Невролог Овсянникова рассказала о витамине, дефицит которого может привести к раку

Пользу витаминов для здоровья нельзя переоценить. Многие это понимают буквально и настолько серьезно, что закупают биодобавки килограммами и горстями употребляют полезные вещества. Это не всегда оправданная тактика. Ведь многие витамины в достаточном количестве мы получаем с той пищей, что едим, — в том случае, если рацион наш разнообразен и сбалансирован.
Тем не менее кто информирован, тот вооружен. Невролог объясняет, дефицит какого витамина способен вызвать онкозаболевания и как это определить.
Невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситетаЛичный сайт
«Есть публикации, что именно дефицит витамина В12 приводит к онкологии, а не его прием, — рассказала в своем блоге врач-невролог Ксения Овсянникова. — Тому причина — сложные вопросы биохимических процессов метилирования. Стоит это обсудить с врачом и при уже имеющейся онкологии».
Витамин B12, или кобаламин, — водорастворимый витамин группы В. Его ядро содержит атом кобальта, по структуре похожий на гемоглобин. Витамин частично синтезируется микробиотой кишечника, но это меньше дневной потребности.
«Основные функции кобаламина — деление всех клеток, особенно крови, а также синтез генетического материала клетки — ДНК и РНК, обмен аминокислот, нейтрализация токсических веществ, синтез миелина — оболочки нервных волокон, нужной для проведения импульсов по волокнам», — объясняет невролог.
Кобаламин должен каждый день поступать с пищей исключительно животного происхождения, отмечает врач. Главные источники витамина В12 в пище — это печень, мясо, рыба, желток яйца, молоко, сыр и творог.
«Кобаламин в продуктах питания связан с белками, разрушение их союза происходит в кислой среде желудка, поэтому сниженная кислотность приводит к дефициту В12», — отмечает Ксения Овсянникова.
Дефицит В12: симптомы
Проявления дефицита В12 становятся заметны не сразу, поскольку депо в печени может восполнять физиологические потери на протяжении 3-5 лет для взрослых, 1 год — для детей. Часто симптомы маскируются под обострения уже существующих заболеваний, или их приписывают возрасту (нарушение памяти или одышка). Могут быть такие проявления:
повышенная усталость;
головная боль и головокружения;
сонливость или бессонница;
рассеянность;
одышка и частое сердцебиение;
сильные боли в руках и ногах.
«Если вам кажется, что кто-то нервный или сходит с ума, не факт, что это проблемы психики — проверьте его В12», — советует доктор.
Кому и на что обратить внимание: нюансы
«При дефиците или нехватке В12 женщины обычно обращают внимание на выпадение волос (тем более на фоне дефицита общего белка и железа), появляется непонятный невроз, тревога, нарушения сна и т.п., для пожилых актуальны симптомы деменции, — объясняет Ксения Овянникова. — Также у взрослых могут быть покалывания и онемения в руках и ногах, плохая заживляемость, невроз, плохая память и т.п. При дефиците В12 у детей могут быть задержки развития.
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Алкоголики или люди, активно употребляющие алкоголь, — в зоне риска.
Очень часто дефицит бывает у веганов.
«В12 не стоит сочетать с приемом никотиновой кислоты и эуфиллина, витамином С, противозачаточными препаратами», — обращает внимание невролог.