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Не игнорируйте их: 2 симптома дефицита В12, которые появляются в первую очередь

Иногда серьезная нехватка важнейших для нашего организма веществ на первых порах проявляет себя через безобидные симптомы. Узнайте, на какие явления стоит обратить внимание.

23 июля 2023
Не игнорируйте их: 2 симптома дефицита В12, которые появляются в первую очередь
Источник:
Istockphoto

Дефициты витаминов и минеральных веществ крайне негативно влияют на наш организм, а некоторые симптомы этих состояний снижают качество жизни. Кроме того, со временем нехватка определенных веществ может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Например, витамин В12 участвует в процессе создания эритроцитов. А его дефицит может вызывать тяжелые побочные эффекты — например, повреждения нервов, сердечную недостаточность и даже рак желудка. Поэтому любые симптомы дефицита ни в коем случае нельзя игнорировать.

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Диетолог Клэр Линч в беседе с изданием Express назвала два симптома, на которые нужно обратить внимание. Это чувство усталости и покалывание в руках или ногах.

Дело в том, что витамин В12 поддерживает нашу нервную систему, поэтому дефицит в перспективе может спровоцировать необратимые повреждения и снижение когнитивных функций. На ранних симптомах это состояние может проявляться через покалывание в конечностях.

Кроме того, витамин В12 помогает телу очищать гомоцистеин — побочный продукт белкового метаболизма. Исследования показывают, что у веганов, которые не принимают специальные добавки с витамином В12, имеют высокий уровень гомоцистеина. А это также увеличивает риск когнитивных нарушений и инсульта.

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Другие симптомы дефицита витамина В12:

  • одышка;

  • головные боли;

  • потеря аппетита;

  • проблемы со зрением;

  • диарея;

  • язвы во рту;

  • проблемы с памятью.

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Где можно найти витамин В12? Он есть в продуктах животного происхождения: в мясе, рыбе, сыре, яйцах, масле. Кроме того, есть он в растительном масле и пищевых дрожжах. Однако если вы придерживаетесь веганской диеты, вы можете получить витамин из добавок.

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Кстати

Витамин А тоже очень важен для нормального самочувствия. Его дефицит встречается в современном мире, в основном эта проблема встречается в регионах с недостаточным питанием. Впрочем, переизбыток ретинола также вызывает довольно неприятные симптомы. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Некоторые витамины и минералы несовместимы друг с другом. И этот факт редко учитывают люди, которые сами себе прописывают биодобавки. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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