Положить простыню в холодильник и еще 9 способов легче засыпать в жару

Жара и духота в спальне могут серьезно влиять на качество сна. В такой обстановке человеку труднее заснуть, он может по нескольку раз за ночь просыпаться. И, конечно, наутро после такого отдыха он вряд ли будет чувствовать себя бодрым и свежим.
По словам врача-сомнолога профессора Романа Бузунова, для большинства людей оптимальная температура для сна составляет 18-20 градусов.
Сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук
«Температура тела понижается, когда организм готовится ко сну. Это снижение температуры имеет важное значение для засыпания, а также приводит к более глубокому сну в течение ночи», — напоминает сомнолог.
Если вы еще не успели обзавестись кондиционером или простым вентилятором, улучшить ваш сон в жаркую погоду могут помочь подручные способы. Профессор Бузунов в своем телеграм-канале
До отхода ко сну заранее закройте окна и опустите шторы, чтобы спальня не нагревалась.
Пейте прохладную воду в течение дня, чтобы избежать обезвоживания и несколько охладить себя.
Используйте удобную свободную одежду и постельное белье из натуральных дышащих материалов. Можно спать без одежды или с минимальным ее количеством.
Откажитесь от использования одеяла. Его можно заменить легким хлопковым или льняным покрывалом либо простыней.
Используйте охлаждающую подушку или матрас. Таким эффектом обладают изделия с гелевым наполнителем.
Заморозьте простыни и подушку, чтобы охладить спальное место. Для этого поместите их в полиэтиленовый пакет для уменьшения влажности, а затем положите в морозильную камеру на несколько часов. Также можно заморозить маску для глаз, если вы пользуетесь такой ночью. Еще пару «замороженных» простыней можно повесить, как шторы, или поверх них.
Откажитесь от физнагрузок перед сном. Физическая активность способствует выделению тепла и повышению температуры тела. Упражнения лучше выполнять более чем за 2 часа до сна, чтобы дать телу время охладиться.
Спите в одиночестве. Когда два тела находятся в непосредственной близости друг от друга, они быстрее нагреваются, что может ухудшать сон.
Откажитесь от употребления алкоголя вечером. Он способствует обезвоживанию организма, что еще больше ухудшит качество сна.
Не переедайте вечером. Также следует отказаться перед сном от горячей и острой еды.
Кстати, ранее эксперт по сну издания Mirror доктор Хана Патель предлагала, чтобы легче уснуть в жару, за час до сна положить в кровать грелку с холодной водой. Когда же соберетесь ложиться, грелку надо обязательно убрать. Также эксперт советовала спать в позе морской звезды — вытянув руки и ноги. Так увеличивается площадь поверхности, с которой пот испаряется и охлаждает вас.