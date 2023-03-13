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8 шагов к фигуре мечты: как запрограммировать свою психику на похудение

Одни люди сбрасывают вес без усилий, другие бьются буквально за каждый килограмм. Одна из причин — разный образ мышления. Оказывается, нашу психику можно просто натренировать на стройность.

13 марта 2023
похудеть без диет
Источник:
iStockphoto

По статистике, только 20-30 % тех, кто хочет похудеть, реально снижают вес — надолго или навсегда. Но большинство срываются, снова набирают килограммы и в итоге совсем отказываются от попыток стать стройнее.

Да, важны генетика и метаболизм, но еще и наш психологический настрой. Эксперты уверены — на то, что и сколько мы едим, как много двигаемся, влияет наше внутреннее отношение к похудению и к себе. И его можно изменить.

Якоб Драхенберг
психология

психолог

Самосбывающееся пророчество

— Большая часть успеха в похудении связана с тем, как именно мы воспринимаем самих себя, — считает Якоб Драхенберг, психолог и эксперт по стрессу. — Если вы считаете себя спортивным и активным, вы и ведете себя как человек, который любит заниматься спортом. Если вы видите себя толстым и ленивым, вы поступаете с точностью до наоборот. Эти факторы создают своего рода «самосбывающееся пророчество».

В результате вы просто бегаете по замкнутому кругу, отмечает эксперт.

— Если вы за каждую неудачу будете обесценивать себя и злиться, вы снова вернетесь к старым привычкам со словами: «Я так и знал, что не смогу этого сделать», — говорит психолог.

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Восемь шагов к фигуре мечты

Психолог Драхенберг рекомендует вот эти несколько шагов, которые помогут вам похудеть.

  1. Выбросьте из головы мысли о том, что другие могут подумать о вас

    — Большинству людей наплевать, как вы выглядите, — подчеркивает Драхенберг. — Не позволяйте никому влиять на ваше представление о себе. Вы сами для себя критик, но можете быть и самым большим мотиватором.

  2. Пусть прошлое останется прошлым

    — Перестаньте винить себя за то, что поправились, не смогли держать себя в руках, саботировали похудение… Вы делали это не умышленно, вы были тем, кем были — и хватит об этом, — говорит психолог. — Важно то, что вы можете и хотите сделать сегодня. Смотрите в будущее с оптимизмом.

  3. Будьте добры к себе

    — Послушайте внимательно своего внутреннего критика, осознайте негативные мысли и перепрограммируйте себя, — советует Якоб Драхенберг. — Оцените свое тело с нейтральной позиции, таким, какое оно есть — ведь это по сути чудо природы. Найдите то, что вы цените в себе, — улыбку, качество кожи, волосы, глаза, ноги, грудь, талию, пропорции тела… Можно же найти так много хорошего!

  4. Впишите здоровый образ жизни в вашу повседневную рутину

    — Проходите 10 000 шагов каждый день в течение 30 дней;
    — выбирайте лестницу вместо лифта;
    — делайте две тренировки в неделю;
    — ешьте большую порцию овощей с каждым приемом пищи;
    — пейте достаточное количество воды каждый день;

    начинайте с самой простой, достижимой цели. Для вас она может быть своя — а затем «подтягивайте» к ней другие здоровые привычки, — рекомендует эксперт.

  5. Продолжайте шаг за шагом

    — Постепенно включайте в свою повседневную жизнь все больше и больше изменений, — говорит психолог. — Гуляйте каждый вечер, ходите пешком там, где только это возможно. Превратите это в игру — находить все больше и больше способов больше двигаться и правильнее питаться.

  6. Получайте удовольствие

    Не заставляйте себя делать то, что вам категорически не нравится. Для начала просто сочетайте новые привычки с уже существующими — и научитесь получать удовольствие от того, что вы делаете, — говорит Якоб Драхенберг. — Например, вы любите читать? Слушайте аудиокниги во время прогулки вместо того, чтобы валяться с книгой на диване. Во время тренировки на велотренажере смотрите любимый сериал. Вариантов может быть много.

  7. Найдите сообщников

    Худеть с кем-то за компанию проще, веселее, а еще это отлично мотивирует, — говорит психолог. — Можно уговорить подругу, коллегу, партнера. Это очень объединяет и дает отличный результат.

  8. Превратите новый образ жизни в рутину

    — Надо, чтобы новый подход к себе, своему телу стал привычкой, гармонично вписался в ваше рутинное расписание. Для тренировок, например, выберите определенные дни и время суток, — когда у вас больше всего энергии и есть желание, — говорит Якоб Драхенберг.

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Ранее диетолог Ридль рассказал, как правило «20:80» поможет похудеть — и калории считать не надо! Все очень просто — если вы хотите сбросить вес, не надо сразу менять все в своей жизни — бежать в спортзал, переходить исключительно на грудку в рационе. Наш мозг бастует, когда мы пытаемся изменить слишком многое сразу, и сделает все, чтобы вернуть как было.

— Измените всего 20 % вашего рациона, а 80 % — не трогайте вовсе. Это не трудно и не заставит вас отказываться от привычных продуктов, — советует врач. Подробнее здесь.

Автор текста:Анна Майская
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