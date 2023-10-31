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Эффект уже через 3 минуты: какие изменения происходят в организме во время часовой прогулки

Прогулки на свежем воздухе — стандартная рекомендация врачей. Но какую именно пользу они приносят? Оказывается, все уже давно рассчитано по минутам.

31 октября 20233
Какие изменения происходят в организме после часовой прогулки
Источник:

freepik

Один из главных пунктов для тех, кто хочет сохранить здоровье, молодость и позитивный настрой — не забывать про физические нагрузки. Вид спорта может быть любой, главное, чтобы не было медицинских противопоказаний и он приносил вам удовольствие. Бег, плавание, танцы, боевые искусства, теннис — список можно продолжать еще долго.

Но есть люди, которые совсем не любят тренироваться. У других же есть ограничения по здоровью или совсем нет свободного времени. В этом случае спорт можно заменить прогулками.

«Ходьба не требует специальной подготовки, оборудования и спортивной формы. Зато она укрепляет иммунитет, сердце и сосуды, снижает стресс и улучшает сон. А еще отлично разгружает мозг», — говорят специалисты больницы Святого Георгия.

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В идеале стоит гулять 60 минут в день. Этот час можно выкроить, если выбрать дальний магазин, пройтись пешком с работы до дома, не отправлять ребенка гулять с собакой, а самому взять поводок и выйти на улицу.

Чем дольше вы гуляете, тем больше пользы для здоровья.

  • Уже через 3 минуты снижается артериальное давление. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют всем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, как можно больше гулять на свежем воздухе.

  • Через 15 минут понижается уровень сахара в крови. Вы двигаетесь, организм тратит больше энергии, что не может не влиять на этот показатель.

  • Через 30 минут ускоряется метаболизм, поэтому всем, кто хочет похудеть, диетологи советуют больше гулять. Чем интенсивнее будет ваш шаг, тем лучше результат.

  • Через 40 минут уменьшается риск развития ишемической болезни сердца у пожилых. Замечали, что активные пенсионеры в разы реже посещают больницы? Все дело в том, что они постоянно двигаются, это и продлевает жизнь.

  • Через 60 минут настроение значительно улучшается, вы стрессуете гораздо меньше. Если на душе кошки скребут, то лучше не сидеть перед телевизором с шоколадкой, а отправиться погулять.

Особенно полезны прогулки на свежем воздухе людям, которые ведут сидячий образ жизни. После восьми часов в офисе сесть в автомобиль, а потом лечь на диван — не самая лучшая идея. Организму нужно движение!

Пожилые люди тоже должны выходить на улицу каждый день. Эта полезная привычка необходима, чтобы не набирать лишний вес, чувствовать себя лучше и находиться в приподнятом настроении.

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Чтобы прогулки принесли максимум пользы, соблюдайте несколько простых рекомендаций:

• гуляйте за полтора-два часа до или после еды;
• дышите через нос;
используйте удобную обувь, желательно на толстой подошве с хорошим супинатором;
• по возможности гуляйте в парках подальше от дорог.

Кстати

Никто не хочет страдать в старости от слабоумия или получить диагноз «рак». Но как защитить себя от этих страшных диагнозов? Ученые из Лестерского университета в Британии выяснили, что секрет — в быстрой ходьбе. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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