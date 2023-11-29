Вопрос врачу: что делать, если резко заболело колено?»

Недавно резко заболело колено, ощущения были настолько неприятными, что даже ходить не могла. Через какое-то время все прошло. С чем это может быть связано? Травм очевидных не было, подобных проблем раньше тоже не замечала.
Елена, 46 лет
Заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «Мой медицинский центр», кандидат медицинских наук
Существует множество факторов, которые могут быть причиной возникновения боли в колене. Среди них:
острые и хронические заболевания;
травмы;
повреждения.
Для людей пожилого возраста более характерны дегенеративные заболевания (такие как артроз). Что касается молодых, то они склонны недооценивать и даже игнорировать травмы.
«Задача врача, к которому обратился пациент с жалобой на такой болевой синдром, — разобраться в том, что послужило его причиной. Сделать это помогают современные методы диагностики», — говорит эксперт.
В первую очередь пациента должны отправить на рентген. Это самое быстрое и простое исследование, которое позволяет понять, что послужило причиной боли — травма (например, перелом) или хроническое заболевание, такое как артроз — это патология, вызванная поражением суставного хряща. По статистике, она чаще всего и провоцирует боль в колене.
Если рентгена оказалось недостаточно для достоверной диагностики, применяется магнитно-резонансная томография (МРТ). Это золотой стандарт, позволяющий оценить состояние не только костей, но и мягких тканей.
В случае когда подозрение на нарушение целостности костной структуры сохраняется, подключается компьютерная томография (КТ). Врачи для диагностики того же артроза могут использовать и лабораторные исследования. Постановка диагноза позволяет выбрать верную тактику лечения — хирургическое вмешательство с последующей реабилитацией или консервативную терапию.
«Самому пациенту не столь важно понимать причину возникшей боли, главное — знать, к какому врачу обратиться. Зачастую, если болит, к примеру, не только один коленный сустав, а вся нога от поясницы до стопы, проблема может быть связана с заболеванием нервной системы — значит, нужна консультация невролога», — говорит Дмитрий Савицкий.
Если же боль локализована непосредственно в области сустава, но никаких очевидных причин (недавно произошедших травм) нет, можно предположить наличие хронического заболевания, и здесь поможет врач-терапевт. Наконец, если боль локальная, сильная и возникла внезапно, вероятнее всего, виновата травма, и это требует незамедлительного обращения к травматологу-ортопеду.
Важно: не только такая серьезная травма, как перелом, может требовать незамедлительной консультации специалиста. Например, если боль возникла после любого резкого движения, скорее всего, произошло внутреннее повреждение, а это тоже может быть серьезно.
Кроме того, часто мы не считаем какое-то мелкое происшествие поводом для беспокойства. Например, каждый из нас хотя бы раз в жизни подворачивал ногу, но далеко не каждый обращался после этого к травматологу. Однако это тоже небольшая травма, которая при отсутствии лечения приобретает хронический характер, снижает толерантность связочного аппарата к нагрузке, создает накопительный эффект. После следующего такого повреждения болеть будет все сильнее и сильнее.
«По сути, любая боль в коленном суставе — это всегда повод обратиться к врачу. Длительное отсутствие лечения усложняет последующую постановку верного диагноза. Самолечение — тоже неверное решение, поскольку те методы, которые пациент может применить самостоятельно, не устраняют саму проблему, а лишь временно снимают боль», — поясняет травматолог.
Безусловно, для того чтобы просто облегчить состояние до осмотра врача, можно использовать любое обезболивающее средство. Если речь идет о той же травме, нужно обездвижить поврежденную ногу и приложить холод. Главное — ничего не делать через боль и как можно скорее обратиться к специалисту.