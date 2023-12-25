«Сосредоточьтесь на том, что вы сделали неправильно, признайте, что сожалеете об этом. Например, фразой „Извини, мне даже не пришло в голову, что я мог этим тебя обидеть. Ты прав, я постараюсь больше так не делать“, — рекомендует психолог. — Пример неудачного извинения: „О боже, я понятия не имел. Почему ты мне не сказал?"» .