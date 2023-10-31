Эффект уже через 3 минуты: какие изменения происходят в организме во время часовой прогулки

Уже через 3 минуты снижается артериальное давление. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют всем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, как можно больше гулять на свежем воздухе.

Через 15 минут понижается уровень сахара в крови. Вы двигаетесь, организм тратит больше энергии, что не может не влиять на этот показатель.

Через 30 минут ускоряется метаболизм, поэтому всем, кто хочет похудеть, диетологи советуют больше гулять. Чем интенсивнее будет ваш шаг, тем лучше результат.

Через 40 минут уменьшается риск развития ишемической болезни сердца у пожилых. Замечали, что активные пенсионеры в разы реже посещают больницы? Все дело в том, что они постоянно двигаются, это и продлевает жизнь.