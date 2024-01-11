Сидя и даже лежа: врач Биденко назвал 10 способов, как быть активнее без спортзала

«В офисе, сидя за столом, попеременно сгибаем ноги в голеностопных суставах. Затем активно скользим стопами по полу, таким образом сгибая колени. Эти два упражнения помогут в профилактике застоя в венах.

Раз в час прервитесь от работы на 20 секунд, чтобы сделать простое упражнение. «В положении стоя перекатываемся с носков на пятки. Такое упражнение хорошо тренирует стабилизирующие мышцы и позвоночник, а также является профилактикой грыж поясничного отдела», — говорит врач.

Упражнение на баланс. Стоим 20 секунд на одной ноге, а потом на другой. «Не нужно делать больших усилий, повторяя позы из йоги. Достаточно поднять ногу на пару сантиметров от пола — это эффективное упражнение для стабилизирующих мышц поясничного отдела», — советует наш эксперт.

Тянем лопатки вниз, а макушкой стремимся вверх. «Это очень полезное упражнение из пилатеса, при котором происходит вытяжение грудного отдела позвоночника», — комментирует невролог.

Показываем двойной подбородок. Людям, которые работают сидя, обязательно нужно делать упражнения для шеи, в том числе упражнения Маккензи. «Например, упражнение для ретракции подбородка и шейного отдела, когда мы отводим голову назад, как будто хотим показать двойной подбородок. Для шеи это очень полезно, — объясняет Марк Биденко. — У водителей и офисных работников как раз наблюдается обратный эффект — протракция головы, когда голова отклоняется вперед. Это вызывает хроническое перенапряжение задних мышц, может стать причиной головных болей, головокружения. В таких случаях полезна ретракция головы, когда укрепляются глубокие мышцы шеи».

Сидя на стуле, медленно тянемся поочередно руками к полу — до комфортной амплитуды. На выдохе тянемся сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Делаем минимум по пять раз.

«На вдохе сводим лопатки друг к другу, на выдохе округляем спину, лопатки разводим. Это тоже очень полезное упражнение для грудного отдела позвоночника», — советует эксперт.