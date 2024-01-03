«Как можно скорее к врачу»: почему по утрам болит бедро или колено, объяснила врач

Первые симптомы коксартроза неяркие, зачастую многие люди не обращают внимания на незначительную боль в области паха или ягодиц, списывая это на переутомление или долгое стояние на ногах. Но по мере прогрессирования болезни нарастает симптоматика: боль усиливается и распространяется в область бедра или колена, сустав становится менее подвижным, возникает так называемая стартовая боль — человек испытывает ее по утрам, когда встает с постели. Затем она постепенно проходит.