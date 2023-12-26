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Как уменьшить живот: простой комплекс упражнений для тех, кому уже исполнилось 55 (видео)

Если вам больше 55 лет, попробуйте каждый день выполнять простой комплекс упражнений, разработанный специально для мышц живота. Вы заметите, как талия заметно уменьшится.

26 декабря 20231
жир на животе
Источник:

iSrockphoto

По мере старения нашего организма мышечная масса уменьшается, а жировая перераспределяется. Большая ее часть откладывается на животе. В результате около трети людей старше 55-65 лет страдают ожирением, которое повышает риск множества неинфекционных болезней.

Если вас беспокоит большой живот и расстраивает исчезающая талия, есть способы вернуть стройность и изящность фигуре.

Простой комплекс упражнений для мышц живота порекомендовала для регулярного выполнения врач-терапевт профессор Оксана Драпкина. Комплекс разработан в НМИЦ терапии и профилактической медицины.

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

«Абдоминальное ожирение (скопление жира на животе) связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем лишний вес в принципе, поэтому изменения в теле важно контролировать, — говорит профессор Оксана Драпкина. — Регулярное выполнение простых упражнений на укрепление мышц живота вместе с соблюдением диеты позволит не только уменьшить живот, но и сбалансировать мышечный корсет, если эти упражнения чередовать с комплексом упражнений на укрепление мышц спины».

Видео комплекса упражнений «Мышечный корсет» можно посмотреть в этом материале «Доктора Питера».

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Начинать выполнять комплекс надо с 4-6 повторов каждого упражнения, постепенно увеличивая до 8-10.

Следует обратить внимание, что количество повторов упражнений для живота и спины должно быть одинаковым.

Эти упражнения очень простые, их могут выполнять даже люди без спортивного опыта. Делать их нужно 2-3 раза в неделю, не позднее чем за три часа до сна и через час после еды.

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Автор текста:Анна Майская
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