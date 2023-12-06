Нервы на пределе: 3 упражнения, которые помогут быстро снять напряжение (видео)

Если вы часто слышите, что выглядите уставшими, чувствуете раздражение и мучитесь от бессонницы, возможно, дело в стрессе и нервном перенапряжении.
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
«Избавляться от ментального напряжения так же важно, как и проводить профилактику заболеваний. Недостаток правильного отдыха может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Большое значение имеет не только режим дня, достаточный сон и правильное питание, но и правильное дыхание, — говорит Илья Тарасов, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы.
Специалист показал комплекс из трех простых дыхательных упражнений, которые можно легко выполнять как дома, так и в офисе. Они помогут справиться с нервным напряжением. Попробуйте сами.
В положении стоя на вдохе сжимайте крепко кулаки, будто вбирая в них весь свой стресс. На медленном выдохе расслабляйте кулаки, стараясь именно прочувствовать момент расслабления. Выполняйте это упражнение 2-3 раза в медленном темпе.
На вдохе подтягивайте плечи к ушам, постепенно напрягая мышцы груди и брюшного пресса. На медленном выдохе постепенно опускайте плечи и расслабляйте мышцы в обратном порядке. Повторите так 2-3 раза, обязательно ловя момент напряжения и расслабления.
Сделайте вдох в 4 этапа, а потом — плавный удлиненный выдох. Повторите так 5-6 раз, только никуда не торопитесь и старайтесь ощутить напряжение и расслабление.
К слову
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