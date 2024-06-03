«Будто пьяная была»: история 39-летней женщины о необычных симптомах инсульта

«Когда меня везли на операцию, я думала о том, что никогда не увижу, как мои дочери вырастут и выйдут замуж или что я на всю жизнь останусь овощем. Я думала: достаточно ли говорила своим девочкам, что люблю их? Говорила ли мужу, как горжусь им?» — рассказывает женщина.