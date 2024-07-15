Опасен даже в пасмурную погоду: что делать при ожоге борщевиком

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) — самый опасный из всех борщевиков. В середине XX века это растение начали выращивать в качестве корма для животных, а теперь борщевик захватил практически всю Европейскую часть России.
Впоследствии специалисты поняли, что борщевик для корма не годится, но к тому времени его было уже не остановить. Более того, ученые нашли в соке борщевика опасные токсичные вещества — фуранокумарины. При попадании на кожу они резко повышают ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению. В результате на коже появляются сильнейшие и очень болезненные ожоги.
«Несмотря на массу предупреждений об опасности этого растения, ежегодно в токсикологию НИИ Склифосовского поступают десятки пострадавших», —
По статистике, которую приводит НИИ, каждый 11-й из числа обследованных пациентов попадает в реанимацию с площадью поражения кожи 20-35% и ожогами II и IIIA степени.
Симптомы ожога борщевиком
Первые признаки появляются не сразу, а через несколько часов и даже двое суток после контакта с соком растения.
Сначала на коже образуются красные пятна с четкими границами. Затем появляются мелкие пузыри, которые позже сливаются в пузыри большого размера. Пораженный участок сильно отекает.
Когда пузыри начинают лопаться, появляются сильные боли, увеличивающиеся при прикосновении к ране. Это сопровождается зудом и жжением.
При ожоге борщевиком срочно звоните в скорую помощь.
«У пациентов, которые занимались самолечением в домашних условиях и обратились за медицинской помощью на 6–10-е сутки после контакта с соком борщевика, наблюдали гнойно-некротические осложнения в течение раневого процесса, что проявлялось эрозированием поверхностей, серозно-гнойным отделяемым и участками тонких сухих некрозов, — говорится в статье журнала им. Н.В. Склифосовского
Врачи напоминают, что косить или срывать борщевик без спецодежды опасно.
Многим кажется, что растение опасно только на солнце, но это не так. При попадании сока борщевика на кожу, пузыри могут появиться даже в пасмурную погоду.
Что делать при ожоге борщевиком
Обязательно промойте пораженный участок проточной водой с мягкой губкой и мылом — просто вытереть сок недостаточно. При попадании сока борщевика в глаза нужно немедленно обильно промыть их водой в течение 15–20 минут, при попадании в рот — тщательно прополоскать.
Закройте пострадавшие участки кожи тканью от прямых солнечных лучей на 5 дней.
Если момент упущен, при покраснении кожи и появлении пузырей обильно промойте водой пораженные участки и обработайте их антисептическим раствором. Наложите стерильную повязку и примите антигистаминный препарат. Ни в коем случае не вскрывайте пузыри.
Какими бы ни были площадь поражения и степень покраснения, обязательно обратитесь за медицинской помощью.