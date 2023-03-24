Сомнолог Казаченко перечислил 4 причины, почему полезно вставать ни свет ни заря

Чем люди оправдывают свой режим

Для человека можно установить любой режим дня — важно просто постепенно переходить на новый ритм. Но у тех, кто любит спать до обеда, обычно находятся различные отговорки или оправдания, чтобы убедить себя и окружающих, что лишние 2–3 часа сна утром — это необходимость.

Многие убеждают себя в том, что если раньше вставать, то человек будет страдать от недосыпания, или что бессмысленно ложиться раньше, потому что не получается уснуть. Также люди считают, что ранние пробуждения могут помешать остальным в доме, либо выдвигаются аргументы, что утром все равно нет никаких сил на работу, продуктивность на нуле.

Но эксперты уверены: своим сном вполне можно управлять, надо просто постепенно ложиться раньше, тогда и пробуждаться можно будет раньше. Но это не единственные плюсы.