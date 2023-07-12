Как понять по упаковке, что вы купили действительно полезный хлеб: два признака

«Если на упаковке хлеба заявлено, что его можно хранить месяц, значит, в составе есть консерванты и химические компоненты, увеличивающие сроки годности, а именно свежесть и мягкость хлеба, — говорит специалист лаборатории ФГБУ „Центр оценки качества зерна“ Наталья Калашникова. — Перед упаковкой продукции в нее впрыскивается небольшое количество спирта, чтобы предотвратить рост и развитие плесени и других микроорганизмов».