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Сколько детей нужно родить, чтобы прожить максимально долго? Ученые назвали цифру

Жить для себя, в свое удовольствие или посвятить годы воспитанию детей? Для чайлдфри ответ очевиден. Однако бездетные живут меньше — к такому выводу пришли исследователи.

16 декабря 20235
сколько детей рожать, сколько детей должно быть в семье
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iStock

Дети — сплошной источник стрессов и переживаний, главная причина наших бессонных ночей. И вроде бы жизнь без детей проще, но, как оказалось, эта жизнь еще и короче.

К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Они провели анализ генетической и медицинской информации 276 000 человек, живущих в Великобритании. Исследователи обнаружили, что у людей с детьми выше вероятность дожить до более старшего возраста.

«Наличие детей полезнее для долголетия, чем их отсутствие, — говорит один из авторов исследования профессор Цзяньчжи Чжан. — Мы измерили вероятность дожить до 76 лет. Те, у кого есть дети, имеют преимущество на 5-10% перед теми, у кого нет детей».

И тут интересный факт. Оказывается, что дольше всего живут родители, которые воспитывают двух детей.

«Мы обнаружили, что наличие двух детей соответствует самой длинной продолжительности жизни, — говорит ученый. — А меньшее или большее количество детей сокращает продолжительность жизни».

Возможно, причина в социальных контактах, которые приходится налаживать родителям. Они чаще общаются с воспитателями, учителями, родителями других детей.

«Высокий уровень социальных контактов связан с более продолжительной жизнью», — объясняет исследователь.

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При этом воспитывать трех и более детей — это уже серьезная финансовая нагрузка, а значит, и стрессов хватает. Так что живут многодетные меньше, чем родители двоих.

Кстати, более ранние исследования показали, что женщины, у которых было несколько детей, меньше подвержены развитию деменции. А все из-за воздействия эстрогена, выработка которого увеличивается во время беременности в несколько раз.

А вот для ощущения счастья, как выяснилось, женщине хватает и одного ребенка. Одно из исследований показало, что рождение второго и последующих детей снизило показатели благополучия молодых мам, а возросший дефицит времени ухудшил психическое здоровье женщин.

С другой стороны, у состоявшихся родителей выше показатель удовлетворения жизнью и ниже проявления депрессии, чем у бездетных пар. Вот только, как признались родители, абсолютное счастье они почувствовали, лишь когда подросшие дети покинули их дом.

Напомним, ученые из Гарварда назвали семь ежедневных привычек, которые делают нас счастливыми:

  1. Не курить.

  2. Не злоупотреблять алкоголем.

  3. Поддерживать вес в норме.

  4. Каждый день уделять время тренировкам.

  5. Оставаться любопытным и открытым к новым знаниям.

  6. Использовать здоровые методы разрешения конфликтов.

  7. Поддерживать стабильные, долгосрочные дружеские и любовные отношения.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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