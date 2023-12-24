Похитители настроения: эти пять продуктов на нашем столе могут погрузить в депрессию

Если вы увлеченно заедаете шоколадом и мармеладом стрессы, при любом снижении жизненного тонуса поднимаете его ударной дозой сладкого, вы действуете себе во вред. Да, сахар может поднять вам настроение мгновенно, но в перспективе способен усилить тревогу и навредить психике, да и фигуре тоже, что не добавляет позитива.