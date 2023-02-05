На календаре уже февраль, а некоторые люди до сих пор не могут восстановить режим сна после новогодних праздников. Впрочем, кто-то успевает его сбить даже за обычные выходные или во время отпуска. Недосып не дает вести нормальный образ жизни, работать и заниматься повседневными делами.
Как отмечает врач-сомнолог Софья Черкасова, есть несколько способов поправить свой режим сна.
Врач-терапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук, специалист по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, член Российского общества сомнологов
Наиболее радикальный подойдет молодым и здоровым людям, которые хотят получить быстрый результат. Попробуйте одну ночь просто не спать. То есть, если вы привыкли засыпать под утро, нужно не делать этого и продержаться весь день, а потом лечь в кровать уже в «правильное» время. Далее останется только поддерживать режим.
Этот способ, предупреждает специалист, может подойти не всем людям. Однако если человек здоров, то одна бессонная ночь не навредит его здоровью. Некоторые люди, вынужденные работать по ночам, могут выдерживать подобный ритм годами.
При этом существует и более бережный по отношению к собственному телу способ восстановить режим сна. Однако у него есть существенный недостаток: придется набраться терпения. Суть метода такова: нужно каждый день вставать на 30 минут или час раньше обычного.
Причем в этом случае, пояснила Черкасова в беседе с
Кстати
Мы склонны недооценивать важность сна для нашего здоровья. Более того, люди с детства приучаются порой относиться ко сну как к чему-то неважному. О том, что произойдет с организмом, если начать высыпаться каждый день, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Иногда уснуть не получается из-за стресса и тревожности. Что делать, если эмоции и переживания не дают нормально заснуть? Есть простой способ, который поможет вам решить эту проблему всего за 2 минуты, подробнее о нем читай ЗДЕСЬ.