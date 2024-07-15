Опасен даже в пасмурную погоду: что делать при ожоге борщевиком

Впоследствии специалисты поняли, что борщевик для корма не годится, но к тому времени его было уже не остановить . Более того, ученые нашли в соке борщевика опасные токсичные вещества — фуранокумарины. При попадании на кожу они резко повышают ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению. В результате на коже появляются сильнейшие и очень болезненные ожоги.