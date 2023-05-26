Как победить варикоз: простой и полезный способ от врача, работает при ходьбе

Варикозная болезнь стала заметно моложе. Сегодня у девушек и мужчин до 30 лет все чаще появляются проблемы с венами.
Отчасти в этом можно винить образ жизни современного человека. Мы все дольше сидим перед компьютерами, мало двигаемся и ходим пешком, едим вредное и набираем лишний вес, а это тоже фактор риска варикоза.
Врач-остеопат рассказал, какой простой лайфхак поможет разогнать венозную кровь и не допустить развития варикоза. Особенно хорошо этот метод работает, если вы часто ходите в горку. Жителям Петербурга, например, это не свойственно, а вот мурманчане или ялтинцы знают толк в крутых дорожках.
«Боль, тяжесть, отеки, усталость в ногах — варикозное расширение вен встречается очень часто. Важно вовремя остановить варикозную болезнь, чтобы сетка расширенных подкожных капилляров не превратилась в большие венозные узлы, — рассказывает врач Владимир Животов. — Обычно причина возникновения заболевания — сдавливание вен, по которым кровь от нижних конечностей и малого таза поднимается к сердцу. Из-за этого повышается гидростатическое давление, стенки вен растягиваются, что приводит к формированию узлов.
Как разогнать венозную кровь — простой лайфхак
«Слегка притопывайте, буквально чуть-чуть, когда идете, особенно если дорога на подъем, по лестнице, в горку, — рассказал в своем блоге в телеграм-канале врач-остеопат Владимир Животов. — При ударе подошвой о землю венозная кровь поднимается вверх, и мы помогаем ее хорошей циркуляции в ногах. Ногам становится легче, а затем и сердцу тоже. Так мы помогаем сердцу откачивать кровь снизу вверх».
Ранее врач посоветовал еще одно простое упражнение от варикоза, которое тоже очень хорошо помогает улучшить циркуляцию венозной крови в ногах, — вставать на носочки. Мы так часто делали в детстве, когда не могли достать вкусные, но запретные продукты из высоких кухонных шкафчиков.
Владимир Животов рекомендует делать это упражнение при любом удобном случае хотя бы 1-2 минуты в день, используя любое подходящее возвышение — ступеньку, высокий порог и так далее.
По его словам, стоя на ступеньке на носочках и поднимая и опуская пятку, вы будете растягивать икроножную и подошвенную мышцу и связки. Важное замечание: упражнение надо делать в очень медленном темпе. Подробнее — в материале «Доктора Питера».
Ранее хирург-флеболог рассказал, что не стоит есть при варикозе. Это много соленого, быстрые углеводы (они делают кровь более вязкой), а также мясные наваристые бульоны, копчености, консервы.
Также при варикозной болезни нельзя принимать горячую ванну или ходить в баню. Из-за таких процедур повышается температура тела, и, как следствие, венозные сосуды расширяются, отток крови замедляется. А еще с варикозом нельзя загорать. Когда человек лежит под прямыми лучами солнца, венозные стенки сосудов нагреваются, что приводит к их воспалению.