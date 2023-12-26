Как уменьшить живот: простой комплекс упражнений для тех, кому уже исполнилось 55 (видео)

По мере старения нашего организма мышечная масса уменьшается, а жировая перераспределяется. Большая ее часть откладывается на животе. В результате около трети людей старше 55-65 лет страдают ожирением, которое повышает риск множества неинфекционных болезней.
Если вас беспокоит большой живот и расстраивает исчезающая талия, есть способы вернуть стройность и изящность фигуре.
Простой комплекс упражнений для мышц живота порекомендовала для регулярного выполнения врач-терапевт профессор Оксана Драпкина. Комплекс разработан в НМИЦ терапии и профилактической медицины.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
«Абдоминальное ожирение (скопление жира на животе) связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем лишний вес в принципе, поэтому изменения в теле важно контролировать, — говорит профессор Оксана Драпкина. — Регулярное выполнение простых упражнений на укрепление мышц живота вместе с соблюдением диеты позволит не только уменьшить живот, но и сбалансировать мышечный корсет, если эти упражнения чередовать с комплексом упражнений на укрепление мышц спины».
Видео комплекса упражнений «Мышечный корсет» можно посмотреть в этом материале «Доктора Питера».
Простые упражнения, чтобы убрать живот
Начинать выполнять комплекс надо с 4-6 повторов каждого упражнения, постепенно увеличивая до 8-10.
Следует обратить внимание, что количество повторов упражнений для живота и спины должно быть одинаковым.
Эти упражнения очень простые, их могут выполнять даже люди без спортивного опыта. Делать их нужно 2-3 раза в неделю, не позднее чем за три часа до сна и через час после еды.