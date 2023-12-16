Сколько детей нужно родить, чтобы прожить максимально долго? Ученые назвали цифру

«Наличие детей полезнее для долголетия, чем их отсутствие, — говорит один из авторов исследования профессор Цзяньчжи Чжан . — Мы измерили вероятность дожить до 76 лет. Те, у кого есть дети, имеют преимущество на 5-10% перед теми, у кого нет детей».