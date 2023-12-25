Многие люди часто даже не замечают, что ведут себя по отношению к другим пассивно-агрессивно. То есть не открыто проявляют свои негативные чувства, а используют косвенные и скрытые методы: сарказм, унижение, хлопанье дверьми, отказ от общения и игнорирование, сплетни, оскорбления, высмеивания, интриги, манипуляции и саботаж.
Простой пример. Коллега, с которым вы обычно хорошо ладили, вдруг стал избегать вас, а на предложение выпить кофе иронично хмыкает. Это явно говорит о том, что у человека накопились к вам претензии, он обижен на что-то, но в силу разных причин избегает открытого конфликта.
Свое недовольство он проявляет в скрытой форме и намеренно или подсознательно провоцирует оппонента, чтобы тот вышел из себя: это позволит обвинить его в ссоре и остаться жертвой.
Психолог Джон Боу
Эта фраза сразу остановит пассивную агрессию
Имея дело с пассивной агрессивностью, сохраните спокойствие и сделайте три вещи:
Подойдите к человеку в уединенной обстановке, где вам обоим будет комфортно поговорить откровенно.
Постарайтесь быть спокойным и расслабленным. Покажите, что вы искренне обеспокоены, ни в коем случае не угрожаете, а действуете из лучших побуждений.
Задайте простой вопрос: «Скажи, пожалуйста, что не так между нами, что тебя беспокоит?»
«Эта фраза способна мгновенно решить проблему, — уверен психолог Джон Боу. — Если человек расскажет вам, из-за чего он расстроился, вы, вероятно, сможете возобновить прежнее общение. Вполне возможно, дело было в недоразумении, недопонимании. Если же претензии гораздо серьезнее, а конфликт глубже, то для его решения может понадобиться больше времени».
В любом случае очень важно, чтобы после того, как прозвучит вопрос, вы замолчали и выслушали собеседника.
А что дальше?
Вполне вероятно, что ваш коллега, знакомый или близкий человек после произнесенной вами фразы пожмет плечами и скажет: «Да все в порядке! Нет никаких проблем!»
«Возможно, человек боится конфликта или даже хочет продолжать обижаться, не готов искать решения проблемы, — признает психолог. — Но вам уже будет проще, потому что вы обозначили ситуацию и этим усложнили ему дальнейшее поведение. Проявление пассивной агрессии с его стороны, возможно, заметно уменьшится. Видимо, пока не настало время для разговора, но вы дали понять, что готовы к нему».
Если же на ваш вопрос прозвучит вполне конкретный ответ, весьма вероятно, вам стоит сделать шаг навстречу. Но сначала внимательно выслушайте все, что вам скажут, и не пытайтесь спорить и оправдываться. Цель не в том, чтобы оказаться правым или доказать, что кто-то другой неправ. Главное — восстановить безопасное пространство для коммуникаций.
«Сосредоточьтесь на том, что вы сделали неправильно, признайте, что сожалеете об этом. Например, фразой „Извини, мне даже не пришло в голову, что я мог этим тебя обидеть. Ты прав, я постараюсь больше так не делать“, — рекомендует психолог. — Пример неудачного извинения: „О боже, я понятия не имел. Почему ты мне не сказал?"».
И ни в коем случае не извиняйтесь, если вам не хочется этого делать, — вы так себя не чувствуете, предупреждает психолог.
«Просто поблагодарите человека за разговор и искренность и признайтесь, что вам надо подумать над тем, что он сказал, — резюмирует психолог. — А для себя решите, насколько важны для вас хорошие отношения с этим человеком, и действуйте дальше уже из этих соображений».