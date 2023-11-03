В Роспотребнадзоре назвали 5 вещей в офисе, которые незаметно лишают нас здоровья

Офисную работу принято считать чем-то не очень сложным и уж точно не опасным — мол, это же не труд шахтера или пожарного. Конечно, если сидишь за компьютером, а не дышишь угольной пылью, то отчасти ты в безопасности.
Однако офисную работу не зря иногда называют ласковым убийцей здоровья. К сожалению, она тоже может подорвать организм, пусть и немного иначе. Подробнее об этом рассказали
Плохой воздух
На работе мы проводим как минимум 8 часов в день. И если все это время сидеть в плохо проветриваемом, тесном помещении с плохой вентиляцией, в условиях работающего центрального отопления, то наше здоровье может пострадать.
Дело в том, что все эти факторы делают воздух в помещении очень сухим. Кожа на руках и лице начинает шелушиться. Если с этой бедой можно справиться с помощью уходовой косметики, то вот решить проблему с сухостью в носу и гортани будет не так просто. А это мало того, что не слишком приятно, так еще и способствует снижению местного иммунитета — риск, что вы простудитесь или подхватите какой-нибудь вирус, становится значительно выше.
Недостаток кислорода
Все по тем же причинам офисные сотрудники часто жалуются на духоту. И если долго сидеть в помещении, в котором буквально нечем дышать, можно довести себя до самых неприятных последствий: головной боли, проблем со сном, снижением концентрации. Хорошо работать при таких вводных становится очень непросто.
Как решить проблему? Заведите с коллегами за правило проветривать время от времени кабинет, причем лучше открывать и окно, и дверь. Также постарайтесь завести привычку выходить на улицу в течение рабочего дня.
Нездоровый рацион
В теории мы все знаем, как важен режим питания, почему рацион должен быть сбалансированным, сколько нужно есть клетчатки и почему постоянные перекусы — самый простой способ набрать лишние килограммы. Однако на практике в условиях работы в офисе мало кто может похвастаться, что соблюдает все эти правила. Во время горящих дедлайнов мы все время от времени пытаемся заморить голод шоколадками, пропускаем приемы пищи и переедаем потом. В итоге зарабатываем проблемы и с пищеварением, и с фигурой.
Как решить проблему? Приучите себя носить еду с собой в контейнере и заранее подумайте о вариантах более полезного перекуса: подойдут фрукты, овощи, орешки, йогурт без сахара и добавок.
Проблемы со зрением
Офисная работа предполагает постоянный контакт с компьютером и бумагами. И в этом случае особенно опасно, если вы привыкли сидеть слишком близко к монитору. В итоге к концу дня у вас раскалывается голова, болят глаза, а зрение со временем снижается.
Совет меньше сидеть за компьютером очень прост, но следовать ему в современном мире вряд ли кто-то сможет. Поэтому можно постараться хотя бы следовать следующим правилам:
сидите к монитору на расстоянии как минимум 45 сантиметров от глаз;
не поворачивайте его в сторону окна;
если уже стемнело, лучше включить дополнительные источники света.
Еще можно время от времени выполнять гимнастику для глаз.
Делать такие перерывы нужно примерно раз в 30 минут во время работы за компьютером.
Это может быть частое моргание в течение 30-60 секунд, вращение глазными яблоками в разные стороны.
Можно сильно зажмурить глаза на 5 секунд, а потом их широко открыть на такое же время.
Сидячий образ жизни
Мало того что в офисе весь рабочий день проходит в сидячем положении, мы еще и умудряемся при этом занять вредную позу. Если вы привыкли сутулиться, держать телефон между плечом и щекой, сидеть в неудобной позиции, то со временем это спровоцирует проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А еще такой стиль жизни способствует набору веса, что тоже не очень полезно.
Чтобы сберечь здоровье, нужно взять за правило каждый час делать пятиминутные перерывы на небольшую физическую активность. Сделайте легкую зарядку, потянитесь или просто прогуляйтесь в свободном темпе. Старайтесь следить за осанкой.