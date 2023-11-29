Дышите животом: эти 3 упражнения помогут избавиться от кашля (видео)

По словам Ильи Тарасова, инструктора ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы, дыхательные упражнения помогают укрепить организм и насытить его кислородом. Такая гимнастика будет полезна в качестве профилактики не только взрослым, но и детям, чей иммунитет еще не окреп. Подойдет она и для лечения от кашля.
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
«При заболеваниях дыхательной системы важно научиться брюшному дыханию. Оно помогает увеличить вентиляцию легких за счет работы диафрагмы и мышц брюшины. А упражнения, нацеленные на улучшение подвижности грудной клетки, позволяют включить в работу вспомогательные мышцы», — разъясняет Илья Тарасов.
Специалист показал небольшой комплекс из трех дыхательных упражнений. Время и место для выполнения этих упражнений при кашле, по словам инструктора ЛФК, не имеет особого значения, важно лишь выждать не менее 1,5−2 часов после приема пищи.
Исходное положение: стоя, руки согнуты в локтях, руки прижаты к телу. Сделайте вдох через нос, при этом крепко сжимая кулаки. Выдыхайте через рот, расслабляя кисти рук. Выполните так 5-6 раз.
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, плечи расслаблены, голова опущена к груди, правая рука лежит на животе, левая — на груди. Сделайте вдох через нос, одновременно надувая живот и расправляя плечи. Выдыхайте через рот, сдувая при этом живот и расслабляя плечи. Выполните упражнение 5-6 раз.
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты и лежат на нижней половине грудины — чуть выше пояса. Вдыхайте через нос, отводя при этом плечи назад и руками оттягивая грудную клетку в стороны. Выдыхайте через рот, возвращая плечи в исходное положение и руками слегка надавливая на грудину. Сделайте так 5-6 раз.
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К слову
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