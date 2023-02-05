На календаре уже февраль, а некоторые люди до сих пор не могут восстановить режим сна после новогодних праздников. Впрочем, кто-то успевает его сбить даже за обычные выходные или во время отпуска. Недосып не дает вести нормальный образ жизни, работать и заниматься повседневными делами.

Как отмечает врач-сомнолог Софья Черкасова, есть несколько способов поправить свой режим сна.