминает она.
Но в течение следующих нескольких дней ее способности постепенно начали возвращаться. Дженна прошла логопедическую, эрго- и физиотерапию, и со временем правая сторона восстановилась.
Первое, что она сделала, когда ее речь вернулась, это сказала маленькими дочерям, как любит их и что с их мамой все будет в порядке.
«Мне пришлось всему учиться заново. И теперь, по милости бога, я могу делать все», — говорит Дженна.
Более того, в прошлом году она даже смогла пробежать полумарафон.
«Инсульт может возникнуть в любом возрасте, но женщины в возрасте от 20 до 39 лет подвергаются вдвое большему риску, чем мужчины, — говорит невролог Энни Цуй. — В молодом возрасте причины инсульта могут быть связаны с проблемами сердца, с нарушением свертываемости крови, генетической предрасположенностью, сосудистыми аномалиями или травмами».