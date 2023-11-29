Дышите животом: эти 3 упражнения помогут избавиться от кашля (видео)

Исходное положение: стоя, руки согнуты в локтях, руки прижаты к телу. Сделайте вдох через нос, при этом крепко сжимая кулаки. Выдыхайте через рот, расслабляя кисти рук. Выполните так 5-6 раз.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, плечи расслаблены, голова опущена к груди, правая рука лежит на животе, левая — на груди. Сделайте вдох через нос, одновременно надувая живот и расправляя плечи. Выдыхайте через рот, сдувая при этом живот и расслабляя плечи. Выполните упражнение 5-6 раз.