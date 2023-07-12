Как понять по упаковке, что вы купили действительно полезный хлеб: два признака

Специалист лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
Срок годности
«Если на упаковке хлеба заявлено, что его можно хранить месяц, значит, в составе есть консерванты и химические компоненты, увеличивающие сроки годности, а именно свежесть и мягкость хлеба, — говорит специалист лаборатории ФГБУ „Центр оценки качества зерна“ Наталья Калашникова. — Перед упаковкой продукции в нее впрыскивается небольшое количество спирта, чтобы предотвратить рост и развитие плесени и других микроорганизмов».
Количество консервантов в составе хлеба с длительным сроком хранения должно быть строго регламентировано и не превышать допустимых значений.
«При четком соблюдении рецептурного количества этих компонентов хлеб с консервантами не вреден. Однако лучше выбирать хлеб с коротким сроком хранения, он полезнее. Так что в магазине всегда обращайте внимание на сроки годности», — говорит Наталья Калашникова.
Специалисты советуют не запасаться хлебом впрок. Так, изделия, которые продаются без упаковки, нужно употребить за 24 часа. Упакованный пшеничный хлеб хранят трое суток, а ржано-пшеничный — до четырех суток.
Простой состав
Хлеб должен иметь простой и понятный состав. Вот из чего, по словам эксперта, должны печь полезный продукт:
мука;
яичные продукты;
сахар;
дрожжи хлебопекарные;
соль.
Пышный мякиш: как хитрят производители
«Воздушность мякиша зависит от рецептуры и технологии выпечки конкретного хлебобулочного изделия. Но более плотное тесто дает более плотный мякиш и наоборот, — говорит наш эксперт. — Добавление сухой клейковины влияет на объемный выход хлеба: он будет выше, а плотность ниже, то есть хлеб будет более воздушным».
Кроме того, для пышности производители повышают влажность теста. Так хлеб приобретает больший объем и воздушный мякиш.
«Чтобы увеличить влажность теста, добавляют больше воды, — объясняет Наталья Калашникова. — Так активность дрожжей возрастает, и брожение идет более интенсивно. Благодаря этому объем хлеба и пористость будут больше».
Правда, в 2018 году эксперты Роскачества, проверив нарезные батоны, выяснили, что для белого пышного мякиша некоторые производители добавляли опасные добавки — броматы и семикарбазид. Сейчас эти улучшители запрещены в России.
«Избегайте специальных загустителей, фосфатов, модифицированного крахмала и азодикарбонамида, которыми смягчают хлеб. Не покупайте продукт с искусственными консервантами вроде пропионата кальция или бензоата натрия. Воздерживайтесь от покупки хлеба, содержащего соевую муку или изолят соевого белка. А вот натуральные консерванты, например аскорбиновая кислота, вполне подходят», — советуют эксперты Роскачества.