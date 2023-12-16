Сколько детей нужно родить, чтобы прожить максимально долго? Ученые назвали цифру

Дети — сплошной источник стрессов и переживаний, главная причина наших бессонных ночей. И вроде бы жизнь без детей проще, но, как оказалось, эта жизнь еще и короче.
К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Они провели анализ генетической и медицинской информации 276 000 человек, живущих в Великобритании. Исследователи обнаружили, что у людей с детьми выше вероятность дожить до более старшего возраста.
«Наличие детей полезнее для долголетия, чем их отсутствие, — говорит один из авторов исследования профессор
И тут интересный факт. Оказывается, что дольше всего живут родители, которые воспитывают двух детей.
«Мы обнаружили, что наличие двух детей соответствует самой длинной продолжительности жизни, — говорит ученый. — А меньшее или большее количество детей сокращает продолжительность жизни».
Возможно, причина в социальных контактах, которые приходится налаживать родителям. Они чаще общаются с воспитателями, учителями, родителями других детей.
«Высокий уровень социальных контактов связан с более продолжительной жизнью», — объясняет исследователь.
При этом воспитывать трех и более детей — это уже серьезная финансовая нагрузка, а значит, и стрессов хватает. Так что живут многодетные меньше, чем родители двоих.
Кстати, более ранние исследования показали, что женщины, у которых было несколько детей, меньше подвержены развитию деменции. А все из-за воздействия эстрогена, выработка которого увеличивается во время беременности в несколько раз.
А вот для ощущения счастья, как выяснилось, женщине хватает и одного ребенка. Одно из исследований показало, что рождение второго и последующих детей снизило показатели благополучия молодых мам, а возросший дефицит времени ухудшил психическое здоровье женщин.
С другой стороны, у состоявшихся родителей выше показатель удовлетворения жизнью и ниже проявления депрессии, чем у бездетных пар. Вот только, как признались родители, абсолютное счастье они почувствовали, лишь когда подросшие дети покинули их дом.
Напомним, ученые из Гарварда назвали семь ежедневных привычек, которые делают нас счастливыми:
Не курить.
Не злоупотреблять алкоголем.
Поддерживать вес в норме.
Каждый день уделять время тренировкам.
Оставаться любопытным и открытым к новым знаниям.
Использовать здоровые методы разрешения конфликтов.
Поддерживать стабильные, долгосрочные дружеские и любовные отношения.