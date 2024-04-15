В Калифорнийском университете выяснили, что происходит с мозгом после инсульта

Эксперты сосредоточились на том, чтобы как можно больше узнать о дегенерации ткани — процессе, который запускает инсульт. Как уже известно, после приступа в головном мозге происходит сильное воспаление. Это естественная реакция организма, которая дает сигнал: что-то не так, обнаружен серьезный сбой.