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Всего одна фраза мгновенно остановит пассивную агрессию — секрет раскрыл психолог Боу

Пассивно-агрессивное поведение вы не перепутаете ни с каким другим: это игнорирование, злой сарказм, унижение, насмешки, манипуляции. Как можно остановить человека, который ведет себя подобным образом? Психолог уверен: поможет одна-единственная фраза.

25 декабря 20236
пассивная агрессия
Источник:

iStockphoto

Многие люди часто даже не замечают, что ведут себя по отношению к другим пассивно-агрессивно. То есть не открыто проявляют свои негативные чувства, а используют косвенные и скрытые методы: сарказм, унижение, хлопанье дверьми, отказ от общения и игнорирование, сплетни, оскорбления, высмеивания, интриги, манипуляции и саботаж.

Простой пример. Коллега, с которым вы обычно хорошо ладили, вдруг стал избегать вас, а на предложение выпить кофе иронично хмыкает. Это явно говорит о том, что у человека накопились к вам претензии, он обижен на что-то, но в силу разных причин избегает открытого конфликта.

Свое недовольство он проявляет в скрытой форме и намеренно или подсознательно провоцирует оппонента, чтобы тот вышел из себя: это позволит обвинить его в ссоре и остаться жертвой.

Психолог Джон Боу уверяет: лучший способ справиться с пассивной агрессией — это мягко нейтрализовать ее противоположными действиями.

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Эта фраза сразу остановит пассивную агрессию

Имея дело с пассивной агрессивностью, сохраните спокойствие и сделайте три вещи:

  1. Подойдите к человеку в уединенной обстановке, где вам обоим будет комфортно поговорить откровенно. 

  2. Постарайтесь быть спокойным и расслабленным. Покажите, что вы искренне обеспокоены, ни в коем случае не угрожаете, а действуете из лучших побуждений.

  3. Задайте простой вопрос: «Скажи, пожалуйста, что не так между нами, что тебя беспокоит?»

«Эта фраза способна мгновенно решить проблему, — уверен психолог Джон Боу. — Если человек расскажет вам, из-за чего он расстроился, вы, вероятно, сможете возобновить прежнее общение. Вполне возможно, дело было в недоразумении, недопонимании. Если же претензии гораздо серьезнее, а конфликт глубже, то для его решения может понадобиться больше времени».

В любом случае очень важно, чтобы после того, как прозвучит вопрос, вы замолчали и выслушали собеседника.  

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А что дальше?

Вполне вероятно, что ваш коллега, знакомый или близкий человек после произнесенной вами фразы пожмет плечами и скажет: «Да все в порядке! Нет никаких проблем!»

«Возможно, человек боится конфликта или даже хочет продолжать обижаться, не готов искать решения проблемы, — признает психолог. — Но вам уже будет проще, потому что вы обозначили ситуацию и этим усложнили ему дальнейшее поведение. Проявление пассивной агрессии с его стороны, возможно, заметно уменьшится. Видимо, пока не настало время для разговора, но вы дали понять, что готовы к нему».

Если же на ваш вопрос прозвучит вполне конкретный ответ, весьма вероятно, вам стоит сделать шаг навстречу. Но сначала внимательно выслушайте все, что вам скажут, и не пытайтесь спорить и оправдываться. Цель не в том, чтобы оказаться правым или доказать, что кто-то другой неправ. Главное — восстановить безопасное пространство для коммуникаций.

«Сосредоточьтесь на том, что вы сделали неправильно, признайте, что сожалеете об этом. Например, фразой „Извини, мне даже не пришло в голову, что я мог этим тебя обидеть. Ты прав, я постараюсь больше так не делать“, — рекомендует психолог. — Пример неудачного извинения: „О боже, я понятия не имел. Почему ты мне не сказал?"».

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И ни в коем случае не извиняйтесь, если вам не хочется этого делать, — вы так себя не чувствуете, предупреждает психолог.

«Просто поблагодарите человека за разговор и искренность и признайтесь, что вам надо подумать над тем, что он сказал, — резюмирует психолог. — А для себя решите, насколько важны для вас хорошие отношения с этим человеком, и действуйте дальше уже из этих соображений».

Автор текста:Анна Майская
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