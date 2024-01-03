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«Как можно скорее к врачу»: почему по утрам болит бедро или колено, объяснила врач

Ближе к 40-50 годам многие обнаруживают, что все чаще ноют или болят суставы, колени, локти и плечи. Но тяжелее всего может страдать самый крупный — тазобедренный сустав. Что это за болезнь — коксартроз и как ее не допустить?

3 января 20244
колено
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iStockphoto

Коксартроз — это хроническое заболевание тазобедренного сустава, которое чаще всего развивается у мужчин и женщин старше 40 лет. Болезнь медленно и неуклонно прогрессирует и без лечения может привести к инвалидности.

Отчего возникает коксартроз, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы не упустить болезнь, и как можно ее предотвратить, рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Александра Филева
Дерматовенерология

Врач лаборатории «Гемотест»

Самый крупный в теле

Тазобедренный сустав — самый крупный в теле человека. Он участвует в поддержании равновесия и координации движений, обеспечивает подвижность ног и поглощает ударные нагрузки при ходьбе или беге, действуя как автомобильный амортизатор.

«Суставные поверхности костей покрыты особой хрящевой тканью, которая благодаря содержанию коллагена очень эластична», — объясняет врач.

При коксартрозе хрящевая ткань истончается и разрушается, она уже не может столь эффективно защищать костные поверхности сустава от нагрузки и трения, в них возникают эрозии. Чтобы хоть как-то компенсировать возросшую нагрузку, кости начинают уплотняться, на них образуются наросты.

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Стареет вместе с нами

Одна из главных причин коксартроза — естественные возрастные изменения. С возрастом хрящевая ткань теряет упругость и эластичность, в результате чего начинает разрушаться. Другие возможные причины болезни:

  • травмы в области тазобедренного сустава;

  • врожденные аномалии его строения;

  • нарушение осанки;

  • лишний вес;

  • гормональные изменения, такие как постменопауза у женщин;

  • хронические воспаления суставов.

«Свою лепту в развитие коксартроза вносит и неправильный образ жизни: курение, злоупотребление спиртными напитками, низкая физическая активность», — говорит Александра Филёва.

Первые признаки можно упустить

Первые симптомы коксартроза неяркие, зачастую многие люди не обращают внимания на незначительную боль в области паха или ягодиц, списывая это на переутомление или долгое стояние на ногах. Но по мере прогрессирования болезни нарастает симптоматика: боль усиливается и распространяется в область бедра или колена, сустав становится менее подвижным, возникает так называемая стартовая боль — человек испытывает ее по утрам, когда встает с постели. Затем она постепенно проходит.

«Со временем боль не утихает даже по ночам. Сустав становится настолько скованным в движениях, что человеку трудно выполнять даже самые простые, обыденные задачи. Развивается хромота», — объясняет специалист.

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Обратитесь к ортопеду

При симптомах коксартроза нужно как можно скорее обратиться к ортопеду-травматологу или ревматологу. Врач соберет анамнез, проведет осмотр и назначит и лабораторные исследования. Все эти данные помогут поставить правильный диагноз и подобрать наиболее эффективную тактику лечения.

Прежде всего лечение коксартроза направлено на то, чтобы как можно быстрее облегчить симптомы болезни и улучшить самочувствие пациента. Для этого врач может назначить противовоспалительные препараты — хондропротекторы, они снижают болевой синдром, уменьшают воспаление и улучшают обменные процессы в хрящевой ткани.

Также пациенту могут прописать физиотерапевтические процедуры (электрофорез, магнитотерапию, парафиновые аппликации). Дополнительно — лечебную физкультуру и коррекцию рациона.

«В меню пациентам с таким диагнозом обязательно нужно включить продукты, богатые белками: нежирные сорта мяса (говядину, индейку), рыбу, морепродукты, орехи, бобовые, а также натуральные источники жирных кислот омега-3 — семена льна и чиа, морские водоросли», — подчеркивает врач.

Эти процедуры не помогут

В Интернете можно найти множество народных методов борьбы с коксартрозом — например, примочки с эфирными маслами, ванны с морской солью, компрессы с лечебной грязью.

«Но надо понимать, что все эти процедуры неспособны излечить болезнь. И даже если кажется, что самочувствие после таких „чудодейственных“ припарок улучшилось, болезнь все же может прогрессировать», — предупреждает Александра Филёва.

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Больше двигайтесь

Для профилактики коксартроза полезно регулярно заниматься спортом — плаванием, йогой, скандинавской ходьбой. Физическая нагрузка поможет снять с суставов нагрузку и укрепить опорно-двигательный аппарат.

«Также важно беречь себя от травм, носить комфортную обувь с хорошей амортизацией или использовать ортопедические стельки. И, безусловно, при первых признаках коксартроза не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к врачу», — резюмирует Александра Филёва.

Автор текста:Алена Парецкая
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