Никаких догонялок и еще 9 правил для дома, как охладить своего питомца в жару

Многие собаки тяжело переносят жару, и даже долгожданная прогулка может их совсем не обрадовать. К примеру, у тех же брахицефалов — мопсов или французских бульдогов — особенности строения морды и полости носа и в обычную погоду могут создавать проблемы с дыханием, что уж говорить о жаре. Поэтому для прогулок знойным летом советуют выбирать по возможности самые ранние часы, когда термометр еще не сильно нагрелся, или, наоборот, поздний вечер. И обязательно берите с собой воду — можно приобрести специальные поилки для собак.
Кошкам жара тоже не нравится, в такое время они предпочитают укрыться в каком-нибудь прохладном местечке и спать.
Как же помочь своему питомцу дома пережить жару? Ветеринарный врач Наталья Федосеева в своем телеграм-канале
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
Включите кондиционер. Если он есть, это спасение и для вас, и для ваших питомцев. При этом желательно не выключать его, даже когда уходите из дома.
Если дома нет кондиционера, на помощь могут прийти вентилятор, пленка на окна, жалюзи и шторы, которые надо прикрывать, — все, что угодно, только бы помещение быстро не нагревалось.
Не закрывайте двери в комнаты, когда уходите из дома. Закрытые, душные помещения очень быстро приведут к перегреву животного.
Следите, чтобы у питомца был доступ к воде — везде и в большом количестве. И, конечно, не забывайте ее регулярно менять.
Держите открытой дверь в ванную комнату. Там часто любят охлаждаться котики. Только не забудьте заранее убрать подальше всю бытовую химию, чтобы хвостатый член семьи не отравился.
Периодически смачивайте питомца прохладной водой. Старайтесь смочить не только поверх шерсти, но и добраться до кожи.
Обустройте влажные уголки. Если вы уходите из дома и у вас нет кондиционера, можно организовать такой уголок рядом с сушилкой для белья. Повесьте на нее мокрые большие простыни и полотенца — при сильной жаре животное точно спрячется в этом более прохладном месте.
Используйте охлаждающие коврики, попоны, банданы, косынки, жилеты.
Откажитесь от активных игр с питомцем в жару, догонялок и прочего.
Давайте чаще охлаждающие лакомства. Например, замороженную еду, если у животного нет проблем с ЖКТ — паштет, мясо или овощи. Можно также добавлять в миску с водой кубики льда — питомец будет играть с ними и пить эту воду.
Чего делать нельзя
По словам Натальи Федосеевой, под запретом для собак и кошек холодные ванны: резкий перепад температуры может приводить к шоковым состояниям у животных.
Также нельзя закрывать животное на балконе.
С открытыми окнами тоже надо быть острожными, особенно если вы не на первом этаже. Для кошек могут представлять смертельную опасность окна, открытые на микропроветривание. Чем это чревато для пушистика, ветеринарный врач рассказывала ранее.