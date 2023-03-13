8 шагов к фигуре мечты: как запрограммировать свою психику на похудение

По статистике, только 20-30 % тех, кто хочет похудеть, реально снижают вес — надолго или навсегда. Но большинство срываются, снова набирают килограммы и в итоге совсем отказываются от попыток стать стройнее.
Да, важны генетика и метаболизм, но еще и наш психологический настрой. Эксперты уверены — на то, что и сколько мы едим, как много двигаемся, влияет наше внутреннее отношение к похудению и к себе. И его можно изменить.
Самосбывающееся пророчество
— Большая часть успеха в похудении связана с тем, как именно мы воспринимаем самих себя, —
В результате вы просто бегаете по замкнутому кругу, отмечает эксперт.
— Если вы за каждую неудачу будете обесценивать себя и злиться, вы снова вернетесь к старым привычкам со словами: «Я так и знал, что не смогу этого сделать», — говорит психолог.
Восемь шагов к фигуре мечты
Психолог Драхенберг рекомендует вот эти несколько шагов, которые помогут вам похудеть.
Выбросьте из головы мысли о том, что другие могут подумать о вас
— Большинству людей наплевать, как вы выглядите, — подчеркивает Драхенберг. — Не позволяйте никому влиять на ваше представление о себе. Вы сами для себя критик, но можете быть и самым большим мотиватором.
Пусть прошлое останется прошлым
— Перестаньте винить себя за то, что поправились, не смогли держать себя в руках, саботировали похудение… Вы делали это не умышленно, вы были тем, кем были — и хватит об этом, — говорит психолог. — Важно то, что вы можете и хотите сделать сегодня. Смотрите в будущее с оптимизмом.
Будьте добры к себе
— Послушайте внимательно своего внутреннего критика, осознайте негативные мысли и перепрограммируйте себя, — советует Якоб Драхенберг. — Оцените свое тело с нейтральной позиции, таким, какое оно есть — ведь это по сути чудо природы. Найдите то, что вы цените в себе, — улыбку, качество кожи, волосы, глаза, ноги, грудь, талию, пропорции тела… Можно же найти так много хорошего!
Впишите здоровый образ жизни в вашу повседневную рутину
— Проходите 10 000 шагов каждый день в течение 30 дней;
— выбирайте лестницу вместо лифта;
— делайте две тренировки в неделю;
— ешьте большую порцию овощей с каждым приемом пищи;
— пейте достаточное количество воды каждый день;
— начинайте с самой простой, достижимой цели. Для вас она может быть своя — а затем «подтягивайте» к ней другие здоровые привычки, — рекомендует эксперт.
Продолжайте шаг за шагом
— Постепенно включайте в свою повседневную жизнь все больше и больше изменений, — говорит психолог. — Гуляйте каждый вечер, ходите пешком там, где только это возможно. Превратите это в игру — находить все больше и больше способов больше двигаться и правильнее питаться.
Получайте удовольствие
— Не заставляйте себя делать то, что вам категорически не нравится. Для начала просто сочетайте новые привычки с уже существующими — и научитесь получать удовольствие от того, что вы делаете, — говорит Якоб Драхенберг. — Например, вы любите читать? Слушайте аудиокниги во время прогулки вместо того, чтобы валяться с книгой на диване. Во время тренировки на велотренажере смотрите любимый сериал. Вариантов может быть много.
Найдите сообщников
— Худеть с кем-то за компанию проще, веселее, а еще это отлично мотивирует, — говорит психолог. — Можно уговорить подругу, коллегу, партнера. Это очень объединяет и дает отличный результат.
Превратите новый образ жизни в рутину
— Надо, чтобы новый подход к себе, своему телу стал привычкой, гармонично вписался в ваше рутинное расписание. Для тренировок, например, выберите определенные дни и время суток, — когда у вас больше всего энергии и есть желание, — говорит Якоб Драхенберг.
Ранее диетолог Ридль рассказал, как правило «20:80» поможет похудеть — и калории считать не надо! Все очень просто — если вы хотите сбросить вес, не надо сразу менять все в своей жизни — бежать в спортзал, переходить исключительно на грудку в рационе. Наш мозг бастует, когда мы пытаемся изменить слишком многое сразу, и сделает все, чтобы вернуть как было.
— Измените всего 20 % вашего рациона, а 80 % — не трогайте вовсе. Это не трудно и не заставит вас отказываться от привычных продуктов, — советует врач. Подробнее здесь.