Что происходит с организмом, когда вы целый день сидите в офисе

Так, ученые из Университетского колледжа Лондона проводили исследование, в котором сравнивали показатели работы сердца у людей, которые сидели целый день, и у тех, кто находил время, чтобы встать и размяться. Оказалось, что даже недели достаточно для того, чтобы показатели здоровья улучшились! Например, одна женщина, принимавшая участие в эксперименте, не только помогла своему сердцу, но еще и похудела: окружность ее талии уменьшилась на 2,5 см. Она всего лишь заменяла 30 минут сидения физическими упражнениями разной сложности.