Обратите внимание на свою походку и узнайте, повышен ли у вас риск сахарного диабета

Присмотритесь к своей походке. Идете неспеша, вразвалку или постоянно ускоряете шаг, пытаясь обогнать других прохожих? Оказалось, темп ходьбы может предсказать, разовьется ли у человека диабет второго типа.
«Предыдущие исследования показали, что частые прогулки связаны с более низким риском развития диабета второго типа среди населения в целом, — говорит ведущий автор недавнего исследования доктор Ахмад Джаеди. — Но конкретных указаний, касающихся скорости ходьбы, не давали».
Иранские ученые решили восполнить этот пробел. Они обнаружили, что у людей, которые ходят быстрым шагом, вероятность развития сахарного диабета второго типа снижается на 39%.
Итак, что, по мнению авторов исследования, считается медленным и быстрым темпом ходьбы:
до 3,2 км/ч — неспешный шаг;
3,2-4,8 км/ч — средний темп;
4,86,4 км/ч — достаточно быстрая ходьба;
более 6,4 км/ч — быстрый шаг.
«Анализ показал, что вероятность развития диабета второго типа значительно снижается при скорости ходьбы 4 км/ч и выше, — приходят к выводу ученые. — Причем ускорение на каждый километр в час сокращает риск на 9%. В целом же у людей, которые ходят очень быстрым шагом, риск развития диабета меньше на 39%, чем у тех, кто передвигается со скоростью менее 3 км/ч».
Кстати, ранее эндокринолог Юлия Ивченко назвала три привычки, которые чаще всего приводят к диабету второго типа. Это высококалорийное питание с большим количеством углеводов, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем. Так что, избавившись от этих трех факторов и чуть прибавив шаг, можно снизить риск этой серьезной болезни.
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Купите палки для скандинавской ходьбы
«Есть предвзятое отношение в нашей стране, что скандинавская ходьба — это для пожилых. Но как раз чем моложе человек, тем лучше эффект от такой ходьбы, — говорит профессор Тарас Скоромец. — Скандинавская ходьба задействует помимо ног мышцы рук, которые при обычной прогулке не работают. Это позволяет грудной клетке больше раскрываться, работает плечевой пояс, улучшается дыхание, кровь насыщается кислородом. Поэтому если и проходить заветные 10 тысяч шагов, то лучше с палками».