«Все делаю правильно, но похудеть не могу»: почему не уходит вес даже на диете

Что делать, если вы уже все перепробовали, а похудеть все равно не получается? Возможно, нужно взглянуть на ваше психологическое состояние.
О том, как лишний вес защищает нас от травмирующих ситуаций, и можно ли ослабить такую психологическую защиту, рассказала клинический психолог.
Клинический психолог, руководитель института психосоматики «ЭВИРА»
Что такое психосоматика лишнего веса
«На вес могут влиять очень многие факторы: гормональный фон, физическая активность, диета, хронические заболевания, даже период менопаузы у женщин, — рассказала „Доктору Питеру“ клинический психолог Юлия Соль. — Так что, если диета не работает, похудеть никак не получается, сразу же списывать свое состояние на психосоматику рано. Скорее всего, вам просто нужен более индивидуальный подход».
Сначала стоит подойти к проблеме комплексно: обратиться к врачу эндокринологу или терапевту, чтобы сдать анализы на гормоны и получить рекомендации, а затем — к врачу-диетологу для разработки подходящего плана питания в зависимости от целей.
«Если эти этапы пройдены и с медицинской точки зрения вы все делаете правильно: соблюдаете рекомендованный рацион, наладили двигательную активность и сон, не принимаете препаратов, влияющих на обмен веществ, а вес стоит, — имеет смысл смотреть в сторону психосоматики и обратиться к клиническому психологу, который специализируется на психосоматических расстройствах», — отмечает эксперт.
РПП — не то же самое
«Люди с расстройством пищевого поведения находятся в мучительных отношениях с едой, зациклены на том, что и как они едят. Если у вас или ваших близких есть признаки РПП, то необходимо обратиться к психиатру и получить помощь, — говорит психолог. — При психосоматике лишнего веса у человека нет никаких сложных отношений с едой, он не зациклен на своем внешнем виде. У него может вообще не быть проблем с тем, чтобы соблюдать диету, назначенную для снижения веса врачом».
Три причины лишнего веса
1. Внутренний конфликт и стресс
Внутренний конфликт чаще всего бывает двух видов:
«Не хочу, но надо»;
«Хочу, но не могу».
«Человек, например, не может уйти с работы по каким-то весомым причинам. Это состояние губительно для психики и со временем превращается в ощущение беспомощности и бессилия перед жизненными обстоятельствами, — объясняет Юлия Соль. — Все это воспринимается организмом как длительная борьба за выживание, для которой необходимо набрать запасы энергии — заполнить и поддерживать жировое депо. Именно продолжительный, запущенный внутренний конфликт чаще всего приводит к различным психосоматическим расстройствам, в том числе и к набору лишнего веса».
Пример из практики
Работала с женщиной, которой нужна была операция на ноге, но врачи советовали ей сначала сбросить 15 кг для того, чтобы ей было проще проходить реабилитацию после операции. Первые 10 кг она сбросила достаточно легко, а вот оставшиеся пять не хотели уходить. Анализы были в порядке.
Выяснилось, что у женщины произошел конфликт с мужем — вялотекущий и замятый. Неразрешенная ситуация отнимала много сил. Женщина описывала это состояние так, как будто она ходит по замкнутому кругу и не может из него выбраться.
Когда мы начали разбирать ситуацию с мужем и она наконец разрешилась, женщина смогла сбросить необходимый вес для операции и удержаться в этом весе еще много лет после этого.
2. Коммуникация с миром через тело
«У некоторых людей обнаруживаются необычные установки, приобретенные в детстве, — продолжает Юлия Соль. — Например, женщина уверена, что стройность и привлекательность для окружающих — это одно и то же, а привлекать лишнее внимание плохо. Как следствие, она будет иметь лишний вес, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания».
Другой пример — худенький ребенок, которому в детстве постоянно указывают на худобу как на проявление слабости и неполноценности.
«У него появляется установка, что больший вес придает человеку большую значимость и одобрение со стороны окружающих. Скорее всего, он тоже начнет полнеть. В обоих случаях лишний вес — это часть механизма травмы, и он вряд ли уйдет без работы непосредственно с психологической травмой», — объясняет психолог.
3. Многозадачность
«Еще одна популярная ситуация, которая приводит к набору веса — многозадачность и накопленная усталость, — говорит Юлия Соль. — Например, женщина после восьмичасового рабочего дня следит за домом, готовит ужин, делает уроки с ребенком и не может дать себе передохнуть, потому что в голове есть установка: „Я должна, потому что я мать“».
Конечно, для такого образа жизни тоже нужная энергия, организм начнет откладывать энергию в виде лишнего веса.
«Если такая женщина начнет работать только с весом, без работы над психологическими причинами, то может заработать расстройство пищевого поведения, так как в таких условиях любая диета будет заканчиваться у нее срывом и перееданием: организм потребует свое», — говорит психолог.
Вторичные выгоды полноты
Травмирующие ситуации, которые приводят к психосоматике лишнего веса, бывают очень разнообразные, но у всех случаев есть нечто общее — вторичные выгоды от симптома. Это то, что заставляет нас оставаться в том состоянии, которое есть, даже если оно нам не нравится.
«Как правило, люди, осознав, что хотят изменений, не осознают свои вторичные выгоды от текущего положения дел, и в этом заключается ловушка, — рассказывает психолог Юлия Соль. — Вторичной выгодой от лишнего веса могут быть как чувство собственной значимости, если у человека есть установка, что вес делает его более заметным, так и возможность оставаться незаметным, непопулярным у противоположного пола, чтобы не встречали по одежке, а сразу смотрели на содержание. Все это, конечно, субъективные установки».
Иногда при помощи лишнего веса человек может играть на чувстве вины своего партнера, если в семье есть вялотекущий конфликт: мол, посмотри, каким/какой я стал/стала из-за тебя.
«Как правило, помощь эта ложная, она становится заплаткой в травматичной ситуации, маскирует проблему и не дает кардинально решить проблем. Именно из-за вторичных выгод люди часто оттягивают поход к психологу», — объясняет эксперт.
Для проработки вторичных выгод важно в первую очередь распознать их и найти, как еще можно закрывать эти потребности, не имея психосоматического симптома. Можно ли повысить чувство собственной значимости не через вес, а, например, за счет успехов в какой-то области, за счет работы над самоценностью? Можно ли решить конфликт в семье, чтобы играть на чувстве вины было не нужно?
«Важно помнить, что организм всегда на нашей стороне и любая психосоматическая реакция стремится защитить нас от чего-то более травмирующего, чем лишний вес сам по себе. Поэтому ни в коем случае не нужно бороться со своим телом, изводить себя слишком интенсивными тренировками и экстремальными диетами. Напротив, прислушайтесь к себе, проявите заботу, создайте для себя более благоприятную психологическую ситуацию, и тело тоже изменится», — резюмирует психолог.