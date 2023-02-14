В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитной буре 15 февраля

Магнитная буря может стать следствием вспышки на Солнце, которая произошла 11 февраля. В тот день зарегистрировали выброс класса X1. Х-класс считается наиболее мощным, по статистике в течение года таких вспышек бывает не больше десяти. Они способны создать радиопомехи и вывести из строя технику, что уж говорить о здоровье.

Кстати, это не первая мощная вспышка на Солнце в этом году. Предыдущую зарегистрировали в начале января.

Из хороших новостей, благодаря грядущей магнитной буре на Земле можно будет понаблюдать северное сияние в ночь с 14 на 15 февраля. Что добавит в День всех влюбленных еще больше романтики.