В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о магнитной буре 15 февраля

Середина рабочей недели может выдаться непростой для метеозависимых людей. Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
По словам специалистов, в районе 6 часов утра среды высока вероятность слабой магнитной бури. Уже днем ситуация выправится, и до конца февраля новых магнитных бурь не ожидается.
Магнитная буря может стать следствием вспышки на Солнце, которая произошла 11 февраля. В тот день зарегистрировали выброс класса X1. Х-класс считается наиболее мощным, по статистике в течение года таких вспышек бывает не больше десяти. Они способны создать радиопомехи и вывести из строя технику, что уж говорить о здоровье.
Кстати, это не первая мощная вспышка на Солнце в этом году. Предыдущую зарегистрировали в начале января.
Из хороших новостей, благодаря грядущей магнитной буре на Земле можно будет понаблюдать северное сияние в ночь с 14 на 15 февраля. Что добавит в День всех влюбленных еще больше романтики.
Чувствительность к погоде
Стоит помнить, что официального диагноза «метеозависимость» как такового не существует. Как поясняет врач-кардиолог Дмитрий Бровин, речь идет скорее о реакции организма на конкретные изменения погодных условий. Тут все индивидуально: у некоторых людей тело быстро адаптируется к изменениям окружающей среды, а для других этот процесс идет дольше и сложнее. Чаще всего от магнитных бурь и капризов погоды страдают люди с диагностированными хроническими болезнями.
Что можно сделать для того, чтобы лучше почувствовать себя во время возмущений на Солнце? Старайтесь в такие дни высыпаться и не есть тяжелую, жирную пищу. Не планируйте тяжелую физическую активность и не забывайте пить препараты, которые прописал вам ваш врач.
Многие могут почувствовать ухудшение состояния уже накануне магнитной бури. Поэтому ученые свои прогнозы стараются делать заранее. Но не всегда их можно считать точными, так как для них используют все же усредненные данные. А реальное поведение Солнца предугадать сложно.
Кстати
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