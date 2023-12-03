«Образование жировой прослойки в области живота — распространенная проблема, одна из самых частых, с которой пациенты обращаются в косметологическую клинику за коррекцией фигуры, — рассказывает врач Евгения Антимирова. — Но она не так проста в решении, ведь жир на животе, особенно в нижней его части, не всегда следствие системного набора веса, а может быть так называемой „жировой ловушкой“ — это локальное скопление подкожного жира, нарушающее пропорции тела».