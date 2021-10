В последние месяцы много говорилось о случаях возникновения миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление внутренней оболочки сердца) после коронавирусных вакцин, при создании которых использовалась технология мРНК (на основе синтетической РНК).

В Израиле решили провести масштабное исследование, чтобы понять — насколько часто случается такой побочный эффект вакцинации. Были изучены данные 2,5 млн израильтян, получивших две прививки Pfizer. Результаты исследования опубликованы The New England Journal of Medicine.

Было установлено, что случаи миокардита и перикардита выявлены у 54 человек (51 из них — мужчины, три — женщины). В пересчете — это чуть более чем два человека на каждые 100 тысяч вакцинированных.

Также уточняется, что в 98% случаев заболевания были в легкой и умеренной формах и не вызывали у вакцинированных нарушений функции сердца.