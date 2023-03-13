8 шагов к фигуре мечты: как запрограммировать свою психику на похудение

Психолог Драхенберг рекомендует вот эти несколько шагов, которые помогут вам похудеть.

Выбросьте из головы мысли о том, что другие могут подумать о вас — Большинству людей наплевать, как вы выглядите, — подчеркивает Драхенберг. — Не позволяйте никому влиять на ваше представление о себе. Вы сами для себя критик, но можете быть и самым большим мотиватором.

Пусть прошлое останется прошлым — Перестаньте винить себя за то, что поправились, не смогли держать себя в руках, саботировали похудение… Вы делали это не умышленно, вы были тем, кем были — и хватит об этом, — говорит психолог. — Важно то, что вы можете и хотите сделать сегодня. Смотрите в будущее с оптимизмом.

Будьте добры к себе — Послушайте внимательно своего внутреннего критика, осознайте негативные мысли и перепрограммируйте себя, — советует Якоб Драхенберг. — Оцените свое тело с нейтральной позиции, таким, какое оно есть — ведь это по сути чудо природы. Найдите то, что вы цените в себе, — улыбку, качество кожи, волосы, глаза, ноги, грудь, талию, пропорции тела… Можно же найти так много хорошего!

Впишите здоровый образ жизни в вашу повседневную рутину — Проходите 10 000 шагов каждый день в течение 30 дней;

— выбирайте лестницу вместо лифта;

— делайте две тренировки в неделю;

— ешьте большую порцию овощей с каждым приемом пищи;

— пейте достаточное количество воды каждый день; — начинайте с самой простой, достижимой цели. Для вас она может быть своя — а затем «подтягивайте» к ней другие здоровые привычки, — рекомендует эксперт.

Продолжайте шаг за шагом — Постепенно включайте в свою повседневную жизнь все больше и больше изменений, — говорит психолог. — Гуляйте каждый вечер, ходите пешком там, где только это возможно. Превратите это в игру — находить все больше и больше способов больше двигаться и правильнее питаться.

Получайте удовольствие — Не заставляйте себя делать то, что вам категорически не нравится. Для начала просто сочетайте новые привычки с уже существующими — и научитесь получать удовольствие от того, что вы делаете, — говорит Якоб Драхенберг. — Например, вы любите читать? Слушайте аудиокниги во время прогулки вместо того, чтобы валяться с книгой на диване. Во время тренировки на велотренажере смотрите любимый сериал. Вариантов может быть много.

Найдите сообщников — Худеть с кем-то за компанию проще, веселее, а еще это отлично мотивирует, — говорит психолог. — Можно уговорить подругу, коллегу, партнера. Это очень объединяет и дает отличный результат.