«Все делаю правильно, но похудеть не могу»: почему не уходит вес даже на диете

РПП — не то же самое

Современные исследования показывают, что среди факторов, влияющих на набор лишнего веса, немаловажную роль играют психологические, такие как самооценка, качество жизни, наличие стрессовых ситуаций, расстройства настроения, тревога, особенности личности и наличие расстройства пищевого поведения (РПП). Это диагноз из области психиатрии. И занимаются такими пациентами не психологи.

«Люди с расстройством пищевого поведения находятся в мучительных отношениях с едой, зациклены на том, что и как они едят. Если у вас или ваших близких есть признаки РПП, то необходимо обратиться к психиатру и получить помощь, — говорит психолог. — При психосоматике лишнего веса у человека нет никаких сложных отношений с едой, он не зациклен на своем внешнем виде. У него может вообще не быть проблем с тем, чтобы соблюдать диету, назначенную для снижения веса врачом».