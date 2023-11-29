Обратите внимание на свою походку и узнайте, повышен ли у вас риск сахарного диабета

Одна из причин, почему люди с питомцами здоровее, — это регулярные прогулки на свежем воздухе. Исследование, опубликованное в Scientific Reports в 2019 году, показало, что владельцы собак в четыре раза чаще выполняют рекомендации по физическим упражнениям, чем те, у кого собак нет. А в более ранней работе ученые заявили, что владельцы собак тратят на прогулку 22 дополнительные минуты в день и делают на 2760 шагов больше.