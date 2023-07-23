Не игнорируйте их: 2 симптома дефицита В12, которые появляются в первую очередь

Где можно найти витамин В12? Он есть в продуктах животного происхождения: в мясе, рыбе, сыре, яйцах, масле. Кроме того, есть он в растительном масле и пищевых дрожжах. Однако если вы придерживаетесь веганской диеты, вы можете получить витамин из добавок.