Вопрос врачу: что делать, если резко заболело колено?»

Кроме того, часто мы не считаем какое-то мелкое происшествие поводом для беспокойства. Например, каждый из нас хотя бы раз в жизни подворачивал ногу, но далеко не каждый обращался после этого к травматологу. Однако это тоже небольшая травма, которая при отсутствии лечения приобретает хронический характер, снижает толерантность связочного аппарата к нагрузке, создает накопительный эффект. После следующего такого повреждения болеть будет все сильнее и сильнее.