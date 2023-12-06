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Нервы на пределе: 3 упражнения, которые помогут быстро снять напряжение (видео)

Нервы у многих и так шалят, а в конце года особенно. Предновогодняя суета, годовые отчеты, дедлайны. А еще и хоть какие-то планы на каникулы надо придумать. Как снять нервное напряжение без вреда для себя и окружающих?

6 декабря 20231
нервное напряжение упражнения
Источник:

iStockphoto

Если вы часто слышите, что выглядите уставшими, чувствуете раздражение и мучитесь от бессонницы, возможно, дело в стрессе и нервном перенапряжении.

Илья Тарасов
Реабилитация

Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы

«Избавляться от ментального напряжения так же важно, как и проводить профилактику заболеваний. Недостаток правильного отдыха может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Большое значение имеет не только режим дня, достаточный сон и правильное питание, но и правильное дыхание, — говорит Илья Тарасов, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы.

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Специалист показал комплекс из трех простых дыхательных упражнений, которые можно легко выполнять как дома, так и в офисе. Они помогут справиться с нервным напряжением. Попробуйте сами.

  1. В положении стоя на вдохе сжимайте крепко кулаки, будто вбирая в них весь свой стресс. На медленном выдохе расслабляйте кулаки, стараясь именно прочувствовать момент расслабления. Выполняйте это упражнение 2-3 раза в медленном темпе.

  2. На вдохе подтягивайте плечи к ушам, постепенно напрягая мышцы груди и брюшного пресса. На медленном выдохе постепенно опускайте плечи и расслабляйте мышцы в обратном порядке. Повторите так 2-3 раза, обязательно ловя момент напряжения и расслабления.

  3. Сделайте вдох в 4 этапа, а потом — плавный удлиненный выдох. Повторите так 5-6 раз, только никуда не торопитесь и старайтесь ощутить напряжение и расслабление.

К слову

На нашем сайте можно также посмотреть другие упражнения, которые показывал инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов:

Автор текста:Анастасия Романова
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