Что происходит с организмом, когда вы целый день сидите в офисе

В современных реалиях многие люди проводят большую часть дня сидя. Этому способствует работа в офисах или же удаленка, на которую перешли некоторые сотрудники после пандемии. Хорошо, если после рабочего дня вы находите время, чтобы прогуляться пешком, сходить на тренировку, а выходные и вовсе проводите активно.
Но большинство людей сидят сначала на работе, потом в транспорте или машине, после — дома на диване. Накопленная усталость никуда не девается без физических нагрузок, а вот организм серьезно страдает. В первую очередь это сердце, говорят врачи.
Так, ученые из Университетского колледжа Лондона проводили
В другом
Когда мы сидим ежедневно по нескольку часов, то в организме происходят определенные физиологические процессы:
сахар не так хорошо перерабатывается, поэтому возрастает риск диабета;
страдают и обменные процессы, что сказывается на гормональном фоне и состоянии костей;
мышцы находятся в статике, из-за чего появляется слабость и страдает осанка;
ухудшается кровообращение, что вредит сердечно-сосудистой системе;
увеличивается риск ожирения;
сидение в течение долгих часов даже связано с неврологическими проблемами;
если вы сидите больше 10 часов в день, то увеличивается риск деменции.
Чтобы помочь своему организму, старайтесь соблюдать баланс: через каждый час вставайте и двигайтесь хотя бы в течение двух-трех минут. Суть в том, что чем больше вы сидите, тем больше вам нужно двигаться, чтобы снизить риск проблем со здоровьем.