Не игнорируйте их: 2 симптома дефицита В12, которые появляются в первую очередь

Дефициты витаминов и минеральных веществ крайне негативно влияют на наш организм, а некоторые симптомы этих состояний снижают качество жизни. Кроме того, со временем нехватка определенных веществ может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.
Например, витамин В12 участвует в процессе создания эритроцитов. А его дефицит может вызывать тяжелые побочные эффекты — например, повреждения нервов, сердечную недостаточность и даже рак желудка. Поэтому любые симптомы дефицита ни в коем случае нельзя игнорировать.
Диетолог Клэр Линч в беседе с изданием
Дело в том, что витамин В12 поддерживает нашу нервную систему, поэтому дефицит в перспективе может спровоцировать необратимые повреждения и снижение когнитивных функций. На ранних симптомах это состояние может проявляться через покалывание в конечностях.
Кроме того, витамин В12 помогает телу очищать гомоцистеин — побочный продукт белкового метаболизма. Исследования показывают, что у веганов, которые не принимают специальные добавки с витамином В12, имеют высокий уровень гомоцистеина. А это также увеличивает риск когнитивных нарушений и инсульта.
Другие симптомы дефицита витамина В12:
одышка;
головные боли;
потеря аппетита;
проблемы со зрением;
диарея;
язвы во рту;
проблемы с памятью.
Где можно найти витамин В12? Он есть в продуктах животного происхождения: в мясе, рыбе, сыре, яйцах, масле. Кроме того, есть он в растительном масле и пищевых дрожжах. Однако если вы придерживаетесь веганской диеты, вы можете получить витамин из добавок.
Кстати
Витамин А тоже очень важен для нормального самочувствия. Его дефицит встречается в современном мире, в основном эта проблема встречается в регионах с недостаточным питанием. Впрочем, переизбыток ретинола также вызывает довольно неприятные симптомы. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Некоторые витамины и минералы несовместимы друг с другом. И этот факт редко учитывают люди, которые сами себе прописывают биодобавки. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.