Как победить варикоз: простой и полезный способ от врача, работает при ходьбе

«Слегка притопывайте, буквально чуть-чуть, когда идете, особенно если дорога на подъем, по лестнице, в горку, — рассказал в своем блоге в телеграм-канале врач-остеопат Владимир Животов. — При ударе подошвой о землю венозная кровь поднимается вверх, и мы помогаем ее хорошей циркуляции в ногах . Ногам становится легче, а затем и сердцу тоже. Так мы помогаем сердцу откачивать кровь снизу вверх».