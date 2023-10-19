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Ученые Лестера выяснили, что происходит в старости с людьми, которые быстро ходят

Исследователи в течение 12 лет следили за здоровьем почти 400 тысяч человек и выяснили, что эта особенность может повлиять на риски деменции и онкологии. Выводы ученых узнал «Доктор Питер».

19 октября 2023
Ученые Лестера выяснили, что происходит в старости с людьми, которые быстро ходят
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iStockphoto

Никто не хочет страдать в старости от слабоумия или получить диагноз «рак». Но как защитить себя от этих страшных диагнозов? Ученые из Лестерского университета в Британии выяснили, какой способ на самом деле действенный и может защитить от болезней в старости.

Движение — жизнь

Исследователи наблюдали за здоровьем 391 тысячи человек в течение 12 лет. Их задачей было проследить влияние физической активности людей на риски развития онкологии и смертности от нее, пишет издание Science Direct. Если точнее, ученые изучали, как на организм влияет быстрая ходьба. Выводов получилось несколько.

Взаимосвязь ученые оценивали, измеряя длину теломеров — это концевые участки хромосом, которые защищают их от повреждений. При делении клеток размер теломеров уменьшается. Когда они становятся слишком короткими, клетка перестает делиться. Это и называется клеточным старением.

Ученые выяснили, что быстрая ходьба — со скоростью примерно 6,4 км/ч — способствует увеличению длины теломеров и даже продлению жизни в среднем на 20 лет. Авторы исследования уверяют, что ни одна другая физическая активность такого эффекта не дает.

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Дополнительный эффект

Исследователи также выяснили, что быстрая ходьба на 70% снижает риски развития деменции, защищает от сердечных и сосудистых болезней и даже от рака. Для женщин риски онкологии уменьшаются на 26%, для мужчин — на 29%.

Ученые полагают, что такой эффект быстрая ходьба дает благодаря повышению работоспособности кардиореспираторной системы — когда организм усваивает кислород и доставляет его к мышцам и органам.

Вместо тренировки — прогулка

Выводы ученых прокомментировала врач-терапевт Зухра Павлова. По ее словам, врачи настоятельно рекомендуют пациентам регулярно совершать длительные прогулки в высоком темпе, тем более осенью.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

«Особенно важно больше гулять в осенний период, даже заменять ходьбой интенсивные тренировки, — считает врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Также есть наблюдение, что у людей с индексом массы тела 28 (избыточный вес) увеличение количества ежедневных шагов с 6000 до 11 000 снижает риск ожирения на 64%».

Исследователи подтвердили и долгосрочную пользу ходьбы. При постоянной активности в течение многих лет риск приобрести серьезные болезни снижается с каждым годом. Поэтому, если вы начали ходить, не останавливайтесь. Делайте это для своего здоровья ежедневно на протяжении всей жизни. 

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Ранее ученые доказали, что скандинавская ходьба — максимально физиологичный и доступный вид спорта, который сейчас очень популярен и в России, — замедляет развитие болезни Альцгеймера. Также скандинавская ходьба признана одной из лучших в части реабилитации после коронавирусной инфекции.

Автор текста:Анна Майская
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