Нервы на пределе: 3 упражнения, которые помогут быстро снять напряжение (видео)

Нервы у многих и так шалят, а в конце года особенно. Предновогодняя суета, годовые отчеты, дедлайны. А еще и хоть какие-то планы на каникулы надо придумать. Как снять нервное напряжение без вреда для себя и окружающих?