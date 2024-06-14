Никаких догонялок и еще 9 правил для дома, как охладить своего питомца в жару

Включите кондиционер. Если он есть, это спасение и для вас, и для ваших питомцев. При этом желательно не выключать его, даже когда уходите из дома.

Если дома нет кондиционера, на помощь могут прийти вентилятор, пленка на окна, жалюзи и шторы, которые надо прикрывать, — все, что угодно, только бы помещение быстро не нагревалось.

Не закрывайте двери в комнаты, когда уходите из дома. Закрытые, душные помещения очень быстро приведут к перегреву животного.

Следите, чтобы у питомца был доступ к воде — везде и в большом количестве. И, конечно, не забывайте ее регулярно менять.

Держите открытой дверь в ванную комнату. Там часто любят охлаждаться котики. Только не забудьте заранее убрать подальше всю бытовую химию, чтобы хвостатый член семьи не отравился.

Периодически смачивайте питомца прохладной водой. Старайтесь смочить не только поверх шерсти, но и добраться до кожи.

Обустройте влажные уголки. Если вы уходите из дома и у вас нет кондиционера, можно организовать такой уголок рядом с сушилкой для белья. Повесьте на нее мокрые большие простыни и полотенца — при сильной жаре животное точно спрячется в этом более прохладном месте.

Используйте охлаждающие коврики, попоны, банданы, косынки, жилеты.

Откажитесь от активных игр с питомцем в жару, догонялок и прочего.