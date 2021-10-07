В последние месяцы много говорилось о случаях возникновения миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление внутренней оболочки сердца) после коронавирусных вакцин, при создании которых использовалась технология мРНК (на основе синтетической РНК).
В Израиле решили провести масштабное исследование, чтобы понять — насколько часто случается такой побочный эффект вакцинации. Были изучены данные 2,5 млн израильтян, получивших две прививки Pfizer. Результаты исследования опубликованы
Было установлено, что случаи миокардита и перикардита выявлены у 54 человек (51 из них — мужчины, три — женщины). В пересчете — это чуть более чем два человека на каждые 100 тысяч вакцинированных.
Также уточняется, что в 98% случаев заболевания были в легкой и умеренной формах и не вызывали у вакцинированных нарушений функции сердца.
Исследование показало, что лишь один человек из 2,5 млн привитых пережил тяжелый случай миокардита, потребовавший госпитализации, но при этом выздоровел.
Миокардит после прививки от коронавируса или перенесенного COVID-19
- это воспаление сердечной мышцы. Выявить его можно при помощи МРТ. Симптомами миокардита могут быть боли и дискомфорт в груди, слабость, утомляемость, одышка, нарушения ритма сердца. Протекать заболевание может и в скрытой форме.
- Это первое исследование, которое позволяет достоверно оценить риски миокардита после вакцинации, — сказал исследователь, доктор Гай Витберг из Бейлинсона, больницы Медицинского центра имени Ицхака Рабина. — Мы доказали, что это относительно редкое явление даже среди людей из группы повышенного риска.
Ученые назвали результаты исследования «значительными» и уверены, что они помогут многим принять положительное решение о вакцинации, даже если до этого были сомнения.
Шансы заболеть миокардитом менее вероятны в старших возрастных группах и маловероятны среди женщин.
Минздрав Израиля опубликовал данные о зарегистрированных случаях миокардита среди детей в возрасте от 12 до 15 лет, которым вводили первую и вторую дозу вакцины против COVID-19. Выявлен лишь один случай на 300 тысяч вакцинированных подростков. У мальчика через пять дней после первой прививки нашли воспаление сердечной мышцы.
У вакцинированных двумя дозами 250 тысяч детей случаев миокардита было больше — заболевание выявили у десяти мальчиков и у одной девочки через 3-5 дней после вакцинации.
Все 12 детей лечились дома, и полностью выздоровели.
Ранее министерство здравоохранения Израиля заявило о том, что после ревакцинации побочные эффекты у привитых проявляются реже, чем после первых двух доз вакцин. Речь идет об утомляемости, слабости, боли в руке. Из 3 млн израильтян, получивших третью прививку, только несколько человек сообщили о побочных эффектах после введения препарата.
В Израиле процент вакцинированных остается одним из самых высоких в мире. В стране в начале осени был зафиксирован рост заболевших и число смертей, но сейчас ситуация нормализовалась — в Израиле активно делают «бустерные» прививки людям из групп риска.
Израильтяне признают, что уровень иммунитета у тех, кто был привит, со временем снижается, но вакцины по-прежнему обладают высокой защитой от тяжелых заболеваний и смерти даже в условиях распространения высокозаразного штамма коронавируса дельта.
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