Врачи предупреждают: о чем ни в коем случае нельзя забывать, если у вас артроз

На вооружении современной медицины есть ряд безоперационных способов борьбы с этим заболеванием. Но есть нюанс: все они работают эффективнее на начальных стадиях дегенерации или даже до появления болезни. Поэтому стоит внимательно следить за состоянием суставов и не откладывать визит к специалисту при появлении тревожных признаков.
Медицинский директор и основатель петербургской Smart Clinic
Павел Ковзелев, медицинский директор и основатель петербургской Smart Clinic, выделяет три повода записаться на консультацию к ортопеду-травматологу:
боль или дискомфорт в суставе, которые длятся больше двух недель;
боль или ограничение функций, сохраняющиеся после травмы сустава;
проблемы с суставами у родителей.
Специализация Smart Clinic — безоперационное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь знают, что при артрозе II и III степени возможно не доводить дело до хирургического вмешательства, если использовать комплексную схему лечения. При этом часть ответственности за состояние суставов ложится на самого пациента. Ему придется скорректировать образ жизни: контролировать вес и сопутствующие заболевания, регулярно делать упражнения, подобранные реабилитологом.
Разумеется, современная медицина не оставит пациента без поддержки. Врачи используют различные способы, замедляющие прогрессирование артроза. Для крупных суставов — плечевого, коленного, тазобедренного, крестцово-подвздошного — может применяться процедура ВМАС (БиМАК), которую в Петербурге предлагает Smart Clinic. Подробнее о ней можно прочитать на
Лечение с использованием ВМАС делится на несколько этапов. Первый — прием травматолога-ортопеда. Чаще всего люди приходят со сделанными ранее снимками МРТ, но если их нет, пациента записывают на обследование в одну из клиник-партнеров. Тут же берут анализы.
После того как подтверждаются показания к этому виду терапии, ВМАС проводится в манипуляционном кабинете Smart Clinic. Процедура занимает 1–1,5 часа и выполняется под местной анестезией. При необходимости врач использует УЗИ-контроль.
Затем пациент проводит часть дня в клинике под наблюдением специалистов. Ему обязательно назначают короткий курс антибиотиков, после которого желательно еще раз посетить врача для оценки состояния. В Smart Clinic повторный прием после ВМАС проводится бесплатно.
Следующий важный этап — консультация реабилитолога. Врач порекомендует упражнения — силовые и улучшающие мобильность сустава, — составит программу занятий и даже запишет видеоинструкцию. Активная реабилитация должна проходить под контролем тренера. Делать упражнения нужно регулярно, но, к сожалению, многие прекращают заниматься, когда сустав перестает болеть.
Травматолог-ортопед
«Сразу после ВМАС неприятные ощущения в суставе обычно уменьшаются, — объясняет Екатерина Есехина, травматолог-ортопед Smart Clinic. — Через какое-то время почти у всех наступает обострение, так как развивается воспалительная реакция. Это нормально, волноваться не стоит. Значимое облегчение обычно наблюдается через 4–6 недель, а затем в течение года положительный эффект нарастает. Процедуру можно повторять по мере необходимости, но не чаще, чем ежегодно».
По наблюдениям Екатерины Есехиной, ВМАС в Петербурге не слишком распространена: ее проводят примерно в 2–3 клиниках. Smart Clinic предлагает эту услугу как отдельно, так и в комплексе с пятидневной подготовительной физиотерапией и последующей консультацией реабилитолога.
Справка
Smart Clinic специализируется на лечении боли в спине, шее, голове, суставах и сухожилиях, ориентируясь при этом на мировые клинические рекомендации. Здесь используют актуальные знания и новые медицинские технологии, а концентрация на определенном направлении работы помогает увеличить эффективность лечения. Для каждого пациента составляется четкий план. Благодаря этому он всегда точно знает, какие процедуры или вмешательства будут выполняться, в какое время и для чего. На протяжении курса лечащий врач постоянно поддерживает связь с пациентом.
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