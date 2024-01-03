«Как можно скорее к врачу»: почему по утрам болит бедро или колено, объяснила врач

Коксартроз — это хроническое заболевание тазобедренного сустава, которое чаще всего развивается у мужчин и женщин старше 40 лет. Болезнь медленно и неуклонно прогрессирует и без лечения может привести к инвалидности.
Отчего возникает коксартроз, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы не упустить болезнь, и как можно ее предотвратить, рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Врач лаборатории «Гемотест»
Самый крупный в теле
Тазобедренный сустав — самый крупный в теле человека. Он участвует в поддержании равновесия и координации движений, обеспечивает подвижность ног и поглощает ударные нагрузки при ходьбе или беге, действуя как автомобильный амортизатор.
«Суставные поверхности костей покрыты особой хрящевой тканью, которая благодаря содержанию коллагена очень эластична», — объясняет врач.
При коксартрозе хрящевая ткань истончается и разрушается, она уже не может столь эффективно защищать костные поверхности сустава от нагрузки и трения, в них возникают эрозии. Чтобы хоть как-то компенсировать возросшую нагрузку, кости начинают уплотняться, на них образуются наросты.
Стареет вместе с нами
Одна из главных причин коксартроза — естественные возрастные изменения. С возрастом хрящевая ткань теряет упругость и эластичность, в результате чего начинает разрушаться. Другие возможные причины болезни:
травмы в области тазобедренного сустава;
врожденные аномалии его строения;
нарушение осанки;
лишний вес;
гормональные изменения, такие как постменопауза у женщин;
хронические воспаления суставов.
«Свою лепту в развитие коксартроза вносит и неправильный образ жизни: курение, злоупотребление спиртными напитками, низкая физическая активность», — говорит Александра Филёва.
Первые признаки можно упустить
Первые симптомы коксартроза неяркие, зачастую многие люди не обращают внимания на незначительную боль в области паха или ягодиц, списывая это на переутомление или долгое стояние на ногах. Но по мере прогрессирования болезни нарастает симптоматика: боль усиливается и распространяется в область бедра или колена, сустав становится менее подвижным, возникает так называемая стартовая боль — человек испытывает ее по утрам, когда встает с постели. Затем она постепенно проходит.
«Со временем боль не утихает даже по ночам. Сустав становится настолько скованным в движениях, что человеку трудно выполнять даже самые простые, обыденные задачи. Развивается хромота», — объясняет специалист.
Обратитесь к ортопеду
При симптомах коксартроза нужно как можно скорее обратиться к ортопеду-травматологу или ревматологу. Врач соберет анамнез, проведет осмотр и назначит и лабораторные исследования. Все эти данные помогут поставить правильный диагноз и подобрать наиболее эффективную тактику лечения.
Прежде всего лечение коксартроза направлено на то, чтобы как можно быстрее облегчить симптомы болезни и улучшить самочувствие пациента. Для этого врач может назначить противовоспалительные препараты — хондропротекторы, они снижают болевой синдром, уменьшают воспаление и улучшают обменные процессы в хрящевой ткани.
Также пациенту могут прописать физиотерапевтические процедуры (электрофорез, магнитотерапию, парафиновые аппликации). Дополнительно — лечебную физкультуру и коррекцию рациона.
«В меню пациентам с таким диагнозом обязательно нужно включить продукты, богатые белками: нежирные сорта мяса (говядину, индейку), рыбу, морепродукты, орехи, бобовые, а также натуральные источники жирных кислот омега-3 — семена льна и чиа, морские водоросли», — подчеркивает врач.
Эти процедуры не помогут
В Интернете можно найти множество народных методов борьбы с коксартрозом — например, примочки с эфирными маслами, ванны с морской солью, компрессы с лечебной грязью.
«Но надо понимать, что все эти процедуры неспособны излечить болезнь. И даже если кажется, что самочувствие после таких „чудодейственных“ припарок улучшилось, болезнь все же может прогрессировать», — предупреждает Александра Филёва.
Больше двигайтесь
Для профилактики коксартроза полезно регулярно заниматься спортом — плаванием, йогой, скандинавской ходьбой. Физическая нагрузка поможет снять с суставов нагрузку и укрепить опорно-двигательный аппарат.
«Также важно беречь себя от травм, носить комфортную обувь с хорошей амортизацией или использовать ортопедические стельки. И, безусловно, при первых признаках коксартроза не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачу», — резюмирует Александра Филёва.