Отсутствие талии и лишние складки на животе — это веский повод для переживаний, уверены многие. Попытки садиться на диету, крутить обруч и делать упражнения на пресс зачастую не дают результатов.
Врач рассказывает, почему так происходит и какой живот легче поддается коррекции — плотный или мягкий.
Медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог, дерматолог, ведущий специалист аппаратных методик омоложения и лечения кожи
Жировая ловушка
«Образование жировой прослойки в области живота — распространенная проблема, одна из самых частых, с которой пациенты обращаются в косметологическую клинику за коррекцией фигуры, — рассказывает врач Евгения Антимирова. — Но она не так проста в решении, ведь жир на животе, особенно в нижней его части, не всегда следствие системного набора веса, а может быть так называемой „жировой ловушкой“ — это локальное скопление подкожного жира, нарушающее пропорции тела».
Это обусловлено анатомически, уточняет врач. У разных пациентов есть свои проблемные зоны, с которыми бороться очень сложно.
«Обычно люди жалуются на то, что, несмотря на все усилия, регулярные занятия спортом и соблюдение правильного питания, „жировая ловушка“ никуда не уходит», — говорит доктор.
Твердый или мягкий живот
Жировая ткань на талии может быть мягкой консистенции и образовывать подвижные складки, а может быть плотной и создавать тугой живот.
«Безусловно, гораздо легче уходит мягкий подкожный жир, — продолжает Евгения Антимирова. — Плотный жир — это, как правило, клетки, которые уже находятся в состоянии фиброза: между ними образуются соединительнотканные спайки, которые и создают под кожей уплотненность и напряжение. При этом между ними затруднен ток всех жидкостей.
Если у человека подкожно-жировая клетчатка плотная, специалист сначала должен предусмотреть, как ее правильно дренировать, чтобы она приобрела более мягкую консистенцию, иначе все усилия по похудению могут оказаться неэффективными, уточняет врач.
«Для этого обычно назначается курс дренажных методик, то есть массажи, различные аппаратные процедуры», — говорит Евгения Антимирова.
Висцеральный жир
Также «твердый живот» часто обусловлен большим скоплением висцерального жира. Это жировая ткань, которая копится не под кожей, а вокруг жизненно важных органов в брюшной полости.
«Кроме негативного влияния на эстетику тела, висцеральный жир в принципе опасен для организма: он производит токсины, которые приводят к хроническим воспалениям, разрушают сосуды и повышают уровень сахара в крови, — объясняет врач. — Причины его возникновения, как и у подкожного жира, могут быть связаны с малоподвижным образом жизни, несбалансированным питанием или перееданием, злоупотреблением алкоголя или генетической предрасположенностью».
Из-за того что висцеральный жир находится в области внутренних органов, воздействовать на него аппаратной косметологией нельзя, поэтому в данном случае помогут только физические нагрузки и правильное питание.
«Часто избыток висцерального жира может появиться из-за гормонального дисбаланса в организме и эндокринологических нарушений, например при инсулинорезистентности, — говорит доктор. — И тогда избавиться от жировой прослойки можно только путем назначения и приема специальных препаратов, корректирующих уровень гормонов.
Как убрать живот
Безусловно, положительной динамики в борьбе с жиром на животе помогают добиться общие советы по похудению: правильное питание, сокращение углеводов и увеличение количества белка в рационе, физические нагрузки.
«Это помогает скорректировать фигуру, но похудеть локально, в определенной области, например в талии, в принципе невозможно, — рассказывает Евгения Антимирова. — Поэтому вес может достигнуть желаемой цифры, объемы уйдут, а жир в области живота останется».
Такой случай — это как раз показания для того, чтобы обратиться к аппаратным или инъекционным методикам воздействия на жировые отложения.
Инъекции или массаж
«Инъекционные способы коррекции фигуры применяются в таких случаях крайне редко, так как считаются высокорисковыми, особенно если речь идет о введении прямых липолитиков — препаратов, которые непосредственно стимулируют разрушение жировой ткани, — объясняет врач. — Дело в том, что они провоцируют образование токсинов, влияющих на работу печени и почек. В случае с коррекцией небольшого количества жира там, где он в принципе не мешает жизнедеятельности, такой риск совершенно не оправдан.
Аппаратные методики считаются более физиологичными и безопасными, а в современной косметологии сейчас представлено множество аппаратов, которые работают с жировыми клетками максимально нетравматично.
«Например, есть два метода, направленные непосредственно на разрушение клеток в «жировой ловушке», — это криолиполиз и ультразвуковой липолиз, — говорит эксперт. —Ручной массаж, различные техники антицеллюлитных и лимфодренажных массажей — это тоже, безусловно, действенный метод, но, скорее, дополнительный, чем основной, если хочется добиться действительно видимого результата.