Похитители настроения: эти пять продуктов на нашем столе могут погрузить в депрессию

Продукты, которые мы едим, значительно влияют на здоровье, как физическое, так и ментальное. Именно поэтому так важно соблюдать правило баланса в ежедневном рационе и выбирать здоровую и разнообразную пищу.
Всем известно, что есть продукты, способные быстро поднять настроение. Но «внешность» обманчива. Многие усилители счастья в долгосрочной перспективе работают с прямо противоположным эффектом. К сожалению, об этом многие не знают. Вот пять продуктов, которые способны похитить ваше настроение.
Сахар
Если вы увлеченно заедаете шоколадом и мармеладом стрессы, при любом снижении жизненного тонуса поднимаете его ударной дозой сладкого, вы действуете себе во вред. Да, сахар может поднять вам настроение мгновенно, но в перспективе способен усилить тревогу и навредить психике, да и фигуре тоже, что не добавляет позитива.
Британское исследование показывает, что люди, которые потребляют более 67 граммов сахара в день, включая сладости и газировку с соками, гораздо чаще страдают психическими расстройствами.
Если так хочется сладкого, съешьте кусочек темного шоколада, а вот молочный старайтесь употреблять реже, советуют эксперты
Жирная еда
Истекающий жиром беляш, пицца, залитая сыром, или бургер — еда, которая иногда буквально манит нас, заставляет есть ее все чаще и чаще, особенно зимой. Но следует дважды подумать, прежде чем увлекаться жирными блюдами. Это может быстро оказать негативное влияние на психику.
Все дело в состоянии кишечника, от которого зависит и наше настроение. Это доказано учеными. Вредные жиры способны вызвать хроническое воспаление. Согласно исследованиям, употребление жирной и жареной пищи, а также сильно обработанных продуктов напрямую связано с депрессией.
Простые углеводы
Хрустящая булка и шоколадные круассаны — вкусные продукты, но максимально бесполезные. Они содержат простые углеводы, а это крайне вредно для гормонального баланса.
Исследования показывают, что увеличение употребления простых углеводов может значительно увеличить риск депрессивных настроений. Все дело в том, что они резко повышают сахар в крови, как следствие — вызывают гормональную реакцию в организме. И почти сразу мы снова хотим есть, чувствуем вялость и усталость.
Если без хлеба ну совсем никак — выбирайте цельнозерновые варианты. Клетчатка обеспечивает организм устойчивой энергией и дольше сохраняет чувство сытости. Также сложные углеводы можно получать из цельных круп и бобовых.
Диетические напитки
Диетические напитки выбирают те, кто не хочет перебирать калорий, но удовольствие от их употребления может смениться резким ухудшением настроения.
Большинство таких напитков содержат химический подсластитель аспартам, это производное аминокислоты фенилаланин. Он вызывает кратковременное повышение концентрации норадреналина и дофамина, но в долгосрочной перспективе сильно подавляет выработку серотонина.
Кофе
Он дает нам необходимую энергию по утрам и быстро выводит из полуденного спада. Многим людям сложно представить повседневную жизнь без чашечки дымящегося кофе.
Да, две-три чашки кофе в день даже полезны для организма, но увлекаться бодрящим напитком без меры не стоит. Слишком много кофеина может не только вызвать беспокойство, но также окажет негативное воздействие на психику и мозг. Возможными последствиями будут головные боли и резкие перепады настроения.