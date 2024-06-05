Положить простыню в холодильник и еще 9 способов легче засыпать в жару

До отхода ко сну заранее закройте окна и опустите шторы, чтобы спальня не нагревалась.

Пейте прохладную воду в течение дня, чтобы избежать обезвоживания и несколько охладить себя.

Используйте удобную свободную одежду и постельное белье из натуральных дышащих материалов. Можно спать без одежды или с минимальным ее количеством.

Откажитесь от использования одеяла. Его можно заменить легким хлопковым или льняным покрывалом либо простыней.

Используйте охлаждающую подушку или матрас. Таким эффектом обладают изделия с гелевым наполнителем.

Заморозьте простыни и подушку, чтобы охладить спальное место. Для этого поместите их в полиэтиленовый пакет для уменьшения влажности, а затем положите в морозильную камеру на несколько часов. Также можно заморозить маску для глаз, если вы пользуетесь такой ночью. Еще пару «замороженных» простыней можно повесить, как шторы, или поверх них.

Откажитесь от физнагрузок перед сном. Физическая активность способствует выделению тепла и повышению температуры тела. Упражнения лучше выполнять более чем за 2 часа до сна, чтобы дать телу время охладиться.

Спите в одиночестве. Когда два тела находятся в непосредственной близости друг от друга, они быстрее нагреваются, что может ухудшать сон.

Откажитесь от употребления алкоголя вечером. Он способствует обезвоживанию организма, что еще больше ухудшит качество сна.