Невролог Овсянникова рассказала о витамине, дефицит которого может привести к раку

«При дефиците или нехватке В12 женщины обычно обращают внимание на выпадение волос (тем более на фоне дефицита общего белка и железа), появляется непонятный невроз, тревога, нарушения сна и т.п., для пожилых актуальны симптомы деменции, — объясняет Ксения Овянникова. — Также у взрослых могут быть покалывания и онемения в руках и ногах, плохая заживляемость, невроз, плохая память и т.п. При дефиците В12 у детей могут быть задержки развития.